Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Crime »
  • Solapur Crime Bloody Incident Near The Mlas House A Sugarcane Worker Brutally Murdered His Wife

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

पंढरपूर तालुक्यातील गोपाळपूर येथे ऊसतोड मजुराने पत्नीची कोयत्याने हत्या केल्याची धक्कादायक घटना घडली. पोलिसांनी दोन तासांत आरोपीला अटक केली. तर ठाण्यात क्रिकेटच्या वादातून 26 वर्षीय तरुणाचा खून होऊन परिसरात खळबळ उडाली.

Updated On: Feb 05, 2026 | 08:56 AM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
Follow Us:
Follow Us:
  • गोपाळपूरमध्ये 35 वर्षीय महिलेची पतीकडून हत्या; कारण अस्पष्ट.
  • पोलिसांची तातडीची कारवाई; आरोपी दोन तासांत ताब्यात.
  • ठाण्यात क्रिकेटच्या वादातून तरुणाचा खून, एक जखमी.
सोलापूर: सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर तालुक्यातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ऊसतोड मजुराने आपल्या पत्नीची हत्या केल्याची धक्कदायक घटना घडली आहे. ही हत्या गोपाळपूर या गावातील राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे मोहोळ तालुक्याचे आमदार राजू खरे यांच्या घराशेजारी झाली आहे. या प्रकरणी दोन तासात पोलिसांनी आरोपीला अटक केली आहे. ऐन जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या धामधुमीत ही घटना घडली.

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?

काय घडलं नेमकं?

पंढरपूर तालुक्यातील गोपाळपूर येथे एका ऊसतोड मजुराने आपल्या पत्नीची निरघून हत्या केल्याचे समोर आला आहे. कोयत्याच्या सहाय्याने निर्घृण हत्या केल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांना याची माहिती मिळताच केवळ दोन तासात आरोपी पतीस पोलिसांनी अटक केली आहे. हत्येची घटना शरद पवार गटाचे आमदार राजू खरे यांच्या घराशेजारी ऊसतोड मजूर ऊस तोडीसाठी वस्ती करून राहिले होते. त्यांच्याच घराजवळ पहाटे ही घटना घडली. हे ऊसतोड मजूर जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव परिसरातले आहेत.

पहाटेच्या सुमारास एका महिलेवर हल्ला होऊन ती जखमी झाल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. यानंतर पोलीस पथकाने घटनास्थळी जाऊन या जखमी महिलेला दवाखान्यात उपचारासाठी दाखल केले. तर उपचारापूर्वीच तिचा मृत्यू झाल्याचे समोर आले आहे. हत्या झालेल्या व्यक्तीचे नाव लक्ष्मी भानुदास वाघ या 35 वर्षीय असे आहे. ही हत्या महिलेच्या पती भानुदास वाघ यांनी केल्याचा पोलिसांना संशय होता.

दोन तासात अटक

पोलिसांनी तातडीने परिसरात शोध सुरु केला असता आरोपी पती भानुदास वाघ हा पोलिसांना सापडला.पोलिसांनी त्याला अवघ्या दोन तासात अटक केली. या हत्या झालेल्या पत्नीला दोंन लहान मुले आहेत. महिलेच्या पतीने पत्नीची का हत्या केली याचे कारण समोर आले नाही आहे. पोलीस त्याचा देखील शोध घेत आहेत. ऐन जिल्हा परिषद पंचायत समिती निवडणुकीच्या काळात घडलेल्या या घटनेने खळबळ उडाली आहे.

Manoj Jarange Patil threat News: ‘मी मनोज जरांगेला गोळ्या घालून…’; कराड समर्थकाची ऑडिओ क्लिप व्हायरल

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: पंढरपूर तालुक्यातील गोपाळपूर आणि ठाण्यातील गावदेवी मैदान परिसरात.

  • Que: आरोपीला अटक झाली का?

    Ans: हो, गोपाळपूर प्रकरणात पोलिसांनी दोन तासांत आरोपीला अटक केली.

  • Que: खुनामागचे कारण काय?

    Ans: पत्नीच्या हत्येचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही; तपास सुरू आहे.

Web Title: Solapur crime bloody incident near the mlas house a sugarcane worker brutally murdered his wife

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 08:56 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

ग्रामपंचायतीत सात कोटींचा भ्रष्टाचार उघड! गुन्हा नोंद आदेश असूनही प्रशासनाची टाळाटाळ; दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप
1

ग्रामपंचायतीत सात कोटींचा भ्रष्टाचार उघड! गुन्हा नोंद आदेश असूनही प्रशासनाची टाळाटाळ; दोषींना पाठीशी घालण्याचा आरोप

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?
2

Chhatrapati Sambhajinagar Crime: सासू-सुनेचा वाद ठरला जीवघेणा! सुनेने कापली नस, सासूचा ‘शॉकने’ मृत्यू; प्रकरण काय?

Karnatak Crime: कर्नाटकात थरारक हत्याकांड! भररस्त्यात 16 वार; मृतदेहावर पाय ठेवून आरोपीने पोलिसांची पाहिली वाट
3

Karnatak Crime: कर्नाटकात थरारक हत्याकांड! भररस्त्यात 16 वार; मृतदेहावर पाय ठेवून आरोपीने पोलिसांची पाहिली वाट

Mumbai Crime: आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ
4

Mumbai Crime: आयआयटी बॉम्बेमध्ये 21 वर्षीय विद्यार्थ्याचा संशयास्पद मृत्यू; हॉस्टेल परिसरात खळबळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

Solapur Crime: आमदारांच्या घराशेजारी रक्तरंजित घटना; ऊसतोड मजुराने पत्नीची निर्घृण हत्या

Feb 05, 2026 | 08:56 AM
Kashmir Solidarity Day : Operation Sindoor च्या जखमांवर पांघरुण घालणार पाकिस्तान? काश्मीरच्या नावाखाली पुन्हा जनतेला मुर्ख बनवणार

Kashmir Solidarity Day : Operation Sindoor च्या जखमांवर पांघरुण घालणार पाकिस्तान? काश्मीरच्या नावाखाली पुन्हा जनतेला मुर्ख बनवणार

Feb 05, 2026 | 08:52 AM
CSB Recruitment 2026 Vacancy : सायंटिस्ट-बी पदांसाठी भरती जाहीर! CSB कडून खास भरती, त्वरित करा अर्ज

CSB Recruitment 2026 Vacancy : सायंटिस्ट-बी पदांसाठी भरती जाहीर! CSB कडून खास भरती, त्वरित करा अर्ज

Feb 05, 2026 | 08:48 AM
जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

जीवघेणा स्टंट! व्हायरल होण्यासाठी रेल्वे रुळावर जाऊन झोपला, अंगावरून गेली ट्रेन अन्… घटनेचा Video Viral

Feb 05, 2026 | 08:34 AM
Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Numberlogy: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

Feb 05, 2026 | 08:30 AM
सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला घाई, मग विमान अपघाताच्या चौकशीला विलंब का?; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल

सुनेत्रा पवारांच्या शपथविधीला घाई, मग विमान अपघाताच्या चौकशीला विलंब का?; काँग्रेस प्रदेशाध्यक्षांचा सवाल

Feb 05, 2026 | 08:23 AM
भाजपचा प्लॅन यशस्वी होणार? महापौरपदासाठी भाजपला राष्ट्रवादीची साथ; पण उपमहापौरपदासाठी आता…

भाजपचा प्लॅन यशस्वी होणार? महापौरपदासाठी भाजपला राष्ट्रवादीची साथ; पण उपमहापौरपदासाठी आता…

Feb 05, 2026 | 08:03 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM