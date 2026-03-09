Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
International Law: कायद्याची ऐशीतैशी! पुतिन यांच्या प्रवक्त्याने फुंकले धोक्याचे रणशिंग; UNSC च्या P5 महासत्तांची आपत्कालीन बैठक

Putin P5 Summit Proposal 2026 : अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर वाढत्या हल्ल्यांमुळे रशियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यांची आपत्कालीन शिखर परिषद बोलावण्याचे आवाहन केले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:51 AM
जगात कायद्याचे राज्य संपले आहे का? पुतिनच्या प्रवक्त्याने UNSC च्या P5 महासत्तांची आपत्कालीन बोलावली बैठक ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • जागतिक कायद्याचा अंत
  • P-5 शिखर परिषदेचे आवाहन
  • अमेरिका-इस्रायलवर निशाण

Russia Ukraine War Update : आजचे जग एका अशा वळणावर उभे आहे जिथे शांततेपेक्षा युद्धाच्या ठिणग्या अधिक गडद होताना दिसत आहेत. रशियाने (Russia) नुकतेच एक धक्कादायक विधान केले आहे की, जगात आता ‘कायद्याचे राज्य’ (Rule of Law) उरलेले नाही. अमेरिका आणि इस्रायलने इराणवर केलेल्या वाढत्या हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर, रशियाने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (UNSC) पाच स्थायी सदस्यांची ज्यांना P-5 म्हटले जाते तात्काळ शिखर परिषद बोलावण्याचे आवाहन केले आहे. रशियाच्या मते, आंतरराष्ट्रीय नियमांची पायमल्ली आता इतकी वाढली आहे की, कोणताही देश दुसऱ्याला नैतिकतेचे धडे देऊ शकत नाही.

आंतरराष्ट्रीय कायदा आता केवळ ‘कागदी वाघ’?

क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी रशियन सरकारी टीव्हीला दिलेल्या मुलाखतीत अत्यंत कडक शब्दांत जागतिक परिस्थितीवर भाष्य केले. ते म्हणाले, “आपण ज्याला आंतरराष्ट्रीय कायदा म्हणतो, ते आपण सर्वांनी गमावले आहे. हा कायदा ‘डी ज्युर’ (De Jure – कायद्याने) अस्तित्वात असला, तरी ‘डी फॅक्टो’ (De Facto – प्रत्यक्षात) तो पूर्णपणे नष्ट झाला आहे.” पेस्कोव्ह यांच्या या विधानाचा अर्थ स्पष्ट आहे—बडे देश आपल्या सोयीनुसार नियम मोडत आहेत आणि संयुक्त राष्ट्रे केवळ प्रेक्षकाच्या भूमिकेत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती

पुतिन यांचा P-5 शिखर परिषदेचा प्रस्ताव का महत्त्वाचा?

राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी ही कल्पना कोविड-१९ महामारीच्या आधीच मांडली होती. रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम या पाच महासत्तांनी एकत्र बसून जागतिक सुरक्षेचे नवीन निकष ठरवावेत, अशी त्यांची इच्छा होती. आजच्या घडीला जेव्हा मध्यपूर्व (Middle East) पेटले आहे, तेव्हा या प्रस्तावाची अंमलबजावणी करणे ही काळाची गरज बनली आहे, असे रशियाला वाटते. पेस्कोव्ह यांच्या मते, सध्याची परिस्थिती इतकी अस्थिर झाली आहे की, जर या महासत्तांनी संवाद साधला नाही, तर आर्थिक आणि राजकीय परिणामांची मोठी किंमत संपूर्ण जगाला मोजावी लागेल.

अमेरिका आणि इस्रायलच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह

रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्गेई लावरोव्ह यांनी थेट अमेरिकेवर निशाणा साधला आहे. त्यांनी विचारले की, अमेरिका ज्या काही लष्करी योजना आखत आहे, त्या आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या चौकटीत कशा बसतात? “आम्हाला वाटते की अमेरिकेने त्यांच्या व्यापक योजना स्पष्ट कराव्यात. ते नेमके कोणत्या प्रकारचे जग बनवू इच्छितात, हे स्पष्ट झाले पाहिजे,” असे लावरोव्ह म्हणाले. इराणवरील हल्ल्यांमुळे केवळ तो प्रदेशच नव्हे, तर रशियाच्या सीमेपर्यंत याचे पडसाद उमटू शकतात, अशी भीती मॉस्कोला वाटत आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Mojtaba Khamenei गायब की ठार? 28 फेब्रुवारीच्या हल्ल्यानंतरचे सर्वात मोठे गूढ; इस्रायलच्या रडारवर आता खामेनींचा वारस

प्रादेशिक अस्थिरता आणि विनाशाची भीती

मध्यपूर्वेतील संघर्षाचा परिणाम केवळ युद्धापुरता मर्यादित नाही. होर्मुझची सामुद्रधुनी आणि लाल समुद्रातील अस्थिरतेमुळे जागतिक व्यापार विस्कळीत झाला आहे. रशियाने स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा मोठे देश स्वतःच कायदे मोडतात, तेव्हा ते इतर देशांकडून कायद्याच्या पालनाची अपेक्षा कशी करू शकतात? आज ‘ज्याची लाठी त्याची म्हैस’ अशी परिस्थिती निर्माण झाली असून, ही जागतिक शांततेसाठी धोक्याची घंटा आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: UNSC चे P-5 सदस्य कोण आहेत?

    Ans: रशिया, अमेरिका, चीन, फ्रान्स आणि युनायटेड किंगडम (UK) हे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचे पाच कायमस्वरूपी सदस्य आहेत.

  • Que: रशियाने P-5 शिखर परिषदेची मागणी का केली आहे?

    Ans: अमेरिका आणि इस्रायलकडून इराणवर होत असलेल्या हल्ल्यांमुळे निर्माण झालेली जागतिक अस्थिरता रोखण्यासाठी रशियाने ही मागणी केली आहे.

  • Que: 'आंतरराष्ट्रीय कायदा संपला' याचा अर्थ काय?

    Ans: रशियाच्या मते, शक्तिशाली देश आता युएनच्या नियमांचे पालन करत नाहीत, त्यामुळे या कायद्यांना आता कोणताही व्यावहारिक अर्थ उरलेला नाही.

Published On: Mar 09, 2026 | 08:51 AM

