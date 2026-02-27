फॅशन आणि परंपरेचा परफेक्ट संगम! फक्त कपडेच नाही तर Rashmika आणि Vijay च्या लग्नातील दागिन्यांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष

अभिनेता विजय देवरकोंडा आणि रश्मिका मंदान्ना या दोघेही गुरुवारी उदयपूर येथे विवाहबंधनात अडकले. त्यांच्या लग्नाचे फोटो समोर येताच चाहत्यांनी त्यांची तुलना पौराणिक महाकाव्यांतील प्रसंगांशी करण्यास सुरुवात केली आहे. केवळ जवळचे कुटुंबीय आणि मित्रमंडळींच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या या खासगी सोहळ्यानंतर नवविवाहित जोडप्याने आपल्या लग्नाचे फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले. जे पाहून चाहते चकीत झाले, तसेच त्यांच्या सगळ्या फोटोवर चाहते प्रतिक्रिया देत आहेत. रश्मिका पारंपरिक लाल साडी आणि पारंपरिक सोन्याच्या दागिन्यांमध्ये दिसली. तर विजयने ऑफ-व्हाईट धोतर, सोन्याचे दागिने आणि लाल शाल परिधान केली होती.
रश्मिकाने परिधान केलेल्या केशरी-लाल छटांच्या साडीवर तिच्या टेंपल ज्वेलरीने तिच्या स्टायलिंगची आणखी शोभा वाढवली होती. दक्षिण भारतीय पारंपरिक दागिन्यांची ही शैली देवी लक्ष्मीचे नक्षीकाम, मोरांची आकृती आणि सुबक फुलांच्या कोरीव कामासाठी ओळखली जाते. तिने जड सोन्याचा चोकर देखील घातला होता, ज्यावर गोलाकार उठावदार पेंडंट होते, आणि त्यासोबत लांब, नाजूक साखळ्यांचे लेअरिंग केले होते. पारंपरिक सोन्याच्या साखळीला जोडलेले झुमके तिने केसांच्या मागील बाजूस अडकवले होते, ज्यामुळे तिचा लूक अधिक देखणा दिसत होता. वधू-वरांनी हैदराबादमधील श्री ज्वेलर्स येथील दागिने परिधान केले होते.
संपूर्ण दागिन्यांमध्ये तिचा राजेशाही थाट खुलून दिसत होता. ती जणू एखाद्या मणिरत्नम यांच्या चित्रपटातून बाहेर पडलेली अभिनेत्री भासत होती. तिने सोन्याच्या बांगड्या आणि कड्यांचा देखील सुंदर संच परिधान केला होता. त्यातील काही दागिने वरपक्षाकडून आले असल्याचे सांगितले जाते, तसेच पारंपरिक लाल बांगड्यांचाही समावेश अभिनेत्रीने केला होता. रश्मिकाने फुलांच्या नक्षीचे हातफूल, छोट्या मण्यांच्या साखळ्यांनी सजलेला आकर्षक कोपरापर्यंतचा कफ, तिची स्टायलिश एंगेजमेंट रिंग आणि पारंपरिक सोन्याच्या अंगठ्यांची मालिका यांसह आपला दागिन्यांचा साज पूर्ण केला.
पण फक्त वधूच नव्हे, तर वराचाही शाही अंदाज
चाहत्यांना रश्मिकाचा लूक अतिशय भव्य वाटला परंतु, विजय देवरकोंडाने परिधान केलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांकडे देखील सगळ्यांचे लक्ष वेधले होते. जिथे अनेक सेलिब्रिटी त्यांच्या लग्नात साधी डायमंड चेन आणि एक ब्रूच निवडतात, तिथे विजयने अंगावरील वरचा भाग उघडा ठेवत उठावदार सर्पाकृती साखळीचा नेकलेस आणि त्यावर लांब टेंपल-स्टाईल हार परिधान केला होता. त्यासोबत जुळते कानातले स्टड्स आणि योद्ध्यासारखा भासणारा सोन्याचा जड कफ त्याने घातला होता. एंगेजमेंट रिंगची झलक दाखवत त्याने आणखी एक सोन्याची अंगठी परिधान केली आणि साऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले.
नेहमीच्या दक्षिण भारतीय वधू-वरांपेक्षा हा साज निश्चितच खास
आपल्या मूळ गावापासून दूर असले तरी या जोडप्याने राजस्थानमध्ये दक्षिण भारतीय पारंपरिक थाट कायम ठेवत खऱ्या अर्थाने राजेशाही अंदाजात विवाह सोहळा पार पडला आहे. दोघांनीही परिधान केलेल्या दागिन्यांमधून संतुलन, परंपरा आणि साधेपणातील ऐश्वर्य यांची सांगड घालणारी एक सुसंगत फॅशन जगासमोर आली आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, हा साज त्यांच्या संस्कृतीची गोष्ट, परंपरा आणि शैली दाखवणारा आहे.