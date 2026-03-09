Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Wardha Crime Ncp Leader Sexually Assaults 5 Year Old Girl Also Sends Obscene Photos

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

वर्धा जिल्ह्यात नोकरीचे आमिष दाखवून एका तरुणीचे पाच वर्षे लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपावरून राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक नेत्याला पुलगाव पोलिसांनी अटक केली. आरोपीविरुद्ध गंभीर कलमांखाली गुन्हा दाखल आहे.

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:38 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • वर्ध्यात राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यावर गंभीर आरोप
  • नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीचे 5 वर्षे लैंगिक शोषण
  • पीडितेला अश्लील फोटो व व्हिडिओ पाठवून छळ केल्याचा आरोप
वर्धा: वर्धा येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. राष्ट्रवादीच्या नेत्याने एका मुलीवर ५ वर्ष लैंगिक अत्याचार केल्याचे समोर आले आहे. या प्रकरणातील राष्ट्रवादीच्या नेत्याचे नाव दिवाकर गमे असा आहे. तो राजकीय वर्तुळातील बड्या नेत्यांचा निकटवर्तीय असल्याचे बोलले जात आहे. पीडित मुलीला नौकरीचा आमिष दाखवून हा संतापजनक प्रकार केल्याचे समोर आले आहे.या घटनेने वर्धा जिल्ह्यात खळबळ उडाली आहे.

गोळीबार करणाऱ्या ‘त्या’ दोघांच्या आवळल्या मुसक्या; पुणे पोलिसांनी सापळा रचून पकडले

काय नेमकं प्रकरण?

आरोपी दिवाकर गमे याने पीडित तरुणीला नोकरी लावून देण्याचे आमिष दिले होते. मात्र या आमिषाचा गैरफायदा घेत त्याने गेल्या पाच वर्षांपासून पीडितेचे शारीरिक आणि मानसिक शोषण सुरू केले. एवढेच नाही तर आरोपीने पीडितेचे अश्लील फोटो आणि व्हिडिओ पाठवून तिचा सातत्याने छळ केला. या जाचाला कंटाळून अखेर पीडित तरुणीने धाडस दाखवत पुलगाव पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.

आरोपीला अटक

पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करायला सुरुवात केली. आरोपीवर भारतीय न्याय संहिता आणि ‘पॉक्सो’ (POCSO) कायद्यातील विविध गंभीर कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी आरोपीला अटक केली असून आरोपीचा मोबाईल फोन जप्त केला आहे. तांत्रिक पुराव्यांच्या आधारे तपास सुरू आहे. या प्रकरणात आणखी काही आरोपींची नावे समोर येण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास उपविभागीय पोलीस अधिकारी करत आहेत. आता या प्रकरणात आणखी काय समोर येत या कडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धक्कादायक ! पूर्ववैमनस्यातून तरुणाची हत्या; खूनप्रकरण लपवण्यासाठी मृतदेह पेटवला अन् नंतर…

गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. असे असताना आता वर्ध्याच्या आर्वी येथील रहिवासी असलेल्या शेख शाहरुख शेख रऊफ याची हत्या करण्यात आली. पूर्ववैमनस्यातून ही हत्या झाल्याचे समोर आले आहे.

आर्वी येथील शेख शाहरूख याची हत्या झाली. जुन्या वादाचा वचपा काढण्यासाठी नियोजनबद्ध कट रचून हत्या करण्यात आली. आरोपी इतक्यावरच थांबले नाही तर त्यांनी कुणालाही या घटनेची माहिती मिळू नये, या हेतूने अमरावती जिल्ह्यात मृतदेह नेत जाळून पुरावेही नष्ट केले. याप्रकरणी अमरावती जिल्ह्याच्या पथ्रोट पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करून पोलिसांनी सहा जणांना अटक केली आहे.

स्वस्तात सोने देण्याच्या आमिषाने ज्येष्ठ महिलेची फसवणूक; तब्बल 1 कोटी 34 लाखांना घातला गंडा

 

 

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: वर्धा जिल्ह्यातील पुलगाव परिसरात ही घटना उघडकीस आली.

  • Que: आरोपी कोण आहे?

    Ans: दिवाकर गमे हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचा स्थानिक नेता असून त्याला पोलिसांनी अटक केली आहे.

  • Que: आरोपीवर कोणते आरोप आहेत?

    Ans: नोकरीचे आमिष दाखवून तरुणीचे दीर्घकाळ लैंगिक शोषण करणे आणि अश्लील संदेश पाठवून छळ केल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Wardha crime ncp leader sexually assaults 5 year old girl also sends obscene photos

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 09, 2026 | 08:38 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?
1

Beed Crime: संतोष देशमुख हत्या प्रकरण! जयराम चाटे जेल बाहेर येणार; कोर्टाकडून विशेष परवानगी कशाला, कारण काय ?

Jalna Crime: संतापजनक! ‘तु मला आवडतेस’ म्हणत चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग, आरोपी फरार
2

Jalna Crime: संतापजनक! ‘तु मला आवडतेस’ म्हणत चुलत सासऱ्याकडून सुनेचा विनयभंग, आरोपी फरार

Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली
3

Pune Crime: शैक्षणिक क्षेत्र हादरले! सिंहगड डेंटल कॉलेजच्या प्राध्यापकांनी संपवले जीवन; सुसाईड नोट सापडली

Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत
4

Kolhapur Crime: खळबळजनक! नामांकित इंजिनीअरिंग कॉलेजच्या प्राध्यापकावर विद्यार्थिनीचा विनयभंग केल्याचा आरोप; प्राध्यापक अटकेत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

Wardha Crime: राष्ट्रवादीच्या नेत्याकडून ५ वर्ष मुलीवर लैंगिक अत्याचार; अश्लील फोटोही पाठवले

Mar 09, 2026 | 08:38 AM
T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल

T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल

Mar 09, 2026 | 08:31 AM
बिघडलेले हार्मोन्स नैसर्गिकरित्या होतील कंट्रोल! शरीरात दिसणाऱ्या थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

बिघडलेले हार्मोन्स नैसर्गिकरित्या होतील कंट्रोल! शरीरात दिसणाऱ्या थायरॉईडच्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Mar 09, 2026 | 08:30 AM
Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Mar 09, 2026 | 08:20 AM
टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर MS Dhoni चा दोन वर्षानंतर Instagram वर कमबॅक! गौतम गंभीरवर केली टिप्पणी, म्हणाला – कोच साहेब…

टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर MS Dhoni चा दोन वर्षानंतर Instagram वर कमबॅक! गौतम गंभीरवर केली टिप्पणी, म्हणाला – कोच साहेब…

Mar 09, 2026 | 08:17 AM
Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती

Mojtaba Khamenei: इराणच्या सत्तेवर खामेनींचाच वारस! मोज्तबा यांची नवे सर्वोच्च आणि सर्वात शक्तिशाली नेते म्हणून नियुक्ती

Mar 09, 2026 | 08:04 AM
दिवसाची सुरुवात करा आणखीनच मजेदार! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पिझ्झा टोस्ट सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

दिवसाची सुरुवात करा आणखीनच मजेदार! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा पिझ्झा टोस्ट सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

Mar 09, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

SINDHUDURG : कोकणात आंबा बागायतदार संकटात; पालकमंत्री नितेश राणेंची बागांना भेट

Mar 08, 2026 | 02:51 PM
Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Kalyan : नारीशक्तीचा जल्लोष! डोंबिवलीत ९ हजारांहून अधिक विद्यार्थिनींनी केला वर्ल्ड रेकॉर्ड

Mar 08, 2026 | 02:48 PM
Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Ahilyanagar : बिबट्यांच्या संख्येत गोंधळ ;माहिती लपवल्याचा वन्यजीव प्रेमींचा आरोप

Mar 07, 2026 | 07:03 PM
Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Karjat : कर्जत येथे महाराजस्व अभियानाला लाभार्थ्यांचा मोठा प्रतिसाद

Mar 07, 2026 | 06:18 PM
Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Ratnagiri News : युद्धजन्य परिस्थितीमुळे एलपीजी गॅसचा तुटवडा होईल का ?

Mar 07, 2026 | 06:12 PM
Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Parbhani : “महायुती म्हणून शिंदे गट, अजित पवार गट…”; सुरेश भुमरे यांचं मोठं विधान

Mar 07, 2026 | 06:01 PM
Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Chiplun : लोटे MIDC च्या खान कंपनीतील स्फोटाचे कारण काय? पाहा इनसाईड स्टोरी

Mar 07, 2026 | 05:54 PM