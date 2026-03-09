Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

सध्या दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय चर्चेत आलेला दिसत आहे. काही दिवसांपासून साऊथ अभिनेत्री त्रिशा कृष्णनचे नाव विजय थालापतीशी जोडले जात असून तिने यावर मौन सोडले आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:45 AM
  • विजयसोबतच्या अफेअरवर त्रिशाने मौन सोडले
  • लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण
  • विजय सध्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत
 

दाक्षिणात्य सुपरस्टार विजय सध्या त्याच्या वैयक्तिक आयुष्यामुळे चर्चेत आहे. त्याची पत्नी संगीता सोर्नालिंगमने घटस्फोटासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची चर्चा असून, एका अभिनेत्रीशी त्याचे कथित प्रेमसंबंध असल्याचा आरोपही समोर आला आहे. या पार्श्वभूमीवर त्रिशा कृष्णन ही वारंवार विजयसोबत दिसत असल्याने सोशल मीडियावर अनेक तर्क लावले जात आहेत. अलीकडेच एका रिसेप्शन पार्टीमध्ये विजय आणि त्रिशा एकत्र दिसल्याने या चर्चांना आणखी उधाण आले आहे.

अलीकडेच एका कार्यक्रमात विजय आणि त्रिशा कृष्णन एकत्र दिसल्यानंतर सोशल मीडियावर आणखी विविध चर्चा रंगल्या. चाहत्यांनी आश्चर्य व्यक्त करत त्रिशावर टीकाही केली. दरम्यान, या वादावर त्रिशाने अखेर प्रतिक्रिया देत ट्विटरवर पोस्ट शेअर केली आहे. या पोस्टमधून तिने विजयसोबत कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यामागचं खरं कारण स्पष्ट करत अफवांवर मौन सोडलं आहे.

”खरी गेम तिथून सुरू…”, महिला दिनानिमित्त सागरने आयुष्यातील ‘बिग बॉस’साठी लिहिलं खास पत्र; म्हणाला,”तीच माझी पहिली…”

विजयसोबतच्या अफेअरवर त्रिशाने मौन सोडले

त्रिशाने लिहिले, “मला शेवटच्या क्षणी आयोजकांनी माझ्या सहाय्यकाद्वारे एका कार्यक्रमात उपस्थित राहण्यास सांगितले होते. मी शेवटच्या क्षणी सहभागी झाले. मायक्रोफोन एखाद्या व्यक्तीचे विधान बुद्धिमान किंवा विनोदी बनवत नाही. ते फक्त मूर्खपणा दाखवते. कोणत्याही माहितीशिवाय वापरलेले चुकीचे शब्द, जे एखाद्या व्यक्तीला लक्ष्य करत असतात हे त्याच्यापेक्षा ते वापरणाऱ्याची नियत जास्त दाखवतात.

गलाट्टा अवॉर्ड्सच्या एका कार्यक्रमात दिग्दर्शक आणि अभिनेते आर. पार्थिबन यांना त्रिशाबद्दल विचारण्यात आले. त्यांना त्यांनी यापूर्वी काम केलेल्या विविध अभिनेत्रींचे फोटो दाखवण्यात आले. त्रिशाचा फोटो दाखवला असता त्यांनी सांगितले की हिने काही दिवस घरीच राहावे. तिने बाहेर न जाणेच चांगले. पण, त्रिशाच्या विधानानंतर पार्थिमानने ट्विटरवर तिची माफी मागितली.

स्टार प्लसच्या ‘तारा’ मालिकेत कनिका कपूरने उलगडले ताराचे कंगोरे; क्रुशल आहुजा युवराजच्या भूमिकेत

तसेच, रिसेप्शन सोहळ्यात विजय आणि त्रिशा एकत्र दिसले होते. विजयच्या हातात फुलांचा गुच्छ होता, तर त्रिशा पाहुण्यांशी हस्तांदोलन करताना दिसत होती. दोघांनी नवविवाहित जोडप्यासोबत फोटोही काढले आणि कार्यक्रमातून एकत्र बाहेर पडताना त्यांचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला. या व्हिडिओनंतर पुन्हा एकदा त्यांच्या नात्याबाबत चर्चा सुरू झाली, मात्र त्रिशाने केलेल्या स्पष्टीकरणानंतर या अफवांवर पडदा पडेल का हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 08:45 AM

