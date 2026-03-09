Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Harshan And Sarvartha Siddhi Yoga People Of This Zodiac Sign Will Benefit

zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज सोमवार, 9 मार्च. आजचा दिवस सामान्य राहील. आज हर्षण योग, सर्वार्थ सिद्धी योग यांसारखे शुभ योग तयार होत आहे. हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा आज कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

आज सोमवार, 9 मार्चचा दिवस. आजचा दिवस तुमच्यासाठी खूप खास असणार आहे. चंद्र त्याच्या सर्वात खालच्या राशीतून वृश्चिक राशीत संक्रमण करणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार कुंभ राशीत सूर्य, मंगळ, राहू आणि वक्री बुध यांचा शक्तिशाली संयोग तयार होत आहे. त्यामुळे काही शुभ योग तयार होणार आहेत. त्याचवेळी मीन राशीत शुक्र आणि शनिची उपस्थिती असल्याने हा काळ सामान्य राहील. हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा आज कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या सातव्या घरामध्ये चंद्र असल्याने आजचा दिवस तुमच्यासाठी विशेष राहील. तुमचे लक्ष भागीदारी, विवाह आणि व्यावसायिक संबंधांवर असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नातेसंबंध चांगले राहतील. बुध ग्रहाच्या प्रतिगामीमुळे तुमच्या कारकिर्दीत तांत्रिक अडचणी किंवा गैरसमज निर्माण होऊ शकतात, म्हणून स्पष्ट संवाद ठेवा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील आणि गुंतवणूक करणे टाळावे.

Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

सिंह रास

सिंह राशीच्या चौथ्या घरामध्ये चंद्राचे संक्रमण होत असल्याने आजचा दिवस तुमच्यासाठी मिश्रित राहील. यावेळी कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील. व्यावसायिक भागीदारीत तणाव निर्माण करू शकते. बाहेरील जगाच्या धावपळीत तुमचे घर सुरक्षित आश्रयस्थान बनविण्यात तुमचे यश आहे. कौटुंबिक समस्या दूर होतील. करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. आरोग्य चांगले राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या तिसऱ्या घरामध्ये चंद्र असल्याने आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्ही मानसिकदृष्ट्या सक्रिय असाल आणि संवाद साधण्याचे नवीन मार्ग शोधू शकाल. प्रतिस्पर्ध्यांमुळे किंवा तांत्रिक समस्यांमुळे कामात आव्हाने निर्माण करू शकते. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर ताण येऊ शकतो. भावंडांशी किंवा शेजाऱ्यांशी संभाषणात गैरसमज निर्माण होऊ शकतात. नातेसंबंध चांगले राहतील. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

Weekly Horoscope: मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या पहिल्या घरामध्ये चंद्र संक्रमण करत असल्याने आजचा दिवस सामान्य राहील. घरगुती कलह किंवा दुरुस्तीशी संबंधित खर्च होऊ शकतो. तुम्हाला तुमचे व्यक्तिमत्व सुधारण्यास आणि जुन्या कल्पना सोडून देण्यास प्रेरित करेल. नातेसंबंध चांगले राहतील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या अकराव्या घरात चंद्र असल्याने तुमचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्ही मोठ्या गटांशी आणि मित्रांशी संपर्क साधण्यास प्रवृत्त असाल. यावेळी तुम्ही बोलण्यावर आणि रागावर नियंत्रण ठेवा. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. मित्रांसोबत आर्थिक व्यवहारात सावधगिरी बाळगण्याची गरज आहे. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Harshan and sarvartha siddhi yoga people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
1

Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या
2

Weekly Horoscope: मार्च महिन्याचा दुसरा आठवडा सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

Palmistry: तळहातावरील ‘Y’ रेषा शुभ आहे की अशुभ, जाणून घ्या
3

Palmistry: तळहातावरील ‘Y’ रेषा शुभ आहे की अशुभ, जाणून घ्या

Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार
4

Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

zodiac sign: हर्षण आणि सर्वार्थ सिद्धी योगाचा या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Mar 09, 2026 | 09:00 AM
International Law: कायद्याची ऐशीतैशी! पुतिन यांच्या प्रवक्त्याने फुंकले धोक्याचे रणशिंग; UNSC च्या P5 महासत्तांची आपत्कालीन बैठक

International Law: कायद्याची ऐशीतैशी! पुतिन यांच्या प्रवक्त्याने फुंकले धोक्याचे रणशिंग; UNSC च्या P5 महासत्तांची आपत्कालीन बैठक

Mar 09, 2026 | 08:51 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रासह देश-विदेशातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Mar 09, 2026 | 08:49 AM
अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

अखेर त्रिशा कृष्णनने विजय सोबतच्या अफेअरच्या चर्चांवर सोडलं मौन; लग्नाला सोबत जाण्याचं सांगितलं कारण

Mar 09, 2026 | 08:45 AM
Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

Mar 09, 2026 | 08:38 AM
T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल

T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल

Mar 09, 2026 | 08:31 AM
बिघडलेले हार्मोन्स नैसर्गिकरित्या होतील कंट्रोल! शरीरात दिसणाऱ्या थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

बिघडलेले हार्मोन्स नैसर्गिकरित्या होतील कंट्रोल! शरीरात दिसणाऱ्या थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Mar 09, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM