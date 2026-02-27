Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Aus Indian Team Won The Toss Will Bat Fans Eyes Will Be On Smriti Mandhana

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

भारत विरूद्ध ऑस्ट्रेलिया सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे, यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा.

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:28 AM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

India W vs Australia W Toss Update : टीम इंडिया आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेतील दुसरा सामना आज होबार्ट येथे खेळला जाणार आहे. मालिकेत टिकून राहण्यासाठी भारतासाठी हा सामना महत्त्वाचा आहे, कारण ऑस्ट्रेलियाने पहिला सामना जिंकला होता. जर भारतीय संघ हा सामना जिंकण्यात अपयशी ठरला तर ते मालिका गमावतील. याआधी, तीन सामन्यांची टी-२० आंतरराष्ट्रीय मालिका खेळली गेली होती, जी भारतीय संघाने २-१ ने जिंकली. भारताच्या संघासाठी हा सामना जिंकणे अनिवार्य आहे, टीम इंडियाने हा सामना जिंकला तर मालिकेमध्ये बरोबरी होईल. 

या दौऱ्यात टीम इंडिया ३ सामन्यांची टी-२० आणि एकदिवसीय मालिका आणि एक कसोटी सामना खेळेल. आजच्या सामन्याचे नाणेफेक पार पडले आहे, यामध्ये भारताची कर्णधार हरमनप्रीत कौर हिने नाणेफेक जिंकून पहिले फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर भारताच्या संघाने आजच्या सामन्यामध्ये एक महत्वाचा बदल केला आहे. शेफाली वर्मा हिला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाले नाही तिच्या जागेवर अमनजोत कौर हिला संघामध्ये खेळण्याची संधी देण्यात आली आहे. 

वैष्णवी शर्मा हिला आज भारतीय एकदिवसीय संघामध्ये पदार्पण करण्याची संधी मिळणार आहे. मागील सामन्यामध्ये स्मृती मानधनाने कमालीची खेळी खेळली होती आज तिच्या कामगिरीवर चाहत्यांची नजर असणार आहे. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने देखील त्याच्या संघामध्ये एक बदल केला आहे. निकोला केरीला आज संघामध्ये खेळण्याची संधी मिळाली आहे. या सामन्यामध्ये दोन्ही संघाची प्लेइंग 11 कशी आहे यासंदर्भात सविस्तर वाचा. 

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

भारतीय संघाची प्लेइंग 11

भारत : स्मृती मानधना, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्ज, रिचा घोष (यष्टीरक्षक), दिप्ती शर्मा, अमनजोत कौर, कासवी गौतम, क्रांती गौड, वैष्णवी शर्मा, श्री चर्नी

ऑस्ट्रेलिया संघाची प्लेइंग 11

ऑस्ट्रेलिया : एलिसा हिली (कर्णधार), फोबी लिचफिल्ड, जॉर्जिया वोल, बेथ मूनी (यष्टीरक्षक), अ‍ॅनाबेल सदरलँड, अ‍ॅशले गार्डनर, ताहलिया मॅकग्रा, निकोला केरी, अलाना किंग, मेगन शट, डार्सी ब्राउन

Web Title: Ind vs aus indian team won the toss will bat fans eyes will be on smriti mandhana

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 09:28 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…
1

IND vs ZIM : झिम्बाब्वेविरूद्ध सामना जिंकूनही कर्णधार सुर्या खुश नाही! उघड केली भारतीय संघाची मोठी चूक…

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन
2

T20 World Cup 2026 दरम्यान रिंकू सिंगवर कोसळला दु:खाचा डोंगर! उपचारादरम्यान झाले वडिलांचे निधन

ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क
3

ND vs ZIM: Free Hit वर धावण्यास अभिषेक शर्माचा नकार, एकाच ओव्हरमध्ये 23 धावा कुटल्या; संजू सॅमसनही थक्क

Ranji Trophy Final : केएल राहुल फेल, पडिक्कल आणि करुणही अपयशी! आकिब नबीने केला कहर; वाचा सविस्तर
4

Ranji Trophy Final : केएल राहुल फेल, पडिक्कल आणि करुणही अपयशी! आकिब नबीने केला कहर; वाचा सविस्तर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

IND vs AUS : भारताच्या संघाने नाणेफेक जिंकले, करणार फलंदाजी! स्मृती मानधनावर असणार चाहत्यांची नजर

Feb 27, 2026 | 09:28 AM
70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

Feb 27, 2026 | 09:16 AM
Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या

Free Fire Max: होळीनिमित्त प्लेअर्सना मिळणार खास रिवॉर्ड्स! गेममध्ये लाईव्ह झाला स्पेशल ईव्हेंट, जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 09:09 AM
फॅशन आणि परंपरेचा परफेक्ट संगम! फक्त कपडेच नाही तर Rashmika आणि Vijay च्या लग्नातील दागिन्यांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष

फॅशन आणि परंपरेचा परफेक्ट संगम! फक्त कपडेच नाही तर Rashmika आणि Vijay च्या लग्नातील दागिन्यांनी वेधलं सर्वांचं लक्ष

Feb 27, 2026 | 09:09 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: महाराष्ट्रातील ताज्या घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट्स एका क्लिकवर

Feb 27, 2026 | 09:02 AM
भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

भुकेने व्याकुळ झाला, शरीराची झाली काठी… पटणा प्राणीसंग्रहातील पांढऱ्या वाघाचा Video Viral; अवस्था पाहून नेटकरी संतापले

Feb 27, 2026 | 09:01 AM
zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

zodiac sign: आमलकी एकादशीच्या दिवशी या राशीच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Feb 27, 2026 | 09:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM