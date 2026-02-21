Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandra Grahan 2026: होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण, या राशींच्या लोकांच्या वाढू शकतात समस्या

फाल्गुन पौर्णिमेच्या दिवशी चंद्रग्रहण आहे. त्याचा परिणाम काही राशीच्या लोकांवर होणार आहे. अशा वेळी काही राशीच्या लोकांच्या जीवनातील समस्या वाढू शकतात. चंद्रग्रहणाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

Updated On: Feb 21, 2026 | 11:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • होळीच्या दिवशी लागणार चंद्रग्रहण
  • होळी आणि चंद्रग्रहणाचा संबंध
  • चंद्रग्रहणाच्या दिवशी या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध
 

यावर्षी फाल्गुन महिन्यातील पौर्णिमा विशेष मानली जाते कारण ती चंद्रग्रहणाशी जुळत आहे. मंगळवार, 3 मार्च रोजी येणाऱ्या फाल्गुन पौर्णिमेला ग्रहणाचा प्रभाव असल्याने धार्मिक कार्यात आणि परंपरांमध्ये काही बदल दिसून येऊ शकतात. या दिवशी धुलिवंदन आहे. दरम्यान, ग्रहणामुळे पूजेचे विधी आणि वेळेबाबत विशेष काळजी घेण्याचा सल्ला दिला जातो. चंद्रग्रहणाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

चंद्रग्रहणाच्या दिवशी या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

कर्क रास

कर्क राशीवर चंद्राचे राज्य असते. या राशीत असलेल्या लोकांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो. ग्रहण धनाच्या घरात होत असल्याने आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. अनावश्यक खर्च किंवा चुकीच्या गुंतवणुकीमुळे नुकसान होऊ शकते. आर्थिक व्यवहार सुज्ञपणे करा आणि घाईघाईत कोणतेही मोठे निर्णय घेण्यापासून टाळा. तुमच्या शब्दांवर नियंत्रण ठेवा. कारण छोट्या छोट्या गोष्टींमुळेही वाद होऊ शकतात. या काळात तुमच्या आरोग्यातही चढ-उतार येऊ शकतात. मानसिक शांती राखण्यासाठी मंत्रांचा जप करणे फायदेशीर मानले जाते.

Navpancham Yog: 23 फेब्रुवारीपासून बुध-गुरू तयार करणार नवपंचम योग, या राशीच्या लोकांना मिळणार यश आणि संपत्ती

कन्या रास

कन्या राशीसाठी चंद्राचे हे संक्रमण बाराव्या घरात होत आहे. जे खर्च, नुकसान आणि एकाकीपणाचे घर मानले जाते. या राशीमध्ये असलेल्या लोकांना आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. अनपेक्षित नुकसान किंवा अपघात टाळण्यासाठी सतर्क राहणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष करू नका आणि नियमित तपासणी आणि खबरदारी घ्या. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. ऑफिसच्या राजकारणापासून दूर राहण्याची. या काळात भगवान शिवाची पूजा आणि ध्यान केल्याने मानसिक संतुलन राखण्यास मदत होऊ शकते. आरोग्याकडे लक्ष देणे आणि मानसिक शांती राखणे महत्त्वाचे आहे.

Shani Dosha upay: शनिदेवांच्या आशीर्वादाने कमी होतील अडचणी, शनिवारी करा ‘हे’ सोपे उपाय

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांसाठी हे ग्रहण सहाव्या घरात होणार आहे. जे शत्रू, रोग आणि संघर्षाशी संबंधित आहे. त्यामुळे, या काळात विरोधक सक्रिय होऊ शकतात आणि तुमच्या कामात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न करू शकतात. प्रत्येक निर्णय विचारपूर्वक घ्या आणि कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. यावेळी आरोग्याची काळजी घ्यावी. कोणत्याही प्रकारच्या धोकादायक कृती टाळा.  फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. 

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: चंद्रग्रहण म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा पृथ्वी सूर्य आणि चंद्र यांच्या मध्ये येते आणि पृथ्वीची सावली चंद्रावर पडते, तेव्हा चंद्रग्रहण होते. ज्योतिषशास्त्रात चंद्र मन, भावना आणि मानसिक स्थितीचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: होळीच्या दिवशी चंद्रग्रहण का विशेष मानले जात आहे?

    Ans: होळी हा सण आनंद आणि सकारात्मक ऊर्जेचा प्रतीक आहे. त्याच दिवशी ग्रहण लागल्यास धार्मिक दृष्ट्या त्याचे महत्त्व वाढते. ग्रहणकाळात काही धार्मिक नियम पाळले जातात.

  • Que: चंद्रग्रहणाच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहवे

    Ans: चंद्रग्रहणाच्या दिवशी कर्क, कन्या आणि मीन राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Chandra grahan on holi 2026 problems may increase for people of these zodiac signs

Published On: Feb 21, 2026 | 11:00 AM

Published On: Feb 21, 2026 | 11:00 AM

Topics:  

