Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; ‘आयुष्मान वय वंदना’ योजना ठरतीये फायद्याची…

सर्वसाधारण आयुष्मान योजनेत कुटुंबाला वार्षिक ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचारांची मर्यादा आहे. शहर व जिल्ह्यातील अंदाजे १ लाख २० हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक या योजनेसाठी पात्र ठरणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली.

Updated On: Feb 27, 2026 | 09:16 AM
70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; 'आयुष्मान वय वंदना' योजना ठरतीये फायद्याची...

70 वर्षांवरील ज्येष्ठांसाठी मिळणार 10 लाखांपर्यंत उपचार; 'आयुष्मान वय वंदना' योजना ठरतीये फायद्याची... (File Photo : senior citizen)

Follow Us:
Follow Us:

नागपूर : जिल्ह्यातील ७० वर्षांवरील ज्येष्ठांना आता १० लाखांपर्यंत मोफत उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. केंद्र सरकारच्या विशेष तरतुदीनुसार ‘आयुष्मान वय वंदना’ कार्डधारक ज्येष्ठांना ही वाढीव आरोग्यसुरक्षा मिळणार आहे. ही सुविधा आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाय) अंतर्गत लागू केली आहे.

सर्वसाधारण आयुष्मान योजनेत कुटुंबाला वार्षिक ५ लाखांपर्यंत मोफत उपचारांची मर्यादा आहे. शहर व जिल्ह्यातील अंदाजे १ लाख २० हजारांहून अधिक ज्येष्ठ नागरिक या योजनेसाठी पात्र ठरणार असल्याची माहिती आरोग्य विभागाने दिली. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व आयुष्मान योजनेशी संलग्न खाजगी रुग्णालयांमध्ये ही कॅशलेस आणि पेपरलेस उपचार सुविधा उपलब्ध राहणार आहे.

‘आयुष्मान वय वंदना’ योजनेअंतर्गत कर्करोग, हृदयरोग, मूत्रपिंड विकार, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, अतिदक्षता विभागातील उपचार तसेच विविध शस्त्रक्रियासारख्या महागड्या वैद्यकीय सेवांचा समावेश केला आहे. त्यामुळे ज्येष्ठांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

घरी बसून कार्ड तयार करण्याची सुविधा

‘आयुष्मान वय वंदना’ कार्ड तयार करण्यासाठी ‘आयुष्मान’ मोबाईल अॅपचा वापर करता येतो. करून ‘७०+’ पर्याय निवडावा लागतो आणि ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करावी लागते. आधार पडताळणीनंतर वैयक्तिक माहिती भरून नोंदणी पूर्ण करता येते. प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर कार्ड डाऊनलोड करता येते. याशिवाय, नागरिकांना सीएससी सेंटर, सूचिबद्ध रुग्णालयातील आयुष्मान काऊंटर किंवा संबंधित योजना कार्यालयात जाऊनही नोंदणी करता येणार आहे. मोबाईलवर प्राप्त झालेल्या ओटीपीद्वारे लॉग-इन केल्यानंतर आयुष्मान वय वंदन कार्ड मिळू शकणार आहे.

अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला चांगला प्रतिसाद

अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेअंतर्गत पुणे एसटी विभागातून जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या वर्षभरात ७३ लाख ७२ हजार ३६७ ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घेतलेला आहे. ही महाराष्ट्र शासनाची योजना आहे, ज्या अंतर्गत ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना यांचा लाभ मिळतो. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एमएसआरटीसी) या योजनेसाठी ५८५ रुपये भरून एक स्मार्ट कार्ड घ्यावे लागते, ज्यामुळे वर्षभर प्रवास मोफत करता येतो.

हेही वाचा : ICC T20 World Cup 2026 : बांगलादेशचा घमंड चकनाचूर! विरोधात पडली मतं; ICC कडून दुसऱ्या पर्यायाचा विचार

Web Title: Senior citizens above 70 years of age will get treatment up to rs 10 lakhs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 09:16 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोठी बातमी ! राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे सेफ्टी ऑडिट केले जाणार; सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय
1

मोठी बातमी ! राज्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांचे सेफ्टी ऑडिट केले जाणार; सरकारने घेतला महत्त्वाचा निर्णय

“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती
2

“महाराष्ट्र ‘स्मार्ट अंगणवाडी’ योजनेत…”; मंत्री Aditi Tatkare यांची विधानपरिषदेत माहिती

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय
3

विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आता Maharashtra सरकारची जबाबदारी; शासनाने घेतला ‘हा’ महत्वाचा निर्णय

Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी
4

Eye Infection Cases: ‘आयुष्मान’ अंतर्गत मोतीबिंदू शस्त्रक्रियेनंतर नऊ जणांनी गमावली दृष्टी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राज्यात ‘Love jihad’ विरोधात कडक कायदा येणार!रश्मी शुक्ला समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात

राज्यात ‘Love jihad’ विरोधात कडक कायदा येणार!रश्मी शुक्ला समितीचा अहवाल अंतिम टप्प्यात

Feb 27, 2026 | 10:39 AM
World Polar Bear Day: बर्फ वितळतोय, घर हरवतंय! ध्रुवीय अस्वलांच्या अस्तित्वावर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा घाला; वाचा विशेष रिपोर्ट

World Polar Bear Day: बर्फ वितळतोय, घर हरवतंय! ध्रुवीय अस्वलांच्या अस्तित्वावर ‘ग्लोबल वॉर्मिंग’चा घाला; वाचा विशेष रिपोर्ट

Feb 27, 2026 | 10:34 AM
IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

Feb 27, 2026 | 10:10 AM
Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

Holi 2026: यंदाची होळी बनवा आणखी खास! Google Gemini च्या मदतीने तयार करा रंगीत AI फोटो, हे आहेत व्हायरल प्रॉम्प्ट्स

Feb 27, 2026 | 10:09 AM
Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

Google चं नवं सरप्राईझ, व्हायरल ‘Punch The Monkey’ सर्च करताच स्क्रीनवर दिसतो अनोखा नजारा, युजर्सने लुटली मजा

Feb 27, 2026 | 10:00 AM
Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Amalaki Ekadashi: आमलकी एकादशीच्या दिवशी तुळशीचे करा ‘हे’ उपाय, जीवनात होतील सकारात्मक बदल

Feb 27, 2026 | 10:00 AM
The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश

The Kerala Story 2 आज होणार नाही प्रदर्शित? अ‍ॅडव्हान्स बुकिंगनंतर कोर्टाचा १५ दिवसांचा स्थगिती आदेश

Feb 27, 2026 | 09:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM