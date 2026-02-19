Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
‘हैप्पी बर्थडे माई प्रिंसेस’….माहिकाच्या वाढदिवशी रोमँटिक फोटो शेअर करुन हार्दिक पांड्याने केला प्रेमाचा वर्षाव

महिकाच्या वाढदिवसाबद्दल, हार्दिकने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर तिच्यासोबतचा एक रोमँटिक फोटो शेअर केला. हार्दिकने यापूर्वीही माहिकाच्या त्याच्या वैयक्तिक आणि क्रिकेट प्रवासावर असलेल्या प्रभावाबद्दल बोलले आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 10:10 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

भारताचा स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्याने त्याची प्रेयसी माहिका शर्माचा वाढदिवस साजरा करण्यासाठी सोशल मीडियावर एक रोमँटिक फोटो पोस्ट केला. माहिकाचा २५ वा वाढदिवस गुरुवार, १९ फेब्रुवारी रोजी आहे आणि या अष्टपैलू खेळाडूने सोशल मीडियावर तिच्यावरील प्रेम व्यक्त केले. हार्दिक बुधवार, १८ फेब्रुवारी रोजी नेदरलँड्सविरुद्धच्या टी२० विश्वचषक २०२६ च्या सामन्यात अॅक्शन करताना दिसला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर भारताने १७ धावांनी सामना जिंकला.

३२ वर्षीय या अष्टपैलू खेळाडूने २१ चेंडूत ३० धावा केल्या. हार्दिकने त्याच्या डावात तीन षटकार मारले. त्याने चार षटकांत ४० धावा देत चेंडूने एक बळीही घेतला. भारताने सात बाद १९३ धावा केल्या, तर नेदरलँड्सने १७६ धावा केल्या.

हार्दिकची सोशल मिडियावर खास स्टोरी 

महिकाच्या वाढदिवसाबद्दल, हार्दिकने त्याच्या इंस्टाग्राम स्टोरीवर तिच्यासोबतचा एक रोमँटिक फोटो शेअर केला. त्याने कॅप्शन दिले, “वाढदिवसाच्या शुभेच्छा, माझ्या राजकुमारी.” हार्दिकने यापूर्वीही माहिकाच्या त्याच्या वैयक्तिक आणि क्रिकेट प्रवासावर असलेल्या प्रभावाबद्दल बोलले आहे. हार्दिकने २०२५ च्या अखेरीस माहिकासोबतच्या त्याच्या नात्याची पुष्टी केली. २०२४ मध्ये हार्दिकचा नताशा स्टॅन्कोविचशी घटस्फोट झाला. तेव्हापासून, माहिका हार्दिक आणि नताशाचा मुलगा अगस्त्यसोबत वेळ घालवताना दिसत आहे.

हार्दिकने महिकाला दिले श्रेय 

जिओ हॉटस्टारला दिलेल्या मुलाखतीत हार्दिकने त्याच्या खेळाबद्दल आणि महिकाबद्दल सांगितले. तिने त्याच्या आयुष्यावर कसा प्रभाव पाडला हे देखील त्याने सांगितले. हार्दिक म्हणाला, “आयपीएलनंतर मला जाणवले की मला माझ्या पूर्ण क्षमतेने खेळायचे आहे. मला वाटते की मी माझ्या फलंदाजीच्या क्षमतेचा ४० टक्केही वापर केला नाही. एक क्रिकेटपटू म्हणून मला जे माहित आहे, मी काय विचार करतो, मी काय दाखवतो, मी कसा सराव करतो, ते माझ्या कामगिरीच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त अद्याप झालेले नाही. ते कसे बाहेर काढायचे हे शोधण्यात मी काही वेळ घालवला. तेव्हाच माहिका माझ्या आयुष्यात आली. आम्ही खेळाबद्दल आणि माझ्यातील त्या मुलाला परत आणण्याबद्दल बोललो.”

तो पुढे म्हणाला, “माहिकाने मला खेळाबद्दलची नेहमीची आवड पुन्हा शोधण्यास मदत केली. मी मैदानात गेलो आणि खूप मेहनत केली. मी खूप फलंदाजी केली. असे दिवस होते जेव्हा मी सहा ते सात तास मैदानावर राहायचो.” व्हॅलेंटाईन डे २०२६ रोजी हार्दिकने माहिकावरील प्रेम दाखवण्यासाठी त्याच्या मानेवर ‘एम’ टॅटू काढला.

Published On: Feb 19, 2026 | 09:52 AM

