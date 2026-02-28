Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
zodiac sign: पंचग्रही योगाचा प्रभावामुळे कुंभ, तूळ आणि वृश्चिक राशीच्या लोकांसह या राशीच्या लोकांच्या आर्थिक समस्या होतील दूर

आज शनिवार, 28 फेब्रुवारी. आज कुंभ राशीमध्ये पंचग्रही योग तयार होणार आहे. आज ग्रहांच्या हालचालीनुसार अनेक राशींच्या लोकांवर करिअर आणि व्यवसायावर परिणाम होणार आहे. कोणत्या आहेत भाग्यशाली राशी त्या जाणून घ्या

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज शनिवार, 28 फेब्रुवारीचा दिवस. फेब्रुवारी महिन्यातील शेवटचा दिवस. ज्योतिषशास्त्रानुसार आज ग्रहांच्या होणाऱ्या हालचालींनुसार कुंभ राशीमध्ये पंचग्रही योग तयार होणार आहे. या योगाचा परिणाम व्यक्तीच्या करिअर, व्यवसाय इत्यादी बाबींवर होणार आहे. यावेळी आर्थिक बाबतीत सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे. पंचग्रही योगाचा परिणाम सर्व राशीच्या लोकांवर विविध प्रकारे होताना दिसून येतो. शनिवारी पंचग्रही योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांना पंचग्रही योगाचा फायदा होणार आहे. तुम्ही महत्त्वाची कामे आज पूर्ण करू शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. नवीन नोकरीच्या शोधात असणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. यावेळी गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामामध्ये अपेक्षित यश मिळेल. तुमची नियोजित कामे तुम्ही वेळेवर पूर्ण कराल.

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमची रखडलेली कामे आज पूर्ण होतील. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक केले जाईल. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस चांगला राहील. गुंतवणूक करणे तुमच्यासाठी फायदेशीर राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांना पंचग्रही योग चांगला राहणार आहे. कामाच्या ठिकाणी वरिष्ठांकडून तुमच्या कामाचे कौतुक केले जाईल. तसेच तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या देखील दिल्या जाऊ शकतात. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. करिअरमध्ये तुम्हाला नवीन संधी मिळू शकते. महागड्या वस्तूंवर खर्च करणे टाळा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस फायदेशीर राहील. कायदेशीर सल्ला घेण्यासाठी लिहिण्यासाठी, वाचण्यासाठी किंवा शिकवण्यासाठी हा दिवस चांगला आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांना पदोन्नती मिळू शकते. तर व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळू शकते. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे आज वेळेवर पूर्ण होऊ शकतात. नशिबाची उत्तम साथ मिळेल. घराच्या फर्निचरच्या मोठ्या खर्चावर लक्ष ठेवणे चांगले.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. महत्तावाची कामे आज वेळेवर पूर्ण होतील. तुम्हाला एखाद्या प्रकल्पात तांत्रिक समस्या येत असल्यास आज त्या दूर होतील. कामाच्या ठिकाणी अनावश्यक वादविवाद टाळा. खर्चावर नियंत्रण ठेवा अनावश्यक खर्च करणे टाळा. आरोग्य विमा किंवा घराच्या देखभालीसाठी गुंतवणूक करणे चांगले राहील. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Feb 28, 2026 | 09:00 AM

