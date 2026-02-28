Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ

होळी हा केवळ रंग आणि मिठाईचा सण नसून मन आणि जीवन सकारात्मक उर्जेचा प्रसंग आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, तुम्ही तुमच्या राशीनुसार साजेसे रंग घालून होळी खेळल्याने उत्सव अधिक मजेदार तर होतोच, शिवाय तुमच्या मानसिक आणि सामाजिक जीवनालाही फायदा होतो. यावेळी धुलिवंदन मंगळवार, 3 मार्च रोजी तुमच्या कुंडलीनुसार योग्य रंग निवडा आणि होळीचे रंगामुळे तुमच्या नशिबाला अपेक्षित यश मिळेल. होळीच्या दिवशी राशीनुसार या रंगांचे कपडे परिधान करा. राशीनुसार कोणत्या रंगांचे कपडे परिधान करावे ते जाणून घ्या
मेष आणि वृश्चिक राशीवर मंगळ ग्रहाचे राज्य आहे. हा ग्रह धैर्य आणि उर्जेचे प्रतीक आहे. या राशीच्या लोकांनी लाल, नारंगी किंवा तपकिरी रंगाचे कपडे परिधान केल्याने तुमचा आत्मविश्वास वाढेल. समाजात तुमची प्रतिष्ठाही वाढेल. तुमच्या आरोग्यात सुधारणा आणि मानसिक ऊर्जा वाढण्याची शक्यता आहे.
वृषभ आणि तूळ राशींवर शुक्र ग्रहाचे राज्य आहे. प्रेम आणि समृद्धीसाठी हा ग्रह विशेषतः महत्त्वाचा आहे. यावेळी पांढरा, क्रीम किंवा फिकट गुलाबी रंग घाला. हे रंग शांती आणि प्रेमाचे प्रतीक आहेत. वैवाहिक जीवनात गोडवा आणि आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्यासाठी हे रंग शुभ मानले जातात.
मिथुन आणि कन्या राशीच्या लोकांवर बुध ग्रहाचे राज्य आहे. या काळात हिरवे कपडे घालणे विशेषतः फायदेशीर आहे. हिरवे कपडे शहाणपण आणि वाढीचे प्रतीक आहेत. कामात यश, प्रलंबित कामे पूर्ण होणे आणि विद्यार्थ्यांसाठी शैक्षणिक यश शक्य आहे. हलका किंवा गडद हिरवा रंग निवडा आणि तुमच्या आयुष्यात तर्क आणि संतुलन आणा.
कर्क राशीच्या लोकांवर चंद्राचे राज्य आहे. पांढरे, चांदीचे किंवा पांढरे कपडे परिधान केल्याने मनःशांती आणि विश्रांतीची भावना मिळेल. कौटुंबिक संबंध दृढ होतील आणि घरात आनंदी वातावरण राहील. जर तुम्ही पूर्णपणे पांढरे कपडे घालत नसाल तर किमान पांढरा रुमाल किंवा स्कार्फ सोबत ठेवा.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी सूर्याचा रंग सर्वात योग्य आहे. सोनेरी, पिवळा किंवा भगवा रंग परिधान केल्याने नेतृत्व क्षमता वाढते. ते तुम्हाला गर्दीपासून वेगळे करण्यास मदत करते आणि तुमच्या करिअर किंवा व्यवसायावर सकारात्मक परिणाम करते. तुमचा उत्साह आणि ऊर्जा आणखी वाढवण्यासाठी या होळीला हे रंग निवडा.
धनु आणि मीन राशीवर गुरु ग्रहाचे राज्य आहे. पिवळा रंग परिधान केल्याने तुमच्या जीवनात ज्ञान, नीतिमत्ता आणि समृद्धी येते. पिवळा रंग परिधान केल्याने तुमच्या घरात समृद्धी येईल आणि तुमचा सामाजिक दर्जा वाढेल. हा रंग आध्यात्मिक प्रगती आणि सकारात्मक उर्जेचे देखील प्रतीक आहे.
मकर आणि कुंभ राशीच्या लोकांवर शनिचे राज्य आहे. निळा, जांभळा किंवा गडद राखाडी रंग परिधान केल्याने तुमच्या जीवनात शिस्त, स्थिरता आणि सुरक्षितता येईल. तुमच्या कामातील अडथळे कमी होतील आणि तुमचे मानसिक संतुलन मजबूत होईल. होळीच्या दिवशी हे रंग निवडणे तुमच्यासाठी संरक्षक कवच म्हणून काम करेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार प्रत्येक राशीवर विशिष्ट ग्रहाचा प्रभाव असतो. त्या ग्रहाशी संबंधित शुभ रंग परिधान केल्यास सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि नशिबाची साथ मिळते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून रंगांचा थेट नशिबावर परिणाम होतो याचा पुरावा नाही. मात्र श्रद्धेनुसार अशुभ रंग टाळल्यास मानसिक समाधान मिळते.
Ans: रंग मनःस्थितीवर परिणाम करतात. उदाहरणार्थ, पिवळा आनंद आणि ऊर्जा वाढवतो, हिरवा शांतता देतो, तर लाल आत्मविश्वास वाढवतो.