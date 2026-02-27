IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

India W vs Australia W Toss Update : टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना आज होबार्ट येथे खेळला जाणार आहे. मालिकेत टिकून राहण्यासाठी भारतासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाने पहिला सामना जिंकला होता. जर भारतीय संघ हा सामना जिंकण्यात अपयशी ठरला तर ते मालिका गमावतील. याआधी, तीन सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळली गेली होती, जी भारतीय संघाने २-१ ने जिंकली. भारताच्या संघासाठी हा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे, टीम इंडियाने हा सामना जिंकला तर मालिकेमध्ये बरोबरी होईल.
या दौऱ्यात टीम इंडिया ३ सामन्यांची टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका आणि एक कसोटी सामना खेळेल. आजच्या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे, यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर भारताच्या संघाने आजच्या सामन्यामध्ये एक महत्वाचा बदल केला आहे. शेफाली वर्मा हिला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही तिच्या जागेवर अमनजोत कौर हिला संघामध्ये खेळण्याची संधी देण्यात आली आहे.
🚨 Toss Update 🚨#TeamIndia have won the toss and elected to bat first. Updates ▶️ https://t.co/2h7AVOuGrA #AUSvIND pic.twitter.com/p9qTIFyzEm — BCCI Women (@BCCIWomen) February 27, 2026
वैष्णवी शर्मा हिला आज भारतीय एकदिवसीय संघामध्ये पदार्पण करण्याची संधी मिळणार आहे. मागील सामन्यामध्ये स्मृती मानधनाने कमालीची खेळी खेळली होती आज तिच्या कामगिरीवर चाहत्यांची नजर असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने देखील त्याच्या संघामध्ये एक बदल केला आहे. निकोला केरीला आज संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.
भारतीय संघाची प्लेइंग 11
भारत : स्मृती मानधना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दिप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, कासवी गौतम, क्रांती गौड, वैष्णवी शर्मा, श्री चर्नी
ऑस्ट्रेलिया संघाची प्लेइंग 11
ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (यष्टीरक्षक), अॅनाबेल सदरलँड, अॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शट, डार्सी ब्राउन