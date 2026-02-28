Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Yuti Drishti Yog: सूर्य-शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांनी आर्थिक आणि करिअरमध्ये घ्यावी विशेष काळजी

नवग्रहांमधील दोन महत्त्वाचे ग्रह सूर्य आणि शनि यामुळे मार्च महिन्यामध्ये तयार होणारा दृष्टी योग काही राशीच्या जीवनावर अशुभ परिणाम करणारा आहे. दृष्टी योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी काळजी घ्यावी ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 28, 2026 | 10:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • सूर्य-शनि योगामुळे तयार होणार दृष्टी योग
  • ज्योतिषशास्त्रात दृष्टी योग अशुभ का मानला जातो
  • कोणत्या राशीच्या लोकांनी काळजी घ्यावी
 

 

ज्योतिषशास्त्रात, दृष्टी योगाला विशेष महत्त्व आहे, जो ग्रहांच्या युती आणि दृष्टिकोनामुळे तयार होतो. युती दृष्टी योग वेळोवेळी राशींवर शुभ आणि अशुभ दोन्ही प्रभाव पाडू शकतो. पंचांगानुसार, 25 मार्च रोजी दुपारी 2.22 वाजता ग्रहांचा राजा ‘सूर्य’ आणि कर्माचा न्याय देणारा ‘शनि’ युती दृष्टी योग तयार करत आहेत. ट

दरम्यान, मार्च महिन्यामध्ये दृष्टी योगाच्या युतीमुळे मेष, तूळ आणि कुंभ राशींना फायदा होणार नाही; उलट त्यांच्या समस्या वाढतील. दृष्टी योगामुळे कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगावी ते जाणून घ्या

दृष्टी योगामुळे या राशीच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

सूर्य-शनि युती मेष राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार नाही. घाईघाईने व्यवसायिक निर्णय घेतल्यास मोठे नुकसान होऊ शकते. याव्यतिरिक्त, तुमच्या प्रेम जीवनात परिस्थिती ताणली जाईल. तुमचा जोडीदार तुमच्या बोलण्याचा गैरसमज करू शकतो, म्हणूनच तो तुमच्याशी मोकळेपणाने बोलणार नाही. या काळात अविवाहित लोकांना योग्य जोडीदार मिळण्याची शक्यता नसते. या योगादम्यान विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे आहे. व्यवसायामध्ये अडचणी येऊ शकतात.

Planetary Parade 2026: 28 फेब्रुवारीला 6 ग्रहांची होणार युती, या राशींच्या लोकांचे बदलणार नशीब

तूळ रास

सूर्य-शनि युती तूळ राशीच्या लोकांसाठी शुभ राहणार नाही. या काळात व्यवसायिकांना त्यांच्या स्वतःच्या चुकांमुळे महत्त्वाच्या समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता देखील आहे. जर तुम्ही मालमत्ता खरेदी करण्याचा किंवा विकण्याचा विचार करत असाल, तर तुमचा निर्णय चुकीचा ठरू शकतो. विवाहित जोडप्यांना त्यांच्या जोडीदाराच्या भूतकाळातील एक रहस्य कळू शकते, ज्यामुळे त्यांच्या प्रेम जीवनात अशांतता निर्माण होऊ शकते. या काळात विद्यार्थ्यांनी अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करावे.

zodiac sign: पंचग्रही योगाचा प्रभावामुळे कुंभ, तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांसह या राशीच्या लोकांच्या आर्थिक समस्या होतील दूर

कुंभ रास

दृष्टी योगाचा परिणाम मेष आणि तूळ राशी व्यक्तिरिक्त कुंभ राशीसाठी शुभ नसणार आहे. जर तुम्ही तुमचा राग नियंत्रित केला नाही तर तुमच्या नातेसंबंधांवर परिणाम होईल. एखाद्या नातेवाईकाशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. मार्चच्या अखेरीस तुमची आर्थिक परिस्थिती लक्षणीयरीत्या ढासळू शकते. या काळात तुम्हाला डोळ्यांशी संबंधित काही गंभीर समस्या देखील उद्भवू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: युती दृष्टि योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा सूर्य आणि शनि एकाच राशीत (युती) येतात किंवा परस्परांवर दृष्टी टाकतात, तेव्हा हा योग तयार होतो. सूर्य अधिकार, आत्मविश्वास आणि नेतृत्व दर्शवतो, तर शनि शिस्त, विलंब आणि कर्मफलाचे प्रतीक आहे.

  • Que: या योगाचा करिअरवर कसा परिणाम होऊ शकतो?

    Ans: कामात विलंब, वरिष्ठांशी मतभेद, प्रमोशन थांबणे किंवा जबाबदाऱ्या वाढणे अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. मेहनत जास्त आणि परिणाम उशिरा मिळू शकतात.

  • Que: युती दृष्टि योगामध्ये कोणत्या राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: युती दृष्टि योगामध्ये मेष, तूळ आणि कुंभ राशीच्या लोकांनी सावध राहावे

Published On: Feb 28, 2026 | 10:00 AM

Topics:  

