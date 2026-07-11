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Guru Asta 2026: गुरु अस्त काळात चुकूनही करू नका या चुका, पुढील 30 दिवसांत ३ राशींना मिळू शकतो लाभ

Updated On: Jul 11, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

१४ जुलै ते १२ ऑगस्टदरम्यान गुरू ग्रह सूर्याच्या सर्वात जवळ आणि मावळत्या स्थितीत असणार आहे. हा काळ काही राशींसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. गुरु अस्तामुळे कोणत्या चुका करू नये ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • गुरु अस्त काळात चुकूनही करू नका या चुका
  • 30 दिवसांत ३ राशींना मिळू शकतो लाभ
  • भाग्यशाली राशी कोणत्या आहेत
 

देवगुरू ग्रहाच्या अस्ताचा सर्व १२ राशींच्या जीवनावर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पडतो. सूर्याच्या सान्निध्यामुळे, गुरू ग्रह १४ जुलै ते १२ ऑगस्टदरम्यान नीच अवस्थेत असेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या काळात विवाह, गृहप्रवेश आणि मुंज समारंभांसारख्या शुभ प्रसंगांसाठी शुभ मुहूर्त मानले जात नाहीत. मात्र, हा काळ काही राशींसाठी विशेषतः फायदेशीर ठरू शकतो. गुरु अस्तामुळे कोणत्या चुका करू नये आणि कोणत्या राशींसाठी हा काळ फायदेशीर आहे ते जाणून घ्या

गुरु अस्ताचा या राशींच्या लोकांना जाणवणार शुभ परिणाम

मेष रास

मेष राशीच्या व्यक्तींसाठी गुरू सध्या चौथ्या घरात आहे, ज्यामुळे त्यांच्या करिअर, शिक्षण आणि कौटुंबिक जीवनात सकारात्मक बदल घडू शकतात. त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीत सुधारणा होताना दिसून येईल आणि दीर्घकाळापासून तग धरून असलेल्या निधीची परतफेड होण्याची शक्यता आहे. व्यावसायिकांना नवीन भागीदारी किंवा फायदेशीर सौदे मिळू शकतात, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल. उत्पन्नाचे नवीन स्रोत निर्माण होण्याची शक्यता आहे आणि नशिबाची साथ मिळाल्यास, रखडलेले प्रकल्प पुढे सरकतील. सुज्ञ निर्णयांचे भविष्यात चांगले परिणाम मिळतील.

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कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी गुरूच्या अस्तामुळे त्यांचे व्यक्तिमत्व, आत्मविश्वास आणि निर्णयक्षमता सुधारेल. गुरूची स्थिती क्षीण होत असूनही, हा काळ अनेक बाबतीत अनुकूल ठरू शकतो. परदेश प्रवासात किंवा परदेशी कंपन्यांशी संबंधित कामात यश मिळू शकते. नोकरी करणाऱ्यांना वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल, ज्यामुळे नवीन जबाबदाऱ्या आणि पदोन्नतीच्या संधी मिळू शकतात. तुमच्या मुलांसंबंधीची चांगली बातमी आनंद घेऊन येईल आणि करिअरमध्ये प्रगतीसाठी नवीन मार्ग खुले करेल.

धनु रास

धनु राशीसाठी गुरू आठव्या घरात संक्रमण करत आहे. या काळात गुरूचे अस्त होणे व्यक्तीची आध्यात्मिकता मजबूत करू शकते. बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असलेली कामे हळूहळू पूर्ण होऊ लागतील. वडिलोपार्जित मालमत्ता, विमा, कर किंवा वारसा हक्काशी संबंधित बाबींमध्ये प्रगती दिसून येते. विवाहासाठी पात्र असलेल्यांना चांगले स्थळे येऊ शकतात आणि वरिष्ठांच्या पाठिंब्यामुळे त्यांचे करिअर नव्या उंचीवर पोहोचू शकते.

गुरू अस्त होताना कोणत्या गोष्टी टाळाव्यात

ज्योतिषशास्त्रानुसार, गुरू ग्रह हा शुभता, धर्म, ज्ञान, विवाह आणि संततीसाठी जबाबदार मानला जातो. जेव्हा गुरू ग्रह अस्त होतो, तेव्हा त्याची शुभता क्षीण होते, त्यामुळे या काळात शुभ कार्ये पुढे ढकलण्याचा सल्ला दिला जातो.

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विवाह टाळा

गुरु हा विवाहासाठी जबाबदार असलेला प्रमुख ग्रह आहे, त्यामुळे जेव्हा गुरु अधोगतीत असतो तेव्हा विवाहासाठी शुभ मुहूर्त निश्चित होत नाहीत. या काळात विवाह केल्यास वैवाहिक जीवनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात.

धार्मिक विधी टाळा

प्राणप्रतिष्ठा, यज्ञ, कलश स्थापना आणि मंदिरांमधील इतर प्रमुख धार्मिक कार्यांसाठी गुरूंची शुभता आवश्यक असते. त्यामुळे, या काळात अशी कार्ये पुढे ढकलली जातात.

गृहप्रवेश आणि इतर शुभ कार्ये टाळा

नवीन घरात प्रवेश करणे, मुंडन, उपनयन आणि नवीन व्यवसाय सुरू करणे यांसारखी कार्ये देखील या काळात केली जात नाहीत. असे केल्याने जीवनात अडथळे निर्माण होऊ शकतात, असा समज आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: गुरु अस्त म्हणजे काय?

    Ans: वैदिक ज्योतिषानुसार, गुरु ग्रह सूर्याच्या अतिशय जवळ आल्यामुळे त्याचे तेज कमी दिसते. या अवस्थेला गुरु अस्त किंवा गुरु तारा अस्त असे म्हटले जाते.

  • Que: गुरु अस्त काळात कोणती कामे टाळावीत?

    Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, विवाह, उपनयन, गृहप्रवेश, नवीन व्यवसायाची सुरुवात आणि काही शुभ कार्ये टाळण्याचा सल्ला दिला जातो.

  • Que: गुरु अस्त काळात कोणत्या राशींना फायदा होणार आहे

    Ans: गुरु अस्त काळात मेष, कर्क आणि धनु राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Guru asta 2026 do not make any mistakes during jupiter asta people of these zodiac signs will benefit

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Published On: Jul 11, 2026 | 07:05 AM

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