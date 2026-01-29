Ajit Pawar plane crash: 2 वेळा दारू पिऊन उडवलं विमान, तीन वर्षांसाठी केलं निलंबित; अजित पवारांचे पायलट सुमित कपूरची ‘कुंडली’ उघड

Ajit Pawar plane crash News in Marathi : महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी बारामती येथे विमान अपघातात निधन झाले. गुरुवारी पवार यांच्यावर पूर्ण राजकीय सन्मानाने अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या अपघातानंतर आता एक एक धक्कादायक खुलासे समोर येत आहेत. या विमानाच वैमानिक कॅप्टन सुमित कपूर यांचा उड्डाणाचा रेकॉर्ड अत्यंत वादग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. 15000 तासांचा दांडगा अनुभव असूनही सुमित कपूर यांचा भूतकाळ सुरक्षा नियमांच्या उल्लघंनाने डागाळलेला आहे.
१५,००० तासांचा उड्डाण वेळेचा अनुभव असलेला एक धाडसी पायलट महाराष्ट्राचे शक्तिशाली नेते अजित पवार यांच्या सुरक्षेची जबाबदारी सांभाळत होता. पांढरा गणवेश, खांद्यावर चार सोनेरी पट्टे आणि आत्मविश्वासू चेहरा, या गौरवशाली कारकिर्दीवर आता उदयास येत असलेल्या काही काळ्या ठिपक्यांनी कलंक लावला होता. कॅप्टन सुमित कपूर यांना १५,००० तासांहून अधिक उड्डाणाचा अनुभव होता. या तासांचा अर्थ असा आहे की त्याने त्याच्या आयुष्याचा एक महत्त्वाचा भाग आकाशांमध्ये विमान उड्डाणमध्ये घालवली आहेत. मात्र सुमित कपूर यांच्या बाबतीत धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तपासात असे दिसून आले की कॅप्टन सुमितचा भूतकाळ मद्यपान आणि सुरक्षा नियमांच्या उल्लंघनांनी भरलेला आहे.
विमान वाहतूक नियमांनुसार, उड्डाणापूर्वी अल्कोहोलचा एक थेंबही डेथ वॉरंट ठरू शकतो.कॅप्टन सुमित कपूर यांच्या रेकॉर्डमध्ये दोन महत्त्वाच्या घटनांचा समावेश आहे
१३ मार्च २०१०: दिल्ली विमानतळावर एस२-२३१ (दिल्ली-बेंगळुरू) उड्डाण करण्यापूर्वी ब्रेथ अॅनालायझर (बीए) चाचणीत अल्कोहोल पॉझिटिव्ह आढळला. त्यांच्या कारकिर्दीतील हा पहिला मोठा दोष होता.
७ एप्रिल २०१७: सात वर्षांनंतर, त्यांनी तीच चूक पुन्हा केली. दिल्लीहून गुवाहाटीला जाणाऱ्या एस२-४७२१ फ्लाइटमध्ये तो पुन्हा दारू पिऊन पकडला गेला आणि त्याला अटक करण्यात आली.
दुसऱ्यांदा पकडल्यानंतर, नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) कठोर भूमिका घेतली. २४ एप्रिल २०१७ रोजी त्यांना तीन वर्षांसाठी निलंबित करण्याचा अधिकृत आदेश जारी करण्यात आला. कोणत्याही व्यावसायिक वैमानिकासाठी, तीन वर्षांचे निलंबन हे त्यांच्या कारकिर्दीच्या समाप्तीसारखे आहे. असे असूनही, तो परतला आणि व्हीआयपी विमाने उडवू लागला, व्हीएसआर व्हेंचर्स सारख्या ऑपरेटरमध्ये सामील झाला.
राज्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांची सुरक्षा अशा पायलटकडे सोपवणाऱ्या खाजगी ऑपरेटरबद्दल आता प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत ज्याचा सुरक्षा रेकॉर्ड आधीच संशयास्पद होता. कंपनीने कॅप्टन सुमितची पार्श्वभूमी योग्यरित्या तपासली का? बारामतीमध्ये फिरताना विमान ज्या पद्धतीने प्रथम लँडिंग चुकले आणि नंतर क्रॅश झाले ते मानवी चुकीकडे निर्देश करते.
२८.०१.२०२६ अजित पवारांच्या विमानाचा (VT-SSK) मुख्य वैमानिक असताना अपघात. AAIB चा तपास सुरू