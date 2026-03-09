US Iran War : इराणमध्ये रक्ताचा सडा! मृतांचा आकडा १३०० पार ; १० व्या दिवशीही युद्धाने गाठली भीषण पातळी

Iran Leadership : राष्ट्राध्यक्ष की सुप्रीम लीडर? इराणमध्ये नक्की कोणाचे हुकूम चालतात; जाणून घ्या सत्तेचं गणित
या हल्ल्यांदरम्यान डोनाल्ड ट्रम्प (Donald Trump) यांचा एक घातक प्लॅन समोर आला आहे. ट्रम्प इराणला पूर्णपणे उद्ध्वस्त करण्याच्या तयारीत आहे. इराणच्या अणु केंद्रावर ताबा मिळवण्याची तयारीही केली जात आहे. इस्रायल-अमेरिका संयुक्तपणे एक स्पेशल फोर्स तयार करणार आहे. ही फोर्स इराणमध्ये जमिनीमार्गे घुसून तेथील अणु केंद्रावर आणि युरेनियमच्या साठ्यावर ताबा मिळवणार आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) यांनी युद्धात आता धोकादायक पावले उचलण्याची धमकी दिली आहे. यावर इराणने देखील तितक्याच ताकदीने प्रत्युत्तर देणार असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे हे युद्ध जागतिक महायुद्धात रुपांतरित होण्याची भीती तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
