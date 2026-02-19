Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
गरमागरम भाकरीसोबत करा चमचमीत बेत! गावरान पद्धतीमध्ये झटपट बनवा शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी

शेवग्याच्या शेंगा शरीरासाठी खूप पौष्टिक आहेत. यामध्ये असलेले गुणकारी घटक हाडांसाठी फायदेशीर ठरतात. चला तर जाणून घेऊया शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी बनवण्याची रेसिपी.

Feb 19, 2026
जेवण बनवताना सर्वच महिलांना पडणारा पहिला प्रश्न म्हणजे जेवणात काय भाजी बनवावी. नेहमीच तीच ठराविक भाजी खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. सतत कडधान्य खाल्ल्यामुळे पोटात ऍसिडिटी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे आहारात वेगवेगळ्या पालेभाज्या आणि पौष्टिक भाज्या बनवून खाव्यात. आज आम्ही तुम्हाला गावरान पद्धतीमध्ये शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. शेवग्याच्या शेंगा शरीरासाठी अतिशय पौष्टिक आणि गुणकारी आहेत. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा न चुकता शेवग्याच्या शेंगांचे सेवन करावे. कारण यामध्ये असलेले पोषक घटक शरीरासाठी खूप जास्त महत्वाचे आहे. हाडांची ताकद वाढवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती चांगली ठेवण्यासाठी शेवग्याच्या शेंगा खाव्यात. या शेंगांपासून सूप, भाजी आणि आमटी बनवून खाल्ली जाते. गरमागरम भाकरी किंवा भातासोबत शेवग्याच्या शेंगांची भाजी अप्रतिम लागेल. कमीत कमी मसाले आणि कमी वेळात झटपट तयार होणारी भाजी सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. चला तर जाणून घेऊया शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी बनवण्याची रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • शेवग्याच्या शेंगा
  • खोबऱ्याचे वाटप
  • लाल तिखट
  • हळद
  • मीठ
  • कांदा
  • टोमॅटो
  • कढीपत्ता
  • हिंग
  • जिरं
  • कांदा लसूण मसाला
  • शेंगदाण्याचा कूट
  • कोथिंबीर
कृती:

  • शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, शेवग्याच्या शेंगा सोलून काहीवेळ पाण्यात टाकून ठेवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात जिरं, हिंग, कढीपत्ता आणि बारीक चिरून घेतलेला कांदा टोमॅटो घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घालावे.
  • मीठ घातल्यामुळे कांदा लवकर शिजतो आणि पदार्थाची चव वाढण्यास मदत होते. कांदा शिजल्यानंतर त्यात मिक्सरमधून बारीक केलेले वाटण टाकून भाजून घ्या.
  • भाजलेल्या वाटणाला तेल सुटल्यानंतर त्यात हळद, धणे पावडर, लाल तिखट मसाला, गरम मसाला, कांदा लसूण मसाला, जाडसर शेंगदाणा कूट घालून मंद आचेवर खमंग भाजा.
  • त्यानंतर त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून उकळी काढा. त्यानंतर त्यात शेवग्याच्या शेंगा घालून व्यवस्थित उकळी काढा.
  • शेवग्याच्या शेंगा शिजल्यानंतर सगळ्यात शेवटी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली शेवग्याच्या शेंगांची मसाला भाजी.

Published On: Feb 19, 2026 | 10:15 AM

