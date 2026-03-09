zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज सोमवार, 9 मार्चचा दिवस. आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप खास असणार आहे. चंद्र त्याच्या सर्वात खालच्या राशीतून वृश्चिक राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंभ राशीत सूर्य, मंगळ, राहू आणि वक्री बुध यांचा शक्तिशाली संयोग तयार होत आहे. त्यामुळे काही शुभ योग तयार होणार आहेत. त्याचवेळी मीन राशीत शुक्र आणि शनिची उपस्थिती असल्याने हा काळ सामान्य राहील. हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा आज कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या सातव्या घरामध्ये चंद्र असल्याने आजचा दिवस तुमच्यासाठी विशेष राहील. तुमचे लक्ष भागीदारी, विवाह आणि व्यावसायिक संबंधांवर असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नातेसंबंध चांगले राहतील. बुध ग्रहाच्या प्रतिगामीमुळे तुमच्या कारकिर्दीत तांत्रिक अडचणी किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, म्हणून स्पष्ट संवाद ठेवा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि गुंतवणूक करणे टाळावे.
सिंह राशीच्या चौथ्या घरामध्ये चंद्राचे संक्रमण होत असल्याने आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित राहील. यावेळी कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. व्यावसायिक भागीदारीत तणाव निर्माण करू शकते. बाहेरील जगाच्या धावपळीत तुमचे घर सुरक्षित आश्रयस्थान बनविण्यात तुमचे यश आहे. कौटुंबिक समस्या दूर होतील. करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्य चांगले राहील.
कन्या राशीच्या तिसऱ्या घरामध्ये चंद्र असल्याने आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्रिय असाल आणि संवाद साधण्याचे नवीन मार्ग शोधू शकाल. प्रतिस्पर्ध्यांमुळे किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे कामात आव्हाने निर्माण करू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर ताण येऊ शकतो. भावंडांशी किंवा शेजाऱ्यांशी संभाषणात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. नातेसंबंध चांगले राहतील. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.
वृश्चिक राशीच्या पहिल्या घरामध्ये चंद्र संक्रमण करत असल्याने आजचा दिवस सामान्य राहील. घरगुती कलह किंवा दुरुस्तीशी संबंधित खर्च होऊ शकतो. तुम्हाला तुमचे व्यक्तिमत्व सुधारण्यास आणि जुन्या कल्पना सोडून देण्यास प्रेरित करेल. नातेसंबंध चांगले राहतील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.
मकर राशीच्या अकराव्या घरात चंद्र असल्याने तुमचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्ही मोठ्या गटांशी आणि मित्रांशी संपर्क साधण्यास प्रवृत्त असाल. यावेळी तुम्ही बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मित्रांसोबत आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)