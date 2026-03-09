Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
T20 World Cup 2026 जिंकल्यानंतर टीम इंडिया मालामाल! आयसीसीने उघडली तिजोरी, जाणून घ्या न्यूझीलंडच्या बक्षीस रकमेबद्दल

र्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया हा घरच्या मैदानावर टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ आहे. आयसीसीने भारताच्या ऐतिहासिक विजयावरही लक्षणीय रक्कम खर्च केली. टी-२० विश्वचषक बक्षीस रकमेवर एक नजर टाकूया.

Updated On: Mar 09, 2026 | 08:31 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडियाने रविवार, ८ मार्च रोजी न्यूझीलंडवर ऐतिहासिक विजय मिळवत टी-२० विश्वचषक २०२६ जिंकला. प्रथम फलंदाजी करताना, अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन आणि इशान किशन यांच्या अर्धशतकांच्या जोरावर भारताने न्यूझीलंडसमोर २५६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. या लक्ष्याचा पाठलाग करताना, किवी संघ त्यांचे पूर्ण २० षटके पूर्ण करू शकला नाही आणि त्यांना १५९ धावांतच गुंडाळण्यात आले. ९६ धावांनी सामना जिंकून, भारताने केवळ एकच नव्हे तर तीन ऐतिहासिक टप्पे गाठले. 

टीम इंडिया सलग दोन टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ आणि एकूण तीन टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला देश बनला. शिवाय, सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखालील टीम इंडिया हा घरच्या मैदानावर टी-२० विश्वचषक जिंकणारा पहिला संघ आहे. आयसीसीने भारताच्या ऐतिहासिक विजयावरही लक्षणीय रक्कम खर्च केली. टी-२० विश्वचषक बक्षीस रकमेवर एक नजर टाकूया. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकासाठी आयसीसीने एकूण १.२ अब्ज (१२० कोटी रुपये) बक्षीस रक्कम राखून ठेवली होती. 

टीम इंडियाने विश्वचषक जिंकल्यानंतर MS Dhoni चा दोन वर्षानंतर Instagram वर कमबॅक! गौतम गंभीरवर केली टिप्पणी, म्हणाला – कोच साहेब…

भारताने अंतिम सामना जिंकून ३ दशलक्ष डॉलर्स (अंदाजे २७.४८ कोटी रुपये) कमावले. मिशेल सँटनरचा न्यूझीलंड संघ पराभूत होऊनही करोडपती बनला. उपविजेता म्हणून न्यूझीलंडला १.६ दशलक्ष (१४.६५ कोटी रुपये) बक्षीस रक्कम देण्यात आली. आयसीसीने उपांत्य फेरी, सुपर ८ आणि गट टप्प्यात बाहेर पडलेल्या संघांवरही भरघोस पैसे खर्च केले. २०२६ च्या टी२० विश्वचषकात एकूण २० संघांनी भाग घेतला होता आणि सर्व संघांना १.२ अब्ज (अंदाजे १.२ अब्ज डॉलर्स) मधून काही प्रमाणात बक्षीस रक्कम मिळाली.

उपांत्य फेरीत पराभूत झालेल्या दोन संघांना, दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ आणि इंग्लंड राष्ट्रीय क्रिकेट संघाला प्रत्येकी $७९०,००० मिळतील, जे अंदाजे ७.२४ कोटी रुपये आहेत. सुपर ८ टप्प्यात पोहोचलेल्या परंतु उपांत्य फेरीसाठी पात्र न ठरलेल्या संघांना प्रत्येकी $३८०,००० मिळतील, जे अंदाजे ३.४८ कोटी रुपये आहेत. यामध्ये पाकिस्तान, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिज सारख्या प्रमुख संघांचा समावेश आहे. त्याच वेळी, गट टप्प्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येक संघाला $250,000 चे पेमेंट हमी दिले जाते, जे अंदाजे INR 2.29 कोटी इतके आहे.

Published On: Mar 09, 2026 | 08:31 AM

