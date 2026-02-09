‘दिग्दर्शकाने आई- बहिणीवरून दिल्या शिव्या…,’ नीना गुप्ता यांचा धक्कादायक खुलासा; पैसे हवे म्हणून, सेटवर घडलं असं काही…

ज्येष्ठ अभिनेत्री नीना गुप्ता नेहमीच त्यांच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी ओळखल्या जातात. अभिनेत्रीचा नुकताच ‘वध २’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला आणि प्रेक्षक त्यांच्या या चित्रपटाला चांगला प्रतिसाद देत आहेत. नीना गुप्ता यांनी तिच्या कारकिर्दीतील एका काळाची आठवण करून दिली जेव्हा तिला न आवडणाऱ्या गोष्टी करायला भाग पाडले जात होते. तिने उघडपणे सांगितले की सेटवर तिला छळ सहन करावा लागला आणि आर्थिक अडचणींमुळे तिला आज पश्चात्ताप होत असलेल्या भूमिका करायला भाग पाडले.
टाइम्स नाऊशी बोलताना नीना गुप्ता यांनी एक अतिशय कटू सत्य उघड केले आहे. अभिनेत्री म्हणाली की, “मी माझ्या कारकिर्दीत अशा गोष्टी केल्या आहेत की मी घरी येऊन देवाला प्रार्थना करायची, ‘अरे देवा, हा चित्रपट कधीही प्रदर्शित होऊ नये.’ एका चित्रपटात माझी भूमिका फक्त शक्ती कपूरच्या टीममधील एका सदस्याची होती, जो अभिनेत्याच्या मागे उभा होता.” नीना म्हणाल्या की त्यावेळी त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता आणि त्यांना पैशांची गरज होती, म्हणून अभिनेत्री ज्या मिळेल त्या भूमिका स्वीकारायची.
Ranga is back ! फहाद फासिलने ‘Aavesham 2’ची केली घोषणा, चाहते उत्सुक; कधी होणार चित्रपट रिलीज?
दिग्दर्शकाचे नीना गुप्ता यांच्या आई आणि बहिणीशी बद्दल अपमानास्पद भाष्य
सेटवर झालेल्या गैरवर्तनाचे वर्णन करताना नीना गुप्ता यांनी एक धक्कादायक खुलासा केला. एका दिग्दर्शकाने एकदा सार्वजनिकरित्या त्यांच्याशी कसे गैरवर्तन केले होते याबद्दल त्यांनी सांगितले. नीना म्हणाली, “सेटवर माझ्याशी इतके वाईट वागले याची तुम्ही कल्पनाही करू शकत नाही. माझी कोणतीही चूक नसताना मला माझ्या आई आणि बहिणीने शिव्या देण्यात आल्या आणि हे शब्द चित्रपटाच्या दिग्दर्शकानेच वापरले होते.” हे का सहन केले असे विचारले असता, तिने सरळ उत्तर दिले, “मला कोणत्याही जबरदस्तीने भाग पाडले गेले नाही; मला फक्त पैशांची गरज होती. जर माझ्याकडे त्यावेळी दुसरे काम असते तर मी असे चित्रपट किंवा असे वर्तन कधीही सहन केले नसते.”
नीना गुप्ता यांना येतायत दिग्दर्शनाच्या ऑफर?
सध्या अभिनेत्री नीना गुप्ता यांच्याकडे कामाची कमतरता नसली तरी, त्यांना दिग्दर्शनाच्याही अनेक ऑफर येत आहेत. परंतु, अभिनेत्रीने स्पष्टपणे सांगितले आहे की सध्या त्यांचा दिग्दर्शनाचा कोणताही हेतू नाही. त्यांचा असा विश्वास आहे की अभिनेत्रीची अभिनय कारकीर्द सध्या खूप चांगली सुरू आहे आणि तिला फक्त तिच्या अभिनयावर लक्ष केंद्रित करायचे आहे.
Box Office वर जबरदस्त टक्कर! ‘धुरंधर २’ ला मागे टाकण्यासाठी Toxic मेकर्सचा मास्टरप्लान; केली कोट्यवधींची डील
नीना गुप्ता ‘वध २’ मध्ये संजय मिश्रासोबत दिसणार
नीना गुप्ता यांचा नुकताच ‘वध २’ हा क्राइम थ्रिलर चित्रपटात प्रेक्षकांच्या भेटीस आला आहे. जसपाल सिंग संधू दिग्दर्शित या चित्रपटात अभिनेत्रीसोबत ज्येष्ठ अभिनेते संजय मिश्रा आणि कुमुद मिश्रा देखील दिसत आहेत. प्रसिद्ध चित्रपट निर्माते लव रंजन यांच्या ‘लव फिल्म्स’ बॅनरखाली निर्मित, नीना गुप्ता यांचा हा चित्रपट सस्पेन्स कथेसाठी बरीच प्रसिद्धी मिळवत आहे.