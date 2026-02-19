Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Recipe : गट हेल्थसाठी अमृतसमान आहे हे ड्रिंक, महागडे प्रोबायोटिक्स खरेदी न करता घरीच तयार करा

Healthy Recipe For Gut Health : दही आणि तांदळापासून तयार केलेली फरमेंटेड कांजी पोटाच्या आरोग्यासाठी सर्वात उत्तम पर्याय आहे. शरीर निरोगी ठेवायचं तर या रेसिपीचा आहारात नक्की समावेश करा.

Updated On: Feb 19, 2026 | 09:29 AM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

  • कांजी हे नैसर्गिक प्रोबायोटिक पेय आहे, जे आतड्यातील चांगल्या बॅक्टेरियांची संख्या वाढवते.
  • दही, तांदळाचा वापर करून याला आंबवून तयार केले जाते.
  • रोजच्या आहारात याचे सेवन शरीराला अनेक फायदे मिळवून देईल.
प्रोबायोटिक्स आतड्यांच्या आरोग्यासाठी अतिशय उपयुक्त मानले जाते. आपल्या पचनसंस्थेचे संतुलन टिकवून ठेवण्यात आणि गट हेल्थ सुधारण्यात त्यांची महत्त्वाची भूमिका असते. शरीरातील चांगल्या जिवाणूंची संख्या वाढवण्यासाठी प्रोबायोटिक्स मदत करतात. बाजारात अनेक प्रकारचे प्रोबायोटिक पदार्थ आणि सप्लिमेंट्स उपलब्ध असले तरी त्यात संरक्षक द्रव्ये किंवा रसायनांचा वापर केलेला असू शकतो. त्यामुळे नैसर्गिक आणि सुरक्षित पर्याय म्हणून घरच्या घरी बनवलेले फर्मेंटेड पेय अधिक फायदेशीर ठरते. तांदूळ आणि दही वापरून तयार केलेली कांजी ही अशीच एक सोपी आणि प्रभावी रेसिपी आहे.

मोमो लव्हर्ससाठी खास, यंदा घरी बनवा ज्यूसी, हेल्दी आणि टेस्टी ‘दुधीचे मोमोज’, एकदा तर खातच रहाल

बेंगळुरूमध्ये राहणाऱ्या न्यूट्रिशनिस्ट आणि योग शिक्षिका शालिनी सुधाकर यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये या खास फर्मेंटेड कांजीबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांच्या मते, ही कांजी नियमित पिल्यास गट हेल्थ सुधारण्यास मदत होते आणि पचनसंस्था अधिक सक्षम बनते. तज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, महागडी प्रोबायोटिक उत्पादने विकत घेण्याऐवजी आपण घरच्या घरी सहज उपलब्ध साहित्य वापरून पौष्टिक कांजी तयार करू शकतो. नैसर्गिकरीत्या फर्मेंट झालेल्या या पेयात उपयुक्त जिवाणू तयार होतात, जे आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यासाठी फायदेशीर असतात.

पार्टी असो किंवा नाश्त्याची वेळ? झटपट बनवा कुरकुरीत कांद्याचे रिंग, सगळ्यांच्या लक्षात राहील अशी चविष्ट रेसिपी

घरच्या घरी काही कांजी कशी बनवायची? 

  • कांजी बनवण्यासाठी प्रथम दोन ते तीन चमचे शिजवलेला भात घ्या. त्यात अर्धा कप दही मिसळा. त्यानंतर सुमारे अर्धा कप पाणी घालून मिश्रण हलकेच एकजीव करा आणि झाकण ठेवून रात्रभर तसेच ठेवा.
    या काळात भात आणि दही एकत्र येऊन नैसर्गिकरीत्या फर्मेंट होतील आणि त्यात लाभदायक जिवाणू तयार होतील.
  • दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे मिश्रण मिक्सरमध्ये घालून छान बारीक वाटून घ्या. पेयासारखे पातळ होण्यासाठी आवश्यक असल्यास थोडे पाणी घालू शकता. चवीनुसार मीठ घालावे.
  • आवडत असल्यास बारीक चिरलेला कांदा देखील मिसळू शकता. सकाळी उपाशीपोटी ही कांजी प्यायल्यास पोट हलके वाटते, ताजेतवानेपणा जाणवतो आणि पचनक्रिया सुधारण्यास मदत होते. लहान मुलांनाही हे पेय दिले जाऊ शकते.
  • नियमित सेवन केल्यास ही साधी, घरगुती कांजी आतड्यांचे आरोग्य जपण्यासाठी एक उत्तम आणि किफायतशीर पर्याय ठरू शकते.
 

Published On: Feb 19, 2026 | 09:29 AM

