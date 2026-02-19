Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Holashtak 2026 People Of Some Zodiac Signs Should Be Careful During This Period

Holashtak 2026: होलाष्टकादरम्यान या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध, वाढू शकतात अडचणी

होलाष्टकाच्या काळात शुभ कार्ये केली जात नाही. या काळात काही राशींवर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता असते. होलाष्टकादरम्यान कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी जाणून घ्या

Updated On: Feb 19, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • होलाष्टकाची सुरुवात कधीपासून होत आहे
  • होलाष्टकाचा आठ दिवसांचा कालावधी
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे
 

होळीच्या आधीच्या आठ दिवसांना होलाष्टक म्हणतात. या काळात शुभ केली जात नाही. होलाष्टक मंगळवार, 24 फेब्रुवारी रोजी सुरु होत आहे आणि 3 मार्च रोजी संपणार आहे. यावेळी, हा कालावधी पूर्ण आठ दिवसांचा असेल. ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टिकोनातून असे मानले जाते की या दिवसांमध्ये केतू वगळता इतर ग्रह आक्रमक स्थितीत राहू शकतात, ज्याचा प्रभाव विशेषतः काही राशींवर दिसून येतो. या काळात काही राशींच्या लोकांना सावध राहण्याची गरज आहे. अन्यथा कोर्ट केसेस, जमीन-मालमत्तेचे वाद, वाढता खर्च आणि आरोग्याशी संबंधित समस्या उद्भवू शकतात. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहवे, जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

होलाष्टकचा काळ मेष राशींच्या लोकांसाठी व्यस्तता आणि मानसिक ताण वाढवू शकते. अनावश्यक धावपळ आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद उद्भवू शकतात. जमीन किंवा घराबाबत मतभेद होण्याची शक्यता आहे, तुम्हाला कायदेशीर कारवाईलाही सामोरे जावे लागू शकते. कुटुंबामध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो. या काळात तुमच्या बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा आणि पोटाशी संबंधित समस्यांकडे दुर्लक्ष करू नका.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांना होलाष्टकाच्या काळामध्ये संयम बाळगावा लागणार आहे. या काळात कामाच्या ठिकाणी काही समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. या काळात आरोग्याच्या बाबतीत तुमची पचनसंस्था, कमकुवत होऊ शकते, म्हणून संतुलित आहार घ्या. करिअरचे मोठे निर्णय सध्यासाठी पुढे ढकलणे चांगले. तुमच्या आईच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी या काळात सावध राहण्याची गरज आहे. ढोंगी मित्र आणि स्वार्थी ओळखींपासून सावध राहावे. चुकीच्या सल्ल्यावर किंवा अफवांवर विश्वास ठेवू नका. कामात आणि व्यवसायात निष्काळजीपणा महागात पडू शकतो, म्हणून तुमच्या जबाबदाऱ्या गांभीर्याने घ्या. या काळात गुंतवणूक करणे टाळा आणि अनपेक्षित खर्चासाठी तयार रहा.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी या काळात खूप संयम बाळगण्याची गरज आहे. कामात विलंब आणि आर्थिक दबाव येऊ शकतो. तसेच आर्थिक अडचणींचा देखील सामना करावा लागू शकतो. व्यवसायात फसवणूक होण्याचा धोका आहे, म्हणून कागदपत्रे आणि भागीदारीबाबत सावधगिरी बाळगा. नातेसंबंधांमध्ये संवाद कायम ठेवा आणि विद्यार्थ्यांनी त्यांच्या कठोर परिश्रमात ढिलाई करू नये.

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांनी त्यांच्या विरोधकांपासून सावध राहण्याची गरज आहे. या काळात मोठी गुंतवणूक करणे किंवा पैसे उधार देणे टाळा. प्रवास शक्य आहे, परंतु काळजीपूर्वक वाहन चालवा. हाडे किंवा दुखापत ही समस्या असू शकते. अहंकारापासून दूर राहा, अन्यथा नात्यात अंतर वाढू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: होलाष्टक म्हणजे काय?

    Ans: होलिकादहनाच्या आधीचे आठ दिवस होलाष्टक म्हणून ओळखले जातात. पारंपरिक मान्यतेनुसार या काळात ग्रहस्थिती काहीशी अस्थिर असते, त्यामुळे शुभकार्ये टाळली जातात

  • Que: कोणत्या प्रकारच्या अडचणी वाढू शकतात?

    Ans: आर्थिक व्यवहारात अडथळे, कुटुंबात गैरसमज, आरोग्याशी संबंधित किरकोळ त्रास, कामात विलंब किंवा तणाव

  • Que: होलाष्टकादरम्यान कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: होलाष्टकादरम्यान मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Holashtak 2026 people of some zodiac signs should be careful during this period

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 19, 2026 | 09:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा
1

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा कर्क आणि तूळ राशीसह या राशीच्या लोकांना होईल फायदा

Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता
3

Astro Tips: 19 फेब्रुवारीपासून या राशीच्या लोकांचे चमकेल नशीब, नवीन नोकरीमध्ये पदोन्नतीची शक्यता

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता
4

Guru Margi: गुरुच्या कृपेने 11 मार्चपासून या राशीच्या लोकांचे बदलणार नशीब, आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Holashtak 2026: होलाष्टकादरम्यान या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध, वाढू शकतात अडचणी

Holashtak 2026: होलाष्टकादरम्यान या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध, वाढू शकतात अडचणी

Feb 19, 2026 | 09:30 AM
Recipe : गट हेल्थसाठी अमृतसमान आहे हे ड्रिंक, महागडे प्रोबायोटिक्स खरेदी न करता घरीच तयार करा

Recipe : गट हेल्थसाठी अमृतसमान आहे हे ड्रिंक, महागडे प्रोबायोटिक्स खरेदी न करता घरीच तयार करा

Feb 19, 2026 | 09:29 AM
INDW vs AUS W, T-20 Series : अजिंक्य आघाडी मिळवण्याकडे भारताचे लक्ष्य! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आज दूसरा टी-२० सामना रंगणार

INDW vs AUS W, T-20 Series : अजिंक्य आघाडी मिळवण्याकडे भारताचे लक्ष्य! ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध आज दूसरा टी-२० सामना रंगणार

Feb 19, 2026 | 09:23 AM
सुदानमध्ये भीषण नरसंहार! गृहयुद्धात आता ड्रोन्सची एन्ट्री; हल्ल्यात ७० हून अधिक ठार, अनेक जखमी

सुदानमध्ये भीषण नरसंहार! गृहयुद्धात आता ड्रोन्सची एन्ट्री; हल्ल्यात ७० हून अधिक ठार, अनेक जखमी

Feb 19, 2026 | 09:17 AM
Top Marathi News Today Live : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन

LIVETop Marathi News Today Live : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज करणार शिखर परिषदेचे उद्घाटन

Feb 19, 2026 | 09:09 AM
चालत्या बसला लागली आग, देवदूत बनून आला अन् डिलिव्हरी बॉयने अशाप्रकारे वाचवले प्रवाशांना प्राण; थरारक Video Viral

चालत्या बसला लागली आग, देवदूत बनून आला अन् डिलिव्हरी बॉयने अशाप्रकारे वाचवले प्रवाशांना प्राण; थरारक Video Viral

Feb 19, 2026 | 09:05 AM
Bihar Crime: सर, प्लीज गेट उघडा..,फक्त १० मिनिटांचा उशीर आणि बोर्डाची परीक्षा हुकली; विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी

Bihar Crime: सर, प्लीज गेट उघडा..,फक्त १० मिनिटांचा उशीर आणि बोर्डाची परीक्षा हुकली; विद्यार्थिनीने धावत्या ट्रेनमधून मारली उडी

Feb 19, 2026 | 09:02 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Ahilyanagar : अहिल्यानगरात टिपू सुलतान वाद तापला!

Feb 18, 2026 | 03:10 PM
Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Virar : मार्चअखेर उड्डाणपूल वाहतुकीसाठी खुला होणार, महापौर अजिव पाटील यांची घोषणा

Feb 18, 2026 | 03:07 PM
Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Dombivli : डोंबिवली-मुंबईत बनावट ‘Telma AM’ रॅकेटचा पर्दाफाश

Feb 18, 2026 | 03:04 PM
NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

NAVI MUMBAI : नवी मुंबई महापौरांचा रुग्णालयांना पाहणी दौरा, आरोग्य सुविधांसाठी डॅशबोर्डची घोषणा

Feb 18, 2026 | 02:22 PM
MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

MAHAD : महाड तालुक्यात कोथेरी धरणाच्या घळभरणीला ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध

Feb 18, 2026 | 02:19 PM
Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Ratnagiri : रोखविरहित आणि पारदर्शक प्रवासासाठी एसटीचे मोठे पाऊल

Feb 17, 2026 | 07:55 PM
Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Palghar News : डहाणू–पालघर मार्गाला नवसंजीवनी; 165 कोटींच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन

Feb 17, 2026 | 07:46 PM