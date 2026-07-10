Manudevi Temple: सातपुड्याच्या निसर्गरम्य पर्वतरांगांतील जागृत देवीस्थान; काय आहे या देवीचा इतिहास आणि धार्मिक महत्त्व

महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील सातपुडा पर्वतरांगांच्या निसर्गरम्य कुशीत वसलेले श्री क्षेत्र मनुदेवी मंदिर हे उत्तर महाराष्ट्रातील सर्वात प्रसिद्ध आणि श्रद्धेचे देवीस्थान मानले जाते. हिरव्यागार डोंगररांगा, घनदाट जंगल, शांत वातावरण आणि धार्मिक पावित्र्य यांचा अद्भुत संगम या तीर्थक्षेत्रात अनुभवायला मिळतो. जळगाव, धुळे, नंदुरबार, नाशिक तसेच मध्य प्रदेश आणि गुजरातमधूनही हजारो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येथे येतात.
श्री क्षेत्र मनुदेवी हे जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील आडगाव येथे सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेले आहे. जळगाव शहरापासून हे मंदिर सुमारे ३५ किलोमीटर अंतरावर आहे. आडगाव फाट्यापासून डोंगराळ रस्त्याने मंदिराकडे जाता येते. शेवटचा काही भाग निसर्गरम्य पायवाटेने किंवा घाटमार्गाने पार करावा लागतो, ज्यामुळे भाविकांना धार्मिकतेसोबतच ट्रेकिंगचा आनंदही मिळतो. मंदिर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ५०० मीटर उंचीवर आहे.
मनुदेवी मंदिर अत्यंत प्राचीन असल्याचे मानले जाते. उत्खननात सापडलेल्या मूर्ती, शिल्पे आणि अवशेषांवरून या मंदिराला शेकडो वर्षांचा इतिहास लाभल्याचे दिसून येते. स्थानिक परंपरेनुसार इ.स. १२५१ च्या सुमारास इंगळे घराण्यातील पांडू जीवन इंगळे यांनी या तीर्थक्षेत्राचा शोध लावला. तसेच काही ऐतिहासिक परंपरांनुसार हे मंदिर यादवकालीन किंवा हेमाडपंथी स्थापत्यशैलीशी संबंधित असल्याचे मानले जाते.
मनुदेवीबाबत अनेक लोककथा प्रचलित आहेत. देवी ही सातपुडा परिसरातील ग्रामदैवत आणि कुलदैवत मानली जाते. देवीच्या कृपेने भक्तांच्या मनोकामना पूर्ण होतात, संकटे दूर होतात आणि घरात सुख-समृद्धी नांदते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
स्थानिक कथेनुसार देव-दानवांच्या संघर्षाच्या काळात देवतांनी सातपुड्याच्या पर्वतरांगांमध्ये आश्रय घेतला होता. त्याच पवित्र भूमीत आदिशक्तीने मनुदेवीच्या रूपात प्रकट होऊन भक्तांचे रक्षण केले, अशी आख्यायिका सांगितली जाते.
मंदिराचा परिसर अतिशय विस्तीर्ण असून प्राचीन वास्तुशैलीचे दर्शन घडवतो. मंदिराभोवती तटबंदीचे अवशेष, जुन्या विहिरी, शिल्पकला आणि दगडी बांधकाम आजही पाहायला मिळते. परिसरात प्राचीन वृक्ष असून त्यामुळे संपूर्ण क्षेत्राला आध्यात्मिक आणि नैसर्गिक सौंदर्य लाभले आहे.
मनुदेवी मंदिरातील चैत्र नवरात्र आणि शारदीय नवरात्र विशेष उत्साहात साजरे केले जातात. या काळात लाखो भाविक देवीच्या दर्शनासाठी येतात.
उत्सवाच्या काळात देवीचा विशेष शृंगार केला जातो.
महापूजा, अभिषेक आणि आरतीचे आयोजन होते.
भजन, कीर्तन आणि धार्मिक कार्यक्रम भरवले जातात.
महाप्रसादाचे वितरण केले जाते.
परिसरात मोठी यात्रा आणि विविध धार्मिक उपक्रम आयोजित केले जातात.
मनुदेवी परिसर हा धार्मिक स्थळाबरोबरच निसर्गप्रेमींसाठीही आकर्षण आहे. येथे सातपुडा पर्वतरांगा आहेत, घनदाट जंगल आहे.
पावसाळ्यातील लहान धबधबे, डोंगररांगांतील ट्रेकिंग मार्ग, शांत आणि प्रदूषणमुक्त वातावरण असते. तसेच पावसाळ्यात संपूर्ण परिसर हिरवाईने नटलेला असल्यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणात पर्यटक भेट देतात.
मनुदेवी मंदिर हे केवळ एक धार्मिक स्थळ नसून श्रद्धा, इतिहास, निसर्ग आणि अध्यात्म यांचे सुंदर संगमस्थान आहे. सातपुड्याच्या डोंगररांगांमध्ये वसलेले हे पवित्र शक्तीपीठ भाविकांना आध्यात्मिक समाधान तर देतेच, पण निसर्गाच्या सान्निध्यात मनःशांतीचाही अद्भुत अनुभव देते. उत्तर महाराष्ट्रातील प्रत्येक श्रद्धाळूने आयुष्यात किमान एकदा तरी श्री मनुदेवीचे दर्शन घ्यावे, असे हे जागृत आणि पवित्र तीर्थक्षेत्र आहे.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मनुदेवी मंदिर महाराष्ट्रातील जळगाव जिल्ह्यातील यावल तालुक्यातील आडगाव येथे सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये वसलेले आहे
Ans: मनुदेवी मंदिर उत्तर महाराष्ट्रातील प्रसिद्ध जागृत शक्तीपीठ मानले जाते. देवीच्या दर्शनाने मनोकामना पूर्ण होतात आणि संकटांपासून संरक्षण मिळते, अशी भाविकांची श्रद्धा आहे.
Ans: लोकश्रद्धेनुसार, देव-दानवांच्या संघर्षाच्या काळात आदिशक्तीने सातपुडा पर्वतरांगांमध्ये मनुदेवीच्या रूपात प्रकट होऊन भक्तांचे रक्षण केले.