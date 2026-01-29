IND vs NZ : खराब नशीब…मी पुढच्या प्रत्येक सामन्यात थोडा चांगला आणि हुशार होण्याचा प्रयत्न करतो : शिवम दुबे

भारतीय अष्टपैलू खेळाडू शिवम दुबेने वेगवान गोलंदाजीविरुद्ध उत्तम आरामदायी खेळी केली आणि विशाखापट्टणम येथे झालेल्या एका शांत रात्री न्यूझीलंडविरुद्ध २३ चेंडूत ६५ धावांची धमाकेदार खेळी केली. त्याने याचे श्रेय त्याच्या सुधारित मानसिकतेला दिले ज्यामुळे तो “अधिक समजूतदार” क्रिकेटपटू बनला आहे. लेग-स्पिनर ईश सोधीच्या एका षटकात २९ धावा काढल्याने दुबे अधिक चर्चेत येतील यात शंका नाही, परंतु वेगवान गोलंदाज जेकब डफी आणि मॅट हेन्रीविरुद्ध त्याने मारलेले तीन षटकारही तितकेच महत्त्वाचे होते.
त्याने फक्त फिरकी गोलंदाजांवरच नाही तर वेगवान गोलंदाजांवरही षटकार मारले. तो आता फक्त फिरकी गोलंदाजांना लक्ष्य करत नाही तर वेगवान गोलंदाजांविरुद्ध मोठे फटकेही मारू शकतो, हे स्पष्ट संकेत होते. तो म्हणाला की क्रिकेटच्या उच्च स्तरावर सातत्याने खेळल्याने त्याला यात मदत झाली आहे.
“हे सर्व माझ्या कठोर परिश्रमाचे फळ आहे. अशा परिस्थितीत नियमितपणे सामने खेळणे आणि फलंदाजी करणे यामुळे माझी मानसिकता सुधारत आहे. त्यामुळे, मला काय होणार आहे आणि गोलंदाज माझ्याकडे गोलंदाजी करताना काय विचार करत आहेत हे समजू लागले आहे,” असे विशाखापट्टणम येथे झालेल्या चौथ्या टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध भारताच्या ५० धावांनी पराभवानंतर दुबे यांनी पत्रकारांना सांगितले.
Shivam Dube is building towards a productive #T20WorldCup 👀 More 👉 https://t.co/nlgkofG5uc pic.twitter.com/WR05Ppdzn6 — ICC (@ICC) January 29, 2026
या मालिकेत दुबेने नियमितपणे गोलंदाजी केली आहे परंतु या सामन्यात त्याला चेंडू देण्यात आला नाही कारण भारताने पाच आघाडीचे गोलंदाज मैदानात उतरवले आणि अष्टपैलू हार्दिक पंड्यालाही गोलंदाजी करण्याची संधी मिळाली नाही. “माझ्या फलंदाजी आणि गोलंदाजीची गुरुकिल्लीच ही आहे,” दुबे म्हणाला. “गौती भाई (Gautam Gambhir) आणि सूर्य भाई (Suryakumar Yadav) यांच्यामुळे मी गोलंदाजी करू शकतो. त्यांनी मला गोलंदाजी करण्याची संधी दिली आहे. म्हणून, गोलंदाजी करताना तुम्ही थोडे हुशार बनता. मी त्यावरही काम करत आहे आणि काही अधिक कौशल्ये विकसित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.” दुबे यांनी कबूल केले की गेल्या काही महिन्यांत नियमितपणे खेळण्याची संधी मिळाल्याने तो क्रिकेटपटू म्हणून खूप हुशार झाला आहे.