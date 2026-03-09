IND vs NZ : भारताकडून अंतिम सामना गमावल्यानंतर न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लज्जास्पद क्लबमध्ये सामील, या कलंकाने कलंकित

मिचेल सँटनरच्या नेतृत्वाखालील न्यूझीलंडला रविवार, ८ मार्च रोजी झालेल्या टी२० विश्वचषक २०२६ च्या अंतिम सामन्यात भारताकडून दारुण पराभव पत्करावा लागला. प्रथम फलंदाजी करताना भारताने किवी संघासमोर २५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंड पूर्ण २० षटकेही खेळू शकले नाहीत आणि त्यांना १५९ धावांवरच सर्वबाद व्हावे लागले. हा सामना ९६ धावांनी गमावल्याने न्यूझीलंड पाकिस्तानच्या लाजिरवाण्या क्लबमध्ये आला आहे.
न्यूझीलंड आता टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात सर्वाधिक पराभव पत्करणारा संघ आहे. टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यात हा त्यांचा दुसरा पराभव आहे. यापूर्वी, न्यूझीलंड २०२१ च्या टी२० विश्वचषकात ट्रॉफी जिंकण्याच्या जवळ पोहोचला होता, जिथे त्यांना ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव पत्करावा लागला होता. टी-२० विश्वचषकाच्या इतिहासात, आता तीन संघ असे आहेत जे दोनदा टी-२० विश्वचषकाच्या अंतिम फेरीत पराभूत झाले आहेत. न्यूझीलंडच्या आधी या यादीत पाकिस्तान आणि श्रीलंका आहेत.
२००७ च्या टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तान भारताविरुद्ध हरला आणि त्यानंतर २०२२ च्या टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात इंग्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला. २००९ आणि २०१२ मध्ये श्रीलंकेला टी२० विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात पराभव पत्करावा लागला. २००९ मध्ये त्यांना पाकिस्तानकडून पराभव पत्करावा लागला आणि २०१२ मध्ये त्यांना वेस्ट इंडिजकडून पराभव पत्करावा लागला. पाकिस्तान आणि श्रीलंकेने प्रत्येकी एक टी-२० विश्वचषक ट्रॉफी जिंकली आहे, परंतु न्यूझीलंडने एकदाही हे विजेतेपद जिंकलेले नाही.
२ – पाकिस्तान (२००७, २०२२)
२ – श्रीलंका (२००९, २०१२)
२ – न्यूझीलंड (२०२१, २०२६)
दरम्यान, न्यूझीलंडचा कर्णधार मिशेल सँटनर हा सर्वाधिक आयसीसी फायनल गमावणाऱ्या कर्णधारांच्या यादीत सामील झाला आहे. या यादीत सौरव गांगुली, विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सारखे दिग्गज भारतीय कर्णधारांचाही समावेश आहे.
2024 🏆
2026 🏆 First team to successfully defend an ICC Men’s T20 World Cup title ✅ The reign continues for #TeamIndia 👑#T20WorldCup | #MenInBlue | #Final pic.twitter.com/gmIr5we67Q — BCCI (@BCCI) March 8, 2026
२ – सौरव गांगुली (चॅम्पियन ट्राॅफी, वर्ल्डकप)
२ – ब्रायन लारा (चॅम्पियन ट्राॅफी, चॅम्पियन ट्राॅफी)
२ – कुमार संगकारा (टी२०वर्ल्डकप, वर्ल्डकप)
2 – महेला जयवर्धने (चॅम्पियन ट्राॅफी, T20 वर्ल्डकप)
२ – ब्रेंडन मॅक्युलम (चॅम्पियन ट्राॅफी, वर्ल्डकप)
२ – विराट कोहली (चॅम्पियन ट्राॅफी, वर्ल्ड कप)
२ – रोहित शर्मा (डब्ल्यूटीसी, वर्ल्डकप)
२ – मिचेल सँटनर (सीटी, टी२०विश्वकप)