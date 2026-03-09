Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या; पुणे पोलिसांनी सापळा रचून पकडले
काय नेमकं प्रकरण?
आरोपी दिवाकर गमे याने पीडित तरुणीला नोकरी लावून देण्याचे आमिष दिले होते. मात्र या आमिषाचा गैरफायदा घेत त्याने गेल्या पाच वर्षांपासून पीडितेचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण सुरू केले. एवढेच नाही तर आरोपीने पीडितेचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून तिचा सातत्याने छळ केला. या जाचाला कंटाळून अखेर पीडित तरुणीने धाडस दाखवत पुलगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
आरोपीला अटक
पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करायला सुरुवात केली. आरोपीवर भारतीय न्याय संहिता आणि ‘पॉक्सो’ (POCSO) कायद्यातील विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त केला आहे. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही आरोपींची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी करत आहेत. आता या प्रकरणात आणखी काय समोर येत या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
Ans: वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव परिसरात ही घटना उघडकीस आली.
Ans: दिवाकर गमे हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्थानिक नेता असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.
Ans: नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण करणे आणि अश्लील संदेश पाठवून छळ केल्याचा आरोप आहे.