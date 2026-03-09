World War 3: युद्धाच्या गदारोळात अमेरिकेची संसाधन शिकार! इराण युद्धामागे फक्त ‘डर्टी पॉलिटिक्स’; ट्रम्प यांच्या सहकाऱ्याने कबुली

Lindsey Graham Iran Oil Statement 2026: जगाच्या राजकारणात सध्या इराण आणि अमेरिका (US-Israel Iran War) यांच्यातील संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून अमेरिकेने इराणवर ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’ (Operation Epic Fury) अंतर्गत मोठे हल्ले सुरू केले आहेत. अधिकृतपणे अमेरिका असे म्हणत आहे की, हे हल्ले इराणचा अणुकार्यक्रम रोखण्यासाठी आणि दहशतवादाला लगाम घालण्यासाठी आहेत. मात्र, आता डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अत्यंत विश्वासू सहकारी आणि रिपब्लिकन सिनेटर लिंडसे ग्रॅहम (Lindsey Graham) यांनी एका लाईव्ह टीव्ही मुलाखतीत जे सत्य बोलून दाखवले आहे, त्याने संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे.
फॉक्स न्यूजशी संवाद साधताना सिनेटर ग्रॅहम यांनी कोणतीही आडपडदा न ठेवता सांगितले की, इराणमधील सत्तापालट किंवा युद्धाचा खरा उद्देश तिथल्या नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर नियंत्रण मिळवणे हाच आहे. ग्रॅहम यांच्या मते, इराण आणि व्हेनेझुएला या दोन देशांकडे मिळून जगातील तब्बल ३१ टक्के तेलसाठे आहेत. जर अमेरिकेने या साठ्यांवर आपले वर्चस्व निर्माण केले, तर अमेरिकन अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा जगावर निर्विवाद राज्य करेल.
ग्रॅहम यांनी थेट शब्दांत सांगितले की, “इराणच्या तेलावर आमचे नियंत्रण आले तर आम्ही चीनला गुडघ्यावर आणू शकतो.” कारण चीन आपल्या ऊर्जेच्या गरजांसाठी मोठ्या प्रमाणावर इराणवर अवलंबून आहे. इराणचे तेल रोखून अमेरिका एकाच दगडात दोन पक्षी मारण्याची योजना आखत आहे. एक म्हणजे आपली अर्थव्यवस्था सुधारणे आणि दुसरे म्हणजे महासत्ता होण्याच्या शर्यतीत चीनला मागे टाकणे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून इराणचे नेते आयतोल्ला खामेनी आणि तिथले सरकार असा आरोप करत होते की, अमेरिका लोकशाहीच्या नावाखाली केवळ त्यांच्या तेल विहिरी बळकावण्याचा प्रयत्न करत आहे. लिंडसे ग्रॅहम यांच्या विधानाने आता या आरोपांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर बळकटी मिळाली आहे. ग्रॅहम हे केवळ खासदार नाहीत, तर ते ट्रम्प यांच्या परराष्ट्र धोरणाचे मुख्य शिल्पकार मानले जातात. त्यामुळे त्यांचे हे विधान वैयक्तिक नसून ते ट्रम्प प्रशासनाची ‘मन की बात’ असल्याचे बोलले जात आहे.
JUST IN: 🇺🇸🇮🇷Senator Graham says they want to take over the Iranian oil as in Venezuela: “Venezuela and Iran have 31 percent of the world’s oil reserves. We’re going to have a partnership with 31 percent of the known reserves. This is China’s nightmare.” pic.twitter.com/6Txt8C35pM — Megatron (@Megatron_ron) March 8, 2026
अमेरिकेच्या या ‘मास्टरप्लॅन’मध्ये चीन हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. बीजिंग सध्या इराणकडून सवलतीच्या दरात तेल खरेदी करत आहे. जर अमेरिकेने इराणमधील राजवट बदलली आणि तिथे आपले बाहुले सरकार बसवले, तर चीनला मिळणारा स्वस्त इंधन पुरवठा कायमचा बंद होईल. यासोबतच रशियावरही दबाव वाढवण्यासाठी याचा वापर केला जाणार आहे. ग्रॅहम यांनी यापूर्वी भारतालाही रशियन तेल खरेदीवरून ५००% टॅरिफ लावण्याची धमकी दिली होती, ज्यावरून त्यांची आक्रमक व्यापार नीती स्पष्ट होते.
दरम्यान, इराणमध्ये परिस्थिती अत्यंत गंभीर आहे. २८ फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतर दोन्ही बाजूंकडून मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याच्या बातम्या येत आहेत. इराणनेही प्रतिहल्ला करत अमेरिकेच्या मध्यपूर्वेतील तळांना लक्ष्य केले आहे. जगातील तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या पार गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, जेव्हा लाखो लोकांचे जीव धोक्यात आहेत, तेव्हा अमेरिकन नेत्यांनी केवळ ‘तेलाच्या नफ्यासाठी’ हे युद्ध असल्याचे मान्य करणे, हे अत्यंत संतापजनक असल्याचे मानवाधिकार संघटनांचे म्हणणे आहे.
Ans: २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका आणि इस्रायलने इराणच्या लष्करी आणि अणुकेंद्रित तळांवर केलेल्या मोठ्या हवाई हल्ल्यांच्या मोहिमेला हे नाव देण्यात आले आहे.
Ans: त्यांनी स्पष्ट केले की इराणच्या तेल साठ्यांवर नियंत्रण मिळवणे हा अमेरिकेचा मुख्य आर्थिक आणि सामरिक उद्देश आहे, ज्यामुळे चीनला कमकुवत करता येईल.
Ans: इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती प्रति बॅरल १०० डॉलर्सच्या वर गेल्या आहेत, ज्याचा परिणाम सर्व देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर होत आहे.