Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Congress Leader Harshvardhan Sapkal Has Reacted After The Death Of Deputy Chief Minister Ajit Pawar

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले : हर्षवर्धन सपकाळ

अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे. महाराष्ट्राने धडाडीचे कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले आहे, अशा शोकभावना सपकाळ यांनी व्यक्त केल्या.

Updated On: Jan 29, 2026 | 12:46 PM
अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले : हर्षवर्धन सपकाळ

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

Follow Us:
Follow Us:

मुंबई : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी, २८ जानेवारी रोजी महाराष्ट्रातील बारामती येथे झालेल्या विमान अपघातात निधन झाले. विमान लॅडींग करण्याच्या प्रयत्न असताना हा अपघात झाला. ज्यामध्ये अजित पवार, पायलट कॅप्टन सुमित कपूर, सह-पायलट शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी आणि वैयक्तिक सुरक्षा अधिकारी विदीप जाधव यांचा मृत्यू झाला. महाराष्ट्र सरकारने तीन दिवसांचा राज्य दुखवटा जाहीर केला आहे. अजित पवारांच्या निधनानंतर महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी प्रतिक्रीया दिली आहे.

 

राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित दादा पवार यांच्या अकाली निधनाची बातमी अत्यंत धक्कादायक व सुन्न करणारी आहे. स्पष्टवक्तेपणा, प्रशासनावर मजबूत पकड, जनतेच्या प्रश्नांची सखोल जाण आणि ते सोडवण्याची क्षमता असलेल्या अजित दादा पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले आहे, अशा शोकभावना हर्षवर्धन सपकाळ यांनी व्यक्त केल्या आहेत.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त करताना हर्षवर्धन सपकाळ म्हणाले की, अजित दादा पवार यांना राजकारणाचे बाळकडू त्यांचे काका, ज्येष्ठ नेते शरदचंद्र पवार यांच्याकडून मिळाले. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करत अजित दादांनी राजकारणात स्वतःचा वेगळा ठसा उमटवला. कामाच्या बाबतीत ते अत्यंत स्पष्ट, वक्तशीर, कणखर आणि निर्णयक्षम भूमिका घेत असत. कोणत्याही पक्षातील कार्यकर्ता असो, त्याच्या मदतीसाठी ते सदैव तत्पर असत.

आपल्या राजकीय कारकिर्दीत अजित पवार यांनी आमदार, खासदार, विविध खात्यांचे मंत्री तसेच उपमुख्यमंत्री अशा अनेक जबाबदाऱ्या समर्थपणे पार पाडल्या आणि प्रत्येक पदाला त्यांनी पूर्ण न्याय दिला. राजकारणासोबतच सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषी, सहकार, कला व क्रीडा क्षेत्रातही त्यांनी उल्लेखनीय कार्य केले. बारामतीसह पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरात मोठ्या प्रमाणात विकासकामे करून त्यांनी या शहराचा चेहरामोहरा बदलून दाखवला. सर्वसामान्य लोकांची कामे झाली पाहिजेत, हीच त्यांची कायम भूमिका होती. शिव, शाहू, फुले, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव होता.

अजित दादा पवार यांची प्रशासनावर मजबूत पकड होती. राज्याचे नेतृत्व करत असताना त्यांनी संस्थात्मक बांधणी केली, नेतृत्वाची पुढील पिढी घडवली आणि सहकार क्षेत्राच्या माध्यमातून ग्रामीण विकासावर विशेष भर दिला. विरोधी पक्षातील नेत्यांशीही त्यांचे सौहार्दपूर्ण संबंध होते. त्यांच्या निधनाने महाराष्ट्राची मोठी राजकीय हानी झाली आहे. स्व. विलासराव देशमुख, गोपीनाथ जी मुंडे यांच्याप्रमाणेच अजित पवार यांच्या अकाली निधनाने महाराष्ट्राचे कधीही भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. अजित दादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी पवार कुटुंबीयांच्या दुःखात सहभागी आहे, असे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष म्हणाले.

हे सुद्धा वाचा : महाराष्ट्राने एक उत्तम नेता गमावला; अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल रमेश चेन्निथला यांचा शोकसंदेश

Web Title: Congress leader harshvardhan sapkal has reacted after the death of deputy chief minister ajit pawar

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 12:46 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

छोट्या कार्यकर्त्यालाही मोठेपणाने वागवणारे नेतृत्व हरपले; शरद बुट्टे पाटील यांची अजित पवारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली
1

छोट्या कार्यकर्त्यालाही मोठेपणाने वागवणारे नेतृत्व हरपले; शरद बुट्टे पाटील यांची अजित पवारांना भावपूर्ण श्रद्धांजली

कोकणच्या मदतीला धावणारे कार्यक्षम नेतृत्व हरपले; अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण
2

कोकणच्या मदतीला धावणारे कार्यक्षम नेतृत्व हरपले; अजितदादा पवार यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण

Ajit Pawar plane crash: 2 वेळा दारू पिऊन उडवलं विमान, तीन वर्षांसाठी केलं निलंबित; अजित पवारांचे पायलट सुमित कपूरची ‘कुंडली’ उघड
3

Ajit Pawar plane crash: 2 वेळा दारू पिऊन उडवलं विमान, तीन वर्षांसाठी केलं निलंबित; अजित पवारांचे पायलट सुमित कपूरची ‘कुंडली’ उघड

Ajit Pawar Funeral : ‘अलविदा दादा…’ अखेर घड्याळाचा काटा थांबला! अजित पवार अनंतात विलीन
4

Ajit Pawar Funeral : ‘अलविदा दादा…’ अखेर घड्याळाचा काटा थांबला! अजित पवार अनंतात विलीन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ZP Election 2026: खेडात ५३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात; अनेक उमेदवारांचे अर्ज

ZP Election 2026: खेडात ५३ उमेदवार निवडणूक रिंगणात; अनेक उमेदवारांचे अर्ज

Jan 29, 2026 | 01:39 PM
भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स

भारतात बांगलादेशी खेळाडूंच्या असुरक्षिततेचे दावे झाले उघड, या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी येणार प्लेयर्स

Jan 29, 2026 | 01:35 PM
बच्चू कडू यांना दिलासा कायम; ‘या’ प्रकरणावर न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा

बच्चू कडू यांना दिलासा कायम; ‘या’ प्रकरणावर न्यायालयाकडून तात्पुरता दिलासा

Jan 29, 2026 | 01:30 PM
Tech Tips: एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक

Tech Tips: एआयद्वारे वैयक्तिक डेटा सुरक्षित ठेवा! मोबाईल- लॅपटॉप कधीच होणार नाही हॅक

Jan 29, 2026 | 01:18 PM
फोल्ड फोन घेण्याची सुवर्णसंधी! Samsung Galaxy Z Fold 6 वर तब्बल ₹55 हजारांची सूट; जाणून घ्या फीचर्स

फोल्ड फोन घेण्याची सुवर्णसंधी! Samsung Galaxy Z Fold 6 वर तब्बल ₹55 हजारांची सूट; जाणून घ्या फीचर्स

Jan 29, 2026 | 01:15 PM
वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच

वर्कस्पेससाठी पॉवरफुल अपडेट! आता एकाच चार्जरवर 5 डिव्हाइस होणार चार्ज; GaN तंत्रज्ञानासह पोट्रॉनिक्सचा Adaptro 100D भारतात लाँच

Jan 29, 2026 | 01:06 PM
Laxmi Narayana Rajyog: बुध आणि शुक्राच्या युतीने तयार होणार लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Laxmi Narayana Rajyog: बुध आणि शुक्राच्या युतीने तयार होणार लक्ष्मी नारायण राजयोग, या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब

Jan 29, 2026 | 01:00 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM