Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

09 Mar 2026 09:30 AM (IST)
US Iran War News in Marathi : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील युद्ध सध्या प्रचंड वाढले असून आज सलग दहाव्या दिवशीही हल्ले सुरु आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराण विरोधात लष्करी कारवाई सुरु केली होती. आज हे युद्ध अधिकच हिंसक झाले असून मृतांचा आकडा १३०० पार गेला आहे. या हलल्ल्यात इराणचे प्रचंड नुकसना झाले आहे. दोन्ही बाजूंनी वारंवार हल्ले सुरुच असून याच वेळी ट्रम्प यांचा आणखी एक नवीन प्लॅन समोर आला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.
09 Mar 2026 09:25 AM (IST)
फेब्रुवारीतील संमिश्र हवामान आणि अवकाळी पावसानंतर मार्चच्या सुरुवातीपासूनच उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. भारतीय हवामान विभागाने राज्यातील अनेक भागांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा दिला असून, दुपारच्या वेळी नागरिक उकाड्याने हैराण झाले आहेत. विशेषतः अकोला आणि अमरावतीसह संपूर्ण विदर्भात सूर्य आग ओकत असून तेथे तीव्र उष्णतेचा इशारा देण्यात आला आहे.
मध्य महाराष्ट्र, कोकण आणि विदर्भात आज उकाडा अधिक जाणवणार असून या भागांत 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला आहे. कोकणात दमट हवामान राहण्याची शक्यता असून दिवसभर तापमानात चढ-उतार पाहायला मिळतील. १ जानेवारीच्या पावसानंतर थंडी गायब झाली असून आता राज्यात खऱ्या अर्थाने कडाक्याच्या उन्हाळ्याला सुरुवात झाली आहे.
09 Mar 2026 09:20 AM (IST)
पुणे महानगरपालिकेच्या स्वीकृत नगरसेवक पदासाठी आज इच्छुक उमेदवार आपले अर्ज दाखल करणार आहेत. या जागांसाठी राजकीय पक्षांकडे इच्छुकांची मोठी रांग लागली असून, भाजपच्या ७ जागांसाठी ३००, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या २ जागांसाठी १०४, तर काँग्रेसच्या एका जागेसाठी ६३ अर्ज आले आहेत. आज सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत सर्व पक्षांचे उमेदवार आपले अर्ज सादर करतील.
09 Mar 2026 09:15 AM (IST)
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे नेते अविनाश जाधव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून सामाजिक न्याय विभागातील प्रशासकीय घोळ आणि अनियमिततेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. विभागातील निधी वितरण, टेंडर प्रक्रिया आणि मंत्री कार्यालयातील काही अधिकाऱ्यांच्या कामकाजाबाबत त्यांनी गंभीर संशय व्यक्त केला असून, या प्रकरणात तातडीने कारवाई करण्याची विनंती केली आहे.
09 Mar 2026 09:10 AM (IST)
भारतीय क्रिकेट संघाने टी-२० विश्वचषक २०२६ च्या (T20 World Cup 2026) अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडचा पराभव करून इतिहास रचला आहे. या विजयासोबत भारतीय संघाला ट्रॉफीसोबतच मोठी रक्कमही मिळाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने या स्पर्धेसाठी एकूण 13.5 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 120 कोटी रुपये) इतके बक्षीस जाहीर केले होते. टी-20 विश्वचषक 2026 जिंकल्यानंतर भारतीय संघाला 3 मिलियन डॉलर्स (सुमारे 27.5 कोटी रुपये) इतकी बक्षीस रक्कम मिळाली. ही रक्कम प्रथम भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे (BCCI) सुपूर्द केली जाते आणि त्यानंतर खेळाडूंमध्ये बोनस, मॅच फी व इतर बक्षिसांच्या स्वरूपात तिचे वाटप केले जाते.
09 Mar 2026 09:05 AM (IST)
Team India Milestone: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकाचा (T20 World Cup 2026) अंतिम सामना भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) यांच्यात अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या जेतेपदाच्या सामन्यात भारतीय संघाने एक मोठी कामगिरी केली आहे. भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषकाच्या पॉवरप्लेमध्ये एकही विकेट न गमावता सर्वाधिक धावा करून इतिहास रचला. यासह, भारतीय संघाने वेस्ट इंडिजच्या विश्वविक्रमाची बरोबरीही केली आहे.
09 Mar 2026 09:00 AM (IST)
Sanju Samson New Record: न्यूझीलंडविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक फायनलमध्ये (T20 World Cup 2026 Final) संजू सॅमसनने (Sanju Samson) टीम इंडियाकडून शानदार फलंदाजी केली. त्याने अवघ्या ३३ चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केले आणि त्याच्या अर्धशतकापेक्षा जास्त खेळींसह विराट कोहलीच्या विक्रमाशी बरोबरी केली. टी-२० विश्वचषकाच्या उपांत्य आणि अंतिम सामन्यात अर्धशतक झळकावणारा सॅमसन तिसरा फलंदाज ठरला. तो विराट कोहली आणि केएल राहुलच्या एलिट क्लबमध्येही सामील झाला.
09 Mar 2026 08:55 AM (IST)
India national cricket team vs New Zealand nation cricket team match scorecard: आयसीसी टी-२० विश्वचषक २०२६ चा महाअंतिम सामना आज यजमान भारत आणि न्यूझीलंड (IND vs NZ) या दोन बलाढ्य संघांमध्ये नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर खेळवला गेला. सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघाने इतिहाल रचला आहे. न्यूझीलंडचा ९६ धावांनी पराभव करुन टी-२० विश्वचषकावर सलग दुसऱ्यांदा नाव कोरले आहे. त्याआधी भारताने २००७ मध्ये धोनीच्या नेतृत्वाखाली ट्राॅफी जिंकली होती. त्यानंतर मोठी वाट पाहत २०२४ मध्ये रोहित शर्माच्या नेतृत्वात ट्राॅफी उंचावली होती तर आता सूर्यासेनेच्या नेतृत्वात भारत पुन्हा टी-२० विश्वविजेता ठरला आहे. या सामन्यात भारताने अनेक मोठे रेकाॅर्डसही नावावर केले आहे.
09 Mar 2026 08:50 AM (IST)
MS Dhoni on Gautam Gambhir : टी20 विश्वचषक भारताच्या संघाने सलग दुसऱ्यांदा जिकून ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. यानंतर जगभरामध्ये उत्सव साजरा केला जात आहे. भारतीय क्रिकेट दिग्गज एमएस धोनीने सोशल मीडियावरील आपले मौन सोडले आणि भारताला २०२६ च्या ऐतिहासिक टी२० विश्वचषक विजयाबद्दल अभिनंदन केले. त्याच्या अधिकृत इंस्टाग्राम हँडलवर एक पोस्ट शेअर करत त्याने संघ आणि सपोर्ट स्टाफचे कौतुक केले आणि प्रशिक्षक गौतम गंभीरच्या हास्यावर एक गोड टिप्पणी देखील केली.
Mojtaba Khamenei Iran’s New Supreme Leader : मध्यपूर्वेतील रणसंग्राम (US-Israel Iran War) आता अधिक भीषण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या तर्कवितर्कांना पूर्णविराम देत, इराणने अखेर आपला नवा ‘सुप्रीम लीडर’ (सर्वोच्च नेता) निवडला आहे. अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या निधनानंतर रिक्त झालेल्या या शक्तिशाली पदावर त्यांचे पुत्र मोज्तबा खामेनी ( Mojtaba Khamenei) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्तीमुळे केवळ इराणमध्येच नाही, तर संपूर्ण जगात खळबळ उडाली आहे. विशेषतः इस्रायल आणि अमेरिका या देशांनी या निवडीवर कडक शब्दांत प्रतिक्रिया दिली आहे.