भारतात लवकरच लाँच होणार ३ नवीन ‘प्लग्ड-इन हायब्रिड’ SUV कार! जाणून घ्या

गेल्या दशकात युरोप आणि उत्तर अमेरिकन बाजारपेठेत धुमाकूळ घालणारे ‘प्लग-इन हायब्रिड’ तंत्रज्ञान आता भारतातही आपले पाय रोवण्यासाठी सज्ज झाले आहे. भारतात आतापर्यंत हे तंत्रज्ञान प्रामुख्याने केवळ महागड्या लक्झरी गाड्यांपुरतेच मर्यादित होते. मात्र, आगामी काही महिन्यांत भारतात ३ नवीन प्लग-इन हायब्रिड SUV गाड्या लाँच होणार आहेत. विशेष म्हणजे, या सर्व गाड्या चिनी वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या सहकार्याने किंवा त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर विकसित करण्यात आल्या असून, यातील एक गाडी भारतातील सर्वात किफायतशीर PHEV ठरू शकते.
१. JSW MG ‘५२०‘ (MG 520)
JSW MG मोटर इंडिया आपल्या लोकप्रिय हेक्टर आणि हेक्टर प्लसच्या वरच्या सेगमेंटमध्ये एक नवीन SUV आणण्याच्या तयारीत आहे, ज्याचे कोडनेम ‘५२०’ आहे. ही नवीन थ्री-रो फॅमिली SUV प्लग-इन हायब्रिड आणि प्युअर इलेक्ट्रिक अशा दोन्ही प्रकारांत आणली जाईल. ही गाडी ‘Wuling Starlight 560’ वर आधारित असून भारतीय बाजारात तिचा थेट मुकाबला महिंद्रा XUV 7XO आणि टाटा सफारीशी असेल.
इंजिन: यात १.५-लीटर नॅचरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजिन १०५ hp आणि १९४ hp ची पॉवर देणारी इलेक्ट्रिक मोटर असेल.
रेंज: यात २०.५ kWh चा LFP बॅटरी पॅक मिळेल, जो केवळ इलेक्ट्रिक मोडवर १२५ किलोमीटरपर्यंतची रेंज देईल.
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२. JSW मोटर्स SUV
JSW ग्रुपची नवीन स्वतंत्र ऑटोमोटिव्ह शाखा ‘JSW मोटर्स’ चिनी वाहन उत्पादक कंपनी चेरीच्या ‘जेटूर ट्रॅव्हलर सी-डीएम’ वर आधारित डी-सेगमेंट SUV सह भारतीय बाजारपेठेत प्रवेश करणार आहे. टोयोटा फॉर्च्युनरला टक्कर देणारी ही धाकड SUV चीनमधून सुट्या भागांच्या स्वरूपात भारतात येईल आणि महाराष्ट्रातील छत्रपती संभाजीनगर येथील JSW च्या आगामी कारखान्यात असेंबल केली जाईल. ही कार सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबर २०२६ च्या आसपास लाँच होण्याची शक्यता आहे.
इंजिन: यात १.५-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन आणि दोन इलेक्ट्रिक मोटर्सचे सेटअप मिळेल, जे एकूण ३७५ hp पॉवर जनरेट करेल.
रेंज: २७.२ kWh क्षमतेच्या LFP बॅटरीमुळे ही कार पेट्रोलशिवाय केवळ चार्जिंगवर १०० किलोमीटरपेक्षा जास्त धावू शकेल.
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३. BYD सील यु (BYD Seal U)
चिनी इलेक्ट्रिक कार दिग्गज BYD भारतात आपली पहिली प्लग-इन हायब्रिड डी-सेगमेंट SUV ‘BYD Seal U’ लाँच करणार आहे. ही प्रामुख्याने रस्त्यावरील आरामदायी प्रवासासाठी डिझाईन केलेली एक प्रीमियम SUV आहे. ही कार देखील चीनमधून आयात करून तामिळनाडूतील श्रीपेरंबुदूर येथे असेंबल केली जाईल आणि वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीत बाजारात येऊ शकते.
इंजिन: भारतात या गाडीमध्ये १.५-लीटर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजिन आणि सिंगल इलेक्ट्रिक मोटरचे कॉम्बिनेशन दिले जाईल.
रेंज: यात १८.३ kWh चा LFP बॅटरी पॅक असेल, जो केवळ इलेक्ट्रिक पॉवरवर १२६ किलोमीटरपर्यंतचा प्रवास सुकर करेल. ही कार एकूण १,००० किमीपेक्षा जास्त एकत्रित रेंज देईल.