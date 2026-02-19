Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Grah Ast: 22 दिवसांसाठी वरुण ग्रह होणार अस्त, या राशींच्या लोकांना मिळणार सुवर्णकाळाची संधी

12 मार्चपासून वरुण ग्रह 22 दिवसांसाठी अस्त होणार आहे आणि 3 एप्रिल रोजी उगवणार आहे. या काळात काही राशींच्या लोकांना आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. कोणत्या राशीच्या लोकांना होणार फायदा जाणून घ्या

Updated On: Feb 19, 2026 | 10:15 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

ज्योतिषशास्त्रात ग्रहाचे अस्त होणे महत्त्वाचे मानले जाते. दरवर्षी काही ग्रह सूर्याच्या जवळ असल्याने काही दिवसांसाठी अदृश्य असतात. ज्योतिषशास्त्रात, या दिवसांना ग्रह मावळणे, ग्रहांचा नाश, ग्रहांचे स्वरूप असे म्हणतात. द्रिक पंचांगानुसार, नेपच्यून ग्रह 12 मार्च रोजी मावळणार आहे. तो एकूण 22 दिवसांसाठी अस्त होणार आहे आणि नंतर 3 एप्रिल रोजी उगवणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात कोणत्या राशीच्या लोकांना आर्थिक फायदा होणार आहे आणि सुवर्णकाळाची संधी आहे ते जाणून घेऊया

या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

मेष रास

या काळात मेष राशीच्या लोकांसाठी आर्थिक संधी तयार होणार आहे. उत्पन्नाचा स्त्रोत वाढू शकतो. गुंतवणुकीतून अपेक्षित फायदा मिळेल. जुने थकबाकी किंवा प्रलंबित देयके देखील मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबात शांती आणि आनंद राहील आणि मनोबल उंच राहील. नवीन संधी करिअरमध्ये प्रगती होईल. या काळात तुमचे निर्णय घेताना संयम ठेवा, कारण घाईघाईने घेतलेले निर्णय अस्थिर करू शकतात. भागीदारी आणि सहकार्य फायदेशीर ठरेल.

Holashtak 2026: होलाष्टकादरम्यान या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध, वाढू शकतात अडचणी

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप फायदेशीर राहणार आहे. अचानक आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. व्यवसाय आणि नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. घरामध्ये शांतता आणि आनंद राहील. सामाजिक प्रतिष्ठा वाढेल. जर तुम्ही गुंतवणूक किंवा नवीन प्रकल्पाची योजना आखत असाल तर ते सुरू करण्यासाठी हा एक शुभ काळ आहे. या काळात प्रवास करणे शक्य आहे. ज्यामुळे आर्थिक आणि सामाजिक दोन्ही फायदे मिळू शकतात. नातेसंबंधांमध्ये सुसंवाद आणि सहकार्य वाढेल, ज्यामुळे सामाजिक प्रतिष्ठा आणखी वाढेल. मानसिक ताण कमी होईल आणि सकारात्मक विचार तुमच्या निर्णयांमध्ये मदत करतील.

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी हा काळ सुवर्ण संधी घेऊन येणारा राहील. अनपेक्षित आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आहे. जुन्या गुंतवणुकीवर किंवा बचतीवर चांगला परतावा मिळण्याची शक्यता आहे. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. आरोग्य चांगले राहील. नवीन योजना यशस्वी होण्याची शक्यता जास्त आहे. शैक्षणिक कार्यातही यश मिळण्याची शक्यता आहे. मित्र आणि सहकाऱ्यांकडून मिळालेला पाठिंबा तुमच्या प्रयत्नांना आणखी बळकटी देईल.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रह अस्त म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा एखादा ग्रह सूर्याच्या अतिशय जवळ येतो आणि त्याचा प्रकाश कमी जाणवतो, तेव्हा त्या अवस्थेला ग्रह अस्त (Combust) असे म्हणतात. या काळात त्या ग्रहाचा प्रभाव बदलतो, असे ज्योतिषशास्त्र सांगते.

  • Que: वरुण ग्रह कोणता आहे?

    Ans: वरुण हा आधुनिक ज्योतिषात नेपच्यूनशी संबंधित मानला जातो. तो कल्पकता, आध्यात्मिकता, गूढता आणि अंतर्ज्ञान यांचा कारक ग्रह समजला जातो.

  • Que: ग्रह अस्तचा कोणत्या राशींना होणार फायदा

    Ans: ग्रह अस्तचा मेष, सिंह आणि धनु राशीच्या लोकांना होणार फायदा

