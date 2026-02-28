PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

पाकिस्तानसाठी, श्रीलंकेविरुद्धचा सामना हा एका आभासी बाद फेरीसारखा आहे. या सामन्यातील खात्रीशीर विजय उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करू शकतो. तथापि, पाकिस्तानी संघाच्या फलंदाजीच्या अपयशामुळे हे खूपच अशक्य वाटते. जर पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सामन्यात पावसाचा व्यत्यय आला तर कोणता संघ उपांत्य फेरीत प्रवेश करेल? शुक्रवारी न्यूझीलंडविरुद्ध इंग्लंडच्या विजयामुळे पाकिस्तानसाठी उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचे दार उघडले आहे. तथापि, सलमान आगाच्या नेतृत्वाखालील संघासाठी हे सोपे नसेल.
पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका सामना पल्लेकेले येथे खेळवला जाणार आहे. जर हा सामना पावसामुळे रद्द झाला तर दोन्ही संघांमध्ये एक गुण वाटला जाईल. पाकिस्तानने आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी एक गमावला आहे आणि एक सामना पावसामुळे रद्द झाला आहे. अशा प्रकारे, पाकिस्तानकडे एक गुण आहे. श्रीलंकेने त्यांचे दोन्ही सामने गमावले आहेत. अशा परिस्थितीत, जर पावसामुळे सामना रद्द झाला तर पाकिस्तानला एक गुण मिळेल आणि त्यांचे एकूण दोन गुण होतील. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचे तीन गुण आहेत. या आधारावर, न्यूझीलंड उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरेल.
60 विकेट्स, 7 वेळा पाच विकेट्स… आकिब नबीने रणजी ट्रॉफीमध्ये उडवली खळबळ, सौरव गांगुलीने आगरकरकडून केली मोठी मागणी
सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानला श्रीलंकेला ६३ धावांनी हरवावे लागेल. जर पाठलाग करायचा असेल तर त्यांना श्रीलंकेचे लक्ष्य १३.१ षटकात गाठावे लागेल. अशा प्रकारे, पाकिस्तान न्यूझीलंडच्या रनरेटला मागे टाकेल आणि ३ गुणांसह सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल.
पाकिस्तान आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना पल्लेकेले येथे खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. अॅक्यूवेदरच्या मते, सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता फक्त १% आहे. याचा अर्थ असा की पावसामुळे सामना व्यत्यय येण्याची शक्यता नाही आणि जर पाकिस्तानला अंतिम फेरीत पोहोचायचे असेल तर त्यांना आवश्यक षटके आणि धावांनी पराभूत करावे लागेल.
The equation is simple 👇 👉 PAK will qualify only if: They beat SL by
65 runs or 7 overs to spare 👉 If PAK lose: NZ will qualify ICC Men’s #T20WorldCup 2026 👉 SUPER 8 | #SLvPAK | SAT, 28th FEB, 6 PM pic.twitter.com/Kok2yCodUj — Star Sports (@StarSportsIndia) February 28, 2026
टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा श्रीलंकेविरुद्धचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत १७ सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेने १२ सामने जिंकले आहेत. गेल्या सहा टी-२० सामन्यांकडे पाहता, पाकिस्तानला येथेही आघाडी आहे. पाकिस्तानने चार सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेला फक्त दोन सामने जिंकता आले आहेत.