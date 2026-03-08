Chandra Gochar: 9 मार्चला चंद्र करणार संक्रमण, करिअर आणि आर्थिक क्षेत्रात येऊ शकतात चढ उतार

ज्योतिषशास्त्रात चंद्र हा शुभ ग्रह मानला जातो, परंतु जेव्हा तो कमी स्थितीत असतो तेव्हा तो काही राशींच्या जीवनात समस्या निर्माण करू शकतो. सोमवार, 9 मार्च रोजी चंद्र तूळ राशीतून त्याच्या सर्वात खालच्या राशीत म्हणजे वृश्चिक राशीत संक्रमण करणार आहे. हे चंद्राचे संक्रमण सोमवार, 9 मार्च रोजी सकाळी 9.30 वाजता होणार आहे. या संक्रमणामुळे काही राशीच्या जीवनात चढ-उतार येऊ शकतात. चंद्राच्या संक्रमणामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे, जाणून घ्या
या राशीच्या चंद्र आठव्या घरात संक्रमण करत असल्याने ते अनिश्चिततेचे लक्षण मानले जाते. या भावात चंद्राची उपस्थिती तुमच्या कामात व्यत्यय आणू शकते, म्हणून तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. चुकीच्या लोकांच्या संपर्कात येऊन तुम्ही पैसे आणि वेळ वाया घालवू शकता. या काळात तुम्ही गुंतवणूक करणे देखील टाळावे. प्रवास करताना तुमच्या मौल्यवान वस्तू जपा. नोकरी व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. सामाजिक कार्यात सहभागी व्हाल. यावर उपाय म्हणून तुम्ही भगवान शिवाची पूजा करावी.
मिथुन राशीच्या सहाव्या घरात चंद्र संक्रमण करणार आहे. या घरात चंद्राची उपस्थिती तुमच्या शत्रूंना सक्रिय करू शकते. कामाच्या ठिकाणी सहकाऱ्यांशी वाद होण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला सर्वांशी सौजन्याने वागावे लागेल. आर्थिक व्यवहार करताना तुम्हाला सावधगिरी बाळगावी लागेल. जर तुम्ही राजकारणात असाल तर लोकांना संबोधित करताना तुमचे शब्द काळजीपूर्वक वापरा. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होण्यासाठी हा काळ चांगला राहील. चंद्राला समर्पित मंत्रांचा जप केल्याने तुमच्या जीवनातील संकटे कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
धनु राशीच्या बाराव्या घरामध्ये चंद्र संक्रमण करणार आहे. या संक्रमणामुळे मानसिक ताण येऊ शकतो. आळस तुम्हाला त्रास देऊ शकतो. योग आणि ध्यान केल्याने तुमची परिस्थिती सुधारेल. याव्यतिरिक्त, धनु राशीच्या लोकांनी आर्थिक बाबींबाबत सावधगिरी बाळगणे आवश्यक आहे. या काळात आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. विश्वासू व्यक्ती देखील त्यांचा विश्वासघात करू शकते, म्हणून कोणावरही आंधळेपणाने विश्वास ठेवू नका. यावर उपाय म्हणून, शिवलिंगाला बेलपत्र अर्पण करा.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करतो, त्याला चंद्र गोचर किंवा संक्रमण म्हणतात. चंद्राचा वेग जास्त असल्यामुळे तो सुमारे अडीच दिवसांनी राशी बदलतो.
Ans: 9 मार्च रोजी चंद्र एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करणार असून त्याचा प्रभाव काही राशींच्या करिअर, आर्थिक स्थिती आणि मानसिक स्थितीवर पडू शकतो.
Ans: चंद्राच्या संक्रमणामुळे मेष, मिथुन आणि धनु राशीच्या लोकांनी सावध राहावे