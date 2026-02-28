Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Rohit Shetty Shooting Case Has International Connection Funds Were Coming From This Country Claims Crime Branch

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबार प्रकरणात एक मोठी अपडेट समोर येत आहे. यामागे एका मोठ्या नेटवर्कचा हात असल्याचा पोलिसांचा विश्वास आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 11:15 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

चित्रपट दिग्दर्शक रोहित शेट्टीच्या घरी झालेल्या गोळीबाराच्या घटनेत आता एक मोठा खुलासा झाला आहे. मुंबई पोलिसांच्या तपासात या प्रकरणाचा आंतरराष्ट्रीय कटाशी संबंध असल्याचा संशय आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, गोळीबार करणाऱ्यांना त्यांच्या बँक खात्यांमधून थेट पैसे मिळाले. त्यानंतर तात्काळ संशय येऊ नये म्हणून एटीएममधून पैसे काढण्यात आले. यामागे एका मोठ्या नेटवर्कचा हात असल्याचा पोलिसांचा विश्वास आहे.

या खात्यांमध्ये पैसे एका अज्ञात व्यक्तीने जमा केल्याचेही तपासात उघड झाले. या खुलाशानंतर, पोलिसांना संशय आहे की ही संपूर्ण घटना मोठ्या कटाचा भाग असू शकते. आरोपीच्या खात्याचे तपशील, व्यवहाराचा इतिहास आणि इतर संबंधित कागदपत्रे बँकेकडून मागवण्यात आली आहेत. खरे गुन्हेगार शोधण्यासाठी अधिकारी आर्थिक मार्गाचा तपास करत आहेत. तपासादरम्यान, पोलिसांना नेपाळशी जोडलेल्या निधी मार्गाचेही संकेत मिळाले.

याव्यतिरिक्त, “आग्रा मॉड्यूल” म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या एका संशयित नेटवर्कची देखील चौकशी केली जात आहे. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की या दृष्टिकोनातूनही तपास केला जात आहे कारण त्यामुळे मोठ्या कटाची शक्यता निर्माण होते. हे प्रकरण गांभीर्याने घेत, मुंबई पोलिसांनी अनेक विशेष पथके तयार केली आहेत, जे विविध दिशेने तपास करत आहेत. वृत्तानुसार, ३१ जानेवारी रोजी चित्रपट निर्माते रोहित शेट्टी यांच्या जुहू येथील घरी पाच गोळीबार झाला, ज्यामुळे संपूर्ण परिसरात भितीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

या प्रकरणाचा तपास मुंबई गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला होता, ज्यांनी सुरुवातीच्या तपासादरम्यान अनेक महत्त्वाचे पुरावे मिळवले. तपासात असे दिसून आले की गोळीबारात वापरलेले वाहन पुण्याहून आणले होते. पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, ही गाडी पुण्यातील एका रहिवाशाची होती ज्याने काही दिवसांपूर्वी आरोपी आदित्य गायकीला ती ३०,००० रुपयांना विकली होती. नंतर, आदित्य गायकी आणि दुसरा आरोपी समर्थ पोमाजी यांनी ती गाडी मुंबईच्या जुहू परिसरातील एका नियुक्त ठिकाणी सोडून दिली.

Bigg Boss Marathi 6: ”तुम्ही लगेच ट्रिगर..”, रितेशने केली तन्वीची कानउघडणी, भाऊच्या धक्क्यावर नेमकं काय घडणार? पाहा प्रोमो

यानंतर, कट रचण्याची तयारी सुरू झाली. गुन्हे शाखेचे म्हणणे आहे की ज्या लोकांनी कार खरेदी केली आणि मुंबईला प्रवास केला त्यांना खऱ्या गोळीबार करणाऱ्याची माहिती नव्हती. बहादुरगड एसटीएफ युनिट आणि मुंबई पोलिसांनी आतापर्यंत पाच आरोपींना अटक केली आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की तपास सुरू आहे आणि लवकरच अधिक खुलासे होऊ शकतात.

‘Dhurandhar 2’ ब्लॉकबस्टर होईल का? यामी गौतमच्या रिऍक्शनने वाढल्या प्रेक्षकांच्या अपेक्षा, आदित्य धरबद्दल केलं मोठं विधान

Web Title: Rohit shetty shooting case has international connection funds were coming from this country claims crime branch

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 11:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Spirit New Poster: हातात तलवार घेऊन विवेक ओबेरॉयचा ‘स्पिरिट’ मधील जबरदस्त लूक प्रदर्शित, पोस्टरमध्ये दिसली ‘या’ अभिनेत्रीची झलक
1

Spirit New Poster: हातात तलवार घेऊन विवेक ओबेरॉयचा ‘स्पिरिट’ मधील जबरदस्त लूक प्रदर्शित, पोस्टरमध्ये दिसली ‘या’ अभिनेत्रीची झलक

सनसेट, लाईव्ह डीजे अन्…, Shilpa Shetty ने जुहूमध्ये शहरातील पहिला Beach Club उघडला, इनसाईड फोटो पाहून व्हाल थक्क
2

सनसेट, लाईव्ह डीजे अन्…, Shilpa Shetty ने जुहूमध्ये शहरातील पहिला Beach Club उघडला, इनसाईड फोटो पाहून व्हाल थक्क

राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कपूरविषयी हे माहिती आहे का?
3

राजेशाही थाट तरी खिसा बायकोच्या हातात! अजूनही बायकोकडे मागतात पैसे; अनिल कपूरविषयी हे माहिती आहे का?

राजपाल यादव पुन्हा तुरुंगात जातील का? १८ मार्चच्या सुनावणीपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश
4

राजपाल यादव पुन्हा तुरुंगात जातील का? १८ मार्चच्या सुनावणीपूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा आदेश

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

Feb 28, 2026 | 11:15 AM
Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Pak-Afghan War: तालिबानचा पाकिस्तानवर ‘ड्रोन’ स्ट्राइक! अबोटाबाद, नौशेरा लष्करी तळ धडाधडले; रणांगणाचे LIVE VIDEO VIRAL

Feb 28, 2026 | 11:07 AM
हार्ट अटॅकच्या धोक्याला कमी करतात ‘हे’ सुपरफूड, नॅचरली वाढवतात गुड कोलेस्ट्रॉल

हार्ट अटॅकच्या धोक्याला कमी करतात ‘हे’ सुपरफूड, नॅचरली वाढवतात गुड कोलेस्ट्रॉल

Feb 28, 2026 | 11:00 AM
Nashik News: समृद्धीवर रक्ताचे सडे… ! ८ महिन्यांत २४ बळीं, मदतीसाठी तासन् तास पहावी लागते वाट

Nashik News: समृद्धीवर रक्ताचे सडे… ! ८ महिन्यांत २४ बळीं, मदतीसाठी तासन् तास पहावी लागते वाट

Feb 28, 2026 | 10:55 AM
PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

Feb 28, 2026 | 10:53 AM
‘लाडक्या बहिणी’मुळे अन्य खात्यांवर येतोय आर्थिक ताण; आता योजना बंद होणार का? मंत्री नाईक म्हणाले…

‘लाडक्या बहिणी’मुळे अन्य खात्यांवर येतोय आर्थिक ताण; आता योजना बंद होणार का? मंत्री नाईक म्हणाले…

Feb 28, 2026 | 10:50 AM
Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत

Nepal Election 2026 : Gen Z विद्रोहानंतर नेपाळमध्ये पहिल्यांदाच मतदान; ‘या’ तीन नेत्यांमध्ये चुरशीची लढत

Feb 28, 2026 | 10:43 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM