US-Israel VS Iran : मध्यपूर्वेतील युद्ध सलग १० व्या दिवशीही सुरु आहे. या युद्धाने मध्यपूर्वेत आणि जागतिक स्तरावर प्रचंड अस्थिरता पसरली आहे. या युद्धामुळे इराणमध्ये आतापर्यंत १३०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 09:07 AM
US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

  • इराणमध्ये रक्ताचा सडा
  • मृतांचा आकडा १३०० पार
  • १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी
US Iran War News in Marathi : तेहरान/वॉशिंग्टन : मध्यपूर्वेतील युद्ध सध्या प्रचंड वाढले असून आज सलग दहाव्या दिवशीही हल्ले सुरु आहेत. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी अमेरिका-इस्रायलने इराण विरोधात लष्करी कारवाई सुरु केली होती. आज हे युद्ध अधिकच हिंसक झाले असून मृतांचा आकडा १३०० पार गेला आहे. या हलल्ल्यात इराणचे प्रचंड नुकसना झाले आहे. दोन्ही बाजूंनी वारंवार हल्ले सुरुच असून याच वेळी ट्रम्प यांचा आणखी एक नवीन प्लॅन समोर आला आहे. यामुळे संपूर्ण जगभरात खळबळ उडाली आहे.

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित

इराणचे प्रचंड नुकसान

  • इस्रायल-अमेरिकेने आतापर्यंत इराणच्या अनेक लष्करी तळांवर आणि मुख्यालयांवर हल्ला केला आहे. राजधानी तेहरानसह देशाच्या अनेक प्रमुख शहरांमध्ये बॉम्बफेक करण्यात आले आहेत.
  • या युद्धात इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई मारले गेले असून हे इराणचे सर्वात मोठे नुकसान मानले जात आहे.
  • याशिवाय इराणच्या इस्फहान  विमानतळावर इस्रायलने भयंकर हल्ला केला आहे.
  • तसेच राजधानी तेहरानमध्ये रहिवाशी इमारतींवर हल्ला करण्यात आला असून यामध्ये २० नागरिक ठार झाले आहेत.
  • शहरातील अनेक तेल कारखाने आणि महत्वाच्या इमारतींनाही लक्ष्य करण्यात आले आहेत.
  • वृत्तांनुसार आतापर्यंत १,३३२ लोकांचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले जात आहे.

खाडी देशांमध्येही अस्थिरता

हा तणाव अमेरिकार-इस्रायल विरुद्ध इराण (US-Israel VS Iran) पुरता मर्यादित न राहता मध्यपूर्वेतील आखाती देशांमध्येही पसरला आहे. इराणने खामेनेईंच्या हत्येनंतर सौदी अरेबिया, कुवेत, यूएई, दुबई, जॉर्डन, कतार, बहरीन यांसारख्या देशांमध्ये अमेरिकेच्या दूतावास आणि लष्करी तळांवरह प्रहार केला आहे. यामुळे परिस्थिती भयंकर झाली आहे. या हल्ल्यात अमेरिकेचे सर्वात शक्तिशाली रडारही उद्ध्वस्त करण्यात आले आहे. तसेच अनेक लढाऊ विमानेही हाणून पाडण्यात आली आहे. सद्यस्थितीला देखील अमेरिका-इराण एकमेकांवर प्रहार करत आहेत.

इराणच्या अणु केंद्रावर घेणावर ताबा

या हल्ल्यांदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा एक घातक प्लॅन समोर आला आहे. ट्रम्प इराणला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या तयारीत आहे. इराणच्या अणु केंद्रावर ताबा मिळवण्याची तयारीही केली जात आहे. इस्रायल-अमेरिका संयुक्तपणे एक स्पेशल फोर्स तयार करणार आहे. ही फोर्स इराणमध्ये जमिनीमार्गे घुसून तेथील अणु केंद्रावर आणि युरेनियमच्या साठ्यावर ताबा मिळवणार आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी युद्धात आता धोकादायक पावले उचलण्याची धमकी दिली आहे. यावर इराणने देखील तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर देणार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे हे युद्ध जागतिक महायुद्धात रुपांतरित होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.

Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती

Frequently Asked Questions

  • Que: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे इराणमध्ये आतापर्यंत किती जीवीतहानी झाली आहे?

    Ans: मध्यपूर्वेतील युद्धामुळे आतापर्यंत १,३३२ लोकांचा इराणमध्ये मृत्यू झाला आहे.

  • Que: ट्रम्प यांचा इराणविरुद्धचा सीक्रेट प्लॅनबद्दल काय चर्चा सुरु आहे?

    Ans: ट्रम्प इराणच्या अणु केंद्रावर आणि युरेनियम साठ्यावर ताबा मिळवणार असल्याची सध्या चर्चा सुरु आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 09:05 AM

