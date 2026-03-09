Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Grah Gochar: 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्राचे नक्षत्र संक्रमण, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ज्योतिषशास्त्रानुसार 15 मार्चचा दिवस एक विशेष दिवस आहे. कारण या दिवशी सूर्याच्या राशीमध्ये शुक्र आणि चंद्र नक्षत्र संक्रमण करणार आहे. याचा फायदा काही राशीच्या लोकांना होणार आहे. कोणत्या आहेत त्या भाग्यशाली राशी जाणून घ्य

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • 15 मार्चला सूर्याच्या राशीत शुक्र आणि चंद्र करणार नक्षत्र संक्रमण
  • शुक्र आणि चंद्र नक्षत्र संक्रमणाचा परिणाम
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
 

 

सूर्य, शुक्र आणि चंद्र हे तिन्ही शुभ ग्रह आहेत, जे मार्च महिन्यात एकाच दिवशी संक्रमण करणार आहेत. रविवार, 15 मार्च रोजी सकाळी 1.8 वाजता ग्रहांचा राजा सूर्य मीन राशीत प्रवेश करणार आहे आणि त्याच दिवशी सकाळी 10.43 वाजता आनंद आणि प्रेमाचा कर्ता शुक्र रेवती नक्षत्रात आणि मन आणि आईचा कर्ता चंद्र 4.48 वाजता श्रावण नक्षत्रात प्रवेश करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार सूर्याच्या राशीमध्ये शुक्र आणि चंद्राच्या नक्षत्रांच्या संक्रमणामुळे मोठे फायदे मिळण्याची शक्यता आहे. शुक्र आणि चंद्राच्या नक्षत्र संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी

कर्क रास

15 मार्चपासून कर्क राशीमध्ये शुक्र आणि चंद्राच्या नक्षत्रांमध्ये सूर्याचे संक्रमण लाभदायक ठरेल. विशेषतः नवीन भागीदारी फायदेशीर ठरतील. याव्यतिरिक्त, तुमच्या मुलांचे आरोग्य सुधारेल आणि तुम्ही त्यांच्यासोबत जास्त वेळ घालवाल. दरम्यान, या काळात काही गोष्टींकडे दुर्लक्ष केले तरच कौटुंबिक जीवन आनंदी राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राही. नवीन कामाची सुरुवात करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

कन्या रास

सूर्य, शुक्र आणि चंद्राच्या संक्रमणाच्या शुभ प्रभावामुळे, कन्या राशीच्या लोकांना मार्च महिन्यामध्ये फायदा होण्याची शक्यता आहे. तुमचे ताणलेले नातेसंबंध व्यवस्थापित करण्यात तुम्ही यशस्वी व्हाल, तर तुम्हाला काही न्याय शिकण्याची संधी देखील मिळेल. दरम्यान, मालमत्तेशी संबंधित निर्णय वडिलांचे म्हणणे ऐकले तरच फायदेशीर ठरतील. स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या लोकांना या काळात अपेक्षित यश मिळेल.

Weekly Horoscope: मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

धनु रास

कर्क आणि कन्या राशींव्यतिरिक्त सूर्य, शुक्र आणि चंद्राचे संक्रमण धनु राशींच्या लोकांसाठी देखील फायदेशीर ठरणार आहे. 15 मार्चनंतर घेतलेल्या व्यावसायिक निर्णयांमुळे नुकसान होणार नाही. शिवाय, जुने व्यवहार कधीकधी नफा मिळवून देतील. दरम्यान या काळात नातेसंबंध चांगले राहतील. तुमच्या शब्दांमध्ये सौम्यता आणा. नातेसंबंध चांगले राहतील. हा काळ विद्यार्थ्यांसाठी चांगला राहील. या काळात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: 15 मार्चला कोणते ग्रह संक्रमण करणार आहेत?

    Ans: 15 मार्च रोजी शुक्र आणि चंद्र यांचे नक्षत्र संक्रमण होणार असल्याचे ज्योतिष मान्यतेनुसार सांगितले जाते. हे संक्रमण सूर्य संबंधित राशीमध्ये प्रभाव टाकू शकते.

  • Que: कोणत्या क्षेत्रात फायदा होण्याची शक्यता असते?

    Ans: या काळात नोकरी, व्यवसाय, आर्थिक लाभ, नवीन संधी आणि संबंधांमध्ये सुधारणा होण्याची शक्यता असल्याचे काही ज्योतिष तज्ज्ञ मानतात.

  • Que: शुक्र आणि चंद्राच्या नक्षत्र संक्रमणाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

    Ans: शुक्र आणि चंद्राच्या नक्षत्र संक्रमणाचा कर्क, कन्या आणि धनु राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Published On: Mar 09, 2026 | 09:30 AM

