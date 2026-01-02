Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Numberlogy: मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा असेल जाणून घ्या

आज शुक्रवार, 2 जानेवारी. आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. आज शुक्रवार असल्याने शुक्राचा प्रभाव तुमच्यावर राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Jan 02, 2026 | 08:15 AM
आजचा दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी सामान्य राहील. अंक 2 चा स्वामी ग्रह चंद्र आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर चंद्राचा प्रभाव असलेला पहायला मिळेल. आज शुक्रवारचा दिवस आहे ज्याचा स्वामी ग्रह शुक्र आहे आणि शुक्राचा अंक 6 आहे. आज मूलांक 2 असलेले लोक सकारात्मक विचाराने सर्व कामे वेळेवर पूर्ण करतील. मात्र वादविवादापासून दूर रहा. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. विचारपूर्वक तुमची काम पूर्ण कराल. मात्र काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. यावेळी कोणतेही काम विचारपूर्वक करावे. व्यवसायामध्ये नवीन योजना आखू शकता. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. कुटुंबाची साथ मिळेल.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. व्यवसायामध्ये फायदा होईल. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही खूप मेहनत घेऊन काम पूर्ण कराल. आर्थिक बाबतीत विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. जोडीदारासोबत वाद होऊ शकतो.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आर्थिक बाबतीत तुम्हाला सावध राहण्याची गरज आहे. विचारपूर्वक गुंतवणूक करा. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील. बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा.

Paush Purnima 2026: चंद्रदोषाचा त्रास होत असल्यास पौष पौर्णिमेच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी विचारपूर्वक निर्णय घ्यावे. आर्थिक बाबतीत अनावश्यक खर्च होऊ शकतात. व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. आईच्या आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील. आर्थिक लाभ होऊ शकतो. व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज विचारपूर्वक केलेले काम वेळेवर पूर्ण होतील. वादविवादापासून दूर रहावे. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस समस्यांनी भरलेला राहील. तुमची नियोजित कामे वेळेवर पूर्णते होतील. कुटुंबातील वातावरण सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता. भविष्यात तुम्हाला फायदा होईल. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Shukraditya Yog: जानेवारीमध्ये तयार होत आहे शुक्रादित्य योग, या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब

मूलांक 8

मूलांक 8 असलेल्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला अनेक समस्या जाणवू शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहाल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस सामान्य राहील. कुटुंबामध्ये वादविवाद होऊ शकतात.

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्हाला मानसिक समस्या जाणवू शकतात. आर्थिक बाबतीत समस्या वाढतील. व्यवसाय करणाऱ्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील आणि खूप मेहनत घ्यावी लागेल. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Jan 02, 2026 | 08:15 AM

