रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत आता एक मोठा खुलासा झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय कटाशी संबंध असल्याचा संशय आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गोळीबार करणाऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमधून थेट पैसे मिळाले. त्यानंतर तात्काळ संशय येऊ नये म्हणून एटीएममधून पैसे काढण्यात आले. यामागे एका मोठ्या नेटवर्कचा हात असल्याचा पोलिसांचा विश्वास आहे.
या खात्यांमध्ये पैसे एका अज्ञात व्यक्तीने जमा केल्याचेही तपासात उघड झाले. या खुलाशानंतर, पोलिसांना संशय आहे की ही संपूर्ण घटना मोठ्या कटाचा भाग असू शकते. आरोपीच्या खात्याचे तपशील, व्यवहाराचा इतिहास आणि इतर संबंधित कागदपत्रे बँकेकडून मागवण्यात आली आहेत. खरे गुन्हेगार शोधण्यासाठी अधिकारी आर्थिक मार्गाचा तपास करत आहेत. तपासादरम्यान, पोलिसांना नेपाळशी जोडलेल्या निधी मार्गाचेही संकेत मिळाले.
याव्यतिरिक्त, “आग्रा मॉड्यूल” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका संशयित नेटवर्कची देखील चौकशी केली जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या दृष्टिकोनातूनही तपास केला जात आहे कारण त्यामुळे मोठ्या कटाची शक्यता निर्माण होते. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत, मुंबई पोलिसांनी अनेक विशेष पथके तयार केली आहेत, जे विविध दिशेने तपास करत आहेत. वृत्तानुसार, ३१ जानेवारी रोजी चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील घरी पाच गोळीबार झाला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता, ज्यांनी सुरुवातीच्या तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे पुरावे मिळवले. तपासात असे दिसून आले की गोळीबारात वापरलेले वाहन पुण्याहून आणले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही गाडी पुण्यातील एका रहिवाशाची होती ज्याने काही दिवसांपूर्वी आरोपी आदित्य गायकीला ती ३०,००० रुपयांना विकली होती. नंतर, आदित्य गायकी आणि दुसरा आरोपी समर्थ पोमाजी यांनी ती गाडी मुंबईच्या जुहू परिसरातील एका नियुक्त ठिकाणी सोडून दिली.
यानंतर, कट रचण्याची तयारी सुरू झाली. गुन्हे शाखेचे म्हणणे आहे की ज्या लोकांनी कार खरेदी केली आणि मुंबईला प्रवास केला त्यांना खऱ्या गोळीबार करणाऱ्याची माहिती नव्हती. बहादुरगड एसटीएफ युनिट आणि मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक केली आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की तपास सुरू आहे आणि लवकरच अधिक खुलासे होऊ शकतात.
