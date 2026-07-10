Garuda Purana: आई-वडिलांचे श्राद्ध मुलगी करू शकते का? जाणून घ्या गरुड पुराणातील मान्यता

हिंदू धर्मात आई-वडिलांच्या मृत्यूनंतर, बहुतेकदा मुलगाच त्यांचे श्राद्धविधी करतो. दरम्यान, श्राद्धविधींबद्दल लोकांच्या मनात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. विशेषतः जेव्हा कुटुंबात मुलाऐवजी फक्त मुलगी असते, तेव्हा मुलीला आपल्या आई-वडिलांचे श्राद्धविधी करण्याचा अधिकार आहे की नाही, हे जाणून घेण्याची लोकांना उत्सुकता असते. धार्मिक ग्रंथांमध्ये, विशेषतः गरुड पुराणात, मुलांच्या या अधिकारासंबंधी काही नियम सांगितले आहेत.
गरुड पुराण हे भगवान विष्णू आणि गरुड पक्षी राजा यांच्यातील संवादावर आधारित आहे. हे १८ महान पुराणांपैकी एक आहे. या आणि इतर धार्मिक ग्रंथांमध्ये, आई-वडिलांसाठी श्राद्ध विधी करणे हे मुलांचे एक महत्त्वाचे कर्तव्य मानले जाते. गरुड पुराणानुसार, मुलीला तिच्या आई-वडिलांसाठी श्राद्ध विधी करण्याचा अधिकार आहे का. जाणून घ्या
गरुड पुराणानुसार, आपल्या आईवडिलांसाठी श्राद्ध विधी करण्याचा प्राथमिक हक्क मुलांचा आहे. अशी श्रद्धा आहे की मुलांनी केलेल्या श्राद्ध विधींमुळे त्यांच्या पूर्वजांना मुक्ती मिळते. याच कारणामुळे, परंपरेनुसार मुलींना श्राद्ध विधी करण्यासाठी पात्र मानले जात नाही. दरम्यान, वेगवेगळ्या प्रदेशांमध्ये आणि परंपरांमध्ये वेगवेगळ्या समजुती आहेत. अनेक ठिकाणी असे दिसून येते की, परिस्थितीनुसार मुलीदेखील आपल्या आईवडिलांबद्दल आदर व्यक्त करतात.
मुलगा आणि मुलगी दोघेही अनुपस्थित असल्यास कुटुंबातील इतर सदस्य ही जबाबदारी स्वीकारतात. धार्मिक श्रद्धेनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीला मुलगा नसेल, तर त्याच्या पत्नीला श्राद्ध विधी करण्याचा अधिकार असतो. याशिवाय, मुलीची सून, नातू किंवा कुटुंबातील इतर पात्र सदस्य देखील श्राद्ध विधी करू शकतात. जर कुटुंबात यापैकी कोणीही सदस्य उपस्थित नसेल, तर मुलीचा मुलगा, म्हणजेच नातू, आपल्या आजी-आजोबांसाठी श्राद्ध विधी करू शकतो. काही परिस्थितीत, पुरोहितांकडूनही श्राद्ध विधी केले जातात.
मृत्यूनंतर श्राद्ध केल्याने पूर्वजांच्या आत्म्यांना शांती मिळते. दरम्यान, श्राद्ध विधी न केल्यास पितृदोष होऊ शकतो, ज्यामुळे जीवनात अनेक समस्या निर्माण होऊ शकतात. श्राद्ध विधी हे पूर्वजांप्रति आदर व्यक्त करण्याचे आणि आपले कर्तव्य पूर्ण करण्याचे एक साधन मानले जाते. केवळ श्राद्ध केल्यानेच मनुष्य पूर्वजांच्या ऋणातून मुक्ती मिळवू शकतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: धार्मिक परंपरा आणि विविध धर्मशास्त्रीय मतांनुसार, विशिष्ट परिस्थितीत मुलगी श्राद्धकर्म करू शकते, असे काही विद्वान मानतात. याबाबत मतभेदही आढळतात.
Ans: गरुड पुराणानुसार, श्राद्ध आणि तर्पण हे पितरांप्रती कृतज्ञता व्यक्त करण्याचे आणि त्यांच्या स्मरणार्थ केले जाणारे महत्त्वाचे धार्मिक कर्म मानले जाते.
Ans: याबाबत वेगवेगळ्या धार्मिक परंपरा आणि मतप्रवाह आहेत. स्थानिक परंपरा व कुलाचारानुसार निर्णय घेतला जातो. आवश्यक असल्यास जाणकार पुरोहितांचा सल्ला घ्यावा.