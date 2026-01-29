Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Shree Swami Samarth With What Expectations Should One Go To Gods Door Swami Samarths Teachings To Devotees

Shree Swami Samarth : देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं? स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण

हसा मंदिर किंवा मठ म्हटलं की हात जोडले जातात आणि देवासमोर उभं राहून मागणं हे मागितलं जातंच. मात्र श्री स्वामी समर्थांनी देवाच्या दारात गेल्यावर काय करायला हवं याची शिकवण त्यांच्या भक्तांना दिली आहे.

Updated On: Jan 29, 2026 | 12:48 PM
Shree Swami Samarth : देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं? स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण
Follow Us:
Follow Us:
  • देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं?
  • स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण
अक्कलकोटमध्ये निवास करणारे ब्रम्हांडनायक म्हणून ज्यांची ख्याती आहे असे श्री स्वामी समर्थ म्हणजे साक्षात दत्तगुरुंचा अवतार. स्वामींचं मठ आज अनेक ठिकाणी आहेत. सहसा मंदिर किंवा मठ म्हटलं की हात जोडले जातात आणि देवासमोर उभं राहून मागणं हे मागितलं जातंच. मात्र श्री स्वामी समर्थांनी देवाच्या दारात गेल्यावर काय करायला हवं याची शिकवण त्यांच्या भक्तांना दिली आहे.

याबाबत श्री स्वामी समर्थ यांच्यावर लिहिलेल्या बखरमध्ये दिलेल्या संदर्भानुसार गोष्ट अशी की, अक्कलकोटमध्ये शेषचार्य अग्निहोत्री म्हणून एक ब्राह्मण गृहस्थ राहत होते. ते भिक्षा मागून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करीत असे. या ब्राह्मण गृहस्थाचं श्री स्वामी समर्थांवर खूप प्रेम आणि अपार श्रद्धा होती. स्वामींच्या दर्शनास येताना अग्नीहोत्री बुवा तपकिरीची डबी आणायचे. अग्नीहोत्री बुवांनी तपकीर पुढे करावी आणि स्वामींनी ती चिमूटभर ओढावी. असे त्यांचे नित्य चालत असे. जेव्हा स्वामी रागावले असत तेव्हा भल्याभल्यांना मठात स्वामींना सामोरं जाण्याची भीती वाटत असे पण अग्नीहोत्री बुवा कसलीही भीती न बाळगता त्यांचे दर्शन घेत असत.

मठात आल्यावर स्वामींच्या लोकं पुढ्यात पेढे आणि गोडाधोडाचं काही ना काही नैवेद्य म्हणून ठेवत. स्वामी ते गाई गुरांना खायला देई वाटसरुंना देई. पण अग्निहोत्री बुवांना कधीच त्यांनी पेढा दिला नाही. बुवांना याचं वाईट वाटलं. दुसऱ्या दिवशीपासून तर बुवांच दर्शनपण बंद झालं. बुवा दर्शनासाठी आल्यावर स्वामी पांघरूण घेऊन झोपत असे. कित्येकदा अग्नीहोत्री बुवा स्वामींच्या दर्शनासाठी त्यांची वाट पाहत राहायचे. पण स्वामी मात्र त्यांना कधीच दर्शन देत नव्हते. हे असं खूप दिवस सुरु होतं. अग्नीहोत्री बुवांना स्वामींच्या या वागण्याचं काही कारण कळत नव्हतं.

Shree Swami Samarth : गाणगापूरचं गूढ रहस्य; आजही इथे दत्तगुरु येतात भिक्षा मागायला , नेमकी ही प्रथा आहे तरी काय ?

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by NavaRashtra (@navarashtra)

एकदा अग्नीहोत्री बुवा शेणाचे गोळे करत होते. हे गोळे करताना त्यांच्या मनात तेव्हाही हाच विचार आला की, असं झालं तरी काय की स्वामींनी माझ्यावर राग धरला त्याचं माझ्यावरचं प्रेम कमी झालं का ? त्यावेळी अग्नीहोत्री बुवा विचार करत असताना त्यांच्या लक्षात आलं की, स्वामींजवळ आपण पेढा मागितला हा अपराध झाला.

ज्या ठिकाणी मानवी जीवनाला मोक्ष मिळतो तिथे मी साध्या पेढ्याचा मोह धरला. अग्निहोत्री बुवांनी स्वामींची क्षमा मागितली. तेव्हा स्वामी अग्नीहोत्री बुवांना पाहून हसले. इतके दिवस दर्शन न देणारे स्वामी आज आपल्याला पाहून हसले याने अग्निहोत्री बुवा तृप्त झाले. थोडक्यात काय तर देवाच्या दारात कोणत्याही अपेक्षेने न जाता आजवर जे मिळालं त्याबद्दल त्याचे आभार मानले पाहिजेत. ही स्वामी समर्थांची शिकवण या गोष्टीतून मिळते.

श्रीपाद श्रीवल्लभ आणि गणेश चतुर्थीचा आहे खास संबंध, यामागची पुराणकथा तुम्हाला माहितेय का ?

Web Title: Shree swami samarth with what expectations should one go to gods door swami samarths teachings to devotees

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 29, 2026 | 12:48 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करणे आहे शुभ, जाणून घ्या
1

Jaya Ekadashi 2026: जया एकादशीला कोणत्या गोष्टींचे दान करणे आहे शुभ, जाणून घ्या

Ahilyanagar News: ‘हे’ गाव बनले चंदन तस्करीचे माहेघर! पोलिसांबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखेचेही दुर्लक्ष
2

Ahilyanagar News: ‘हे’ गाव बनले चंदन तस्करीचे माहेघर! पोलिसांबरोबर स्थानिक गुन्हे शाखेचेही दुर्लक्ष

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!
3

हिंदी चित्रपटांच्या स्पर्धेत ‘अगं अगं सूनबाई! काय म्हणताय सासूबाई? चा दमदार टिकाव!

तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग प्रदर्शित!
4

तीन भावांचा निरागस जल्लोष… ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चं धमाकेदार प्रमोशनल साँग प्रदर्शित!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Shree Swami Samarth : देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं? स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण

Shree Swami Samarth : देवाच्या दारात कोणत्या अपेक्षेने जावं? स्वामी समर्थांनी भक्तांना दिलेली शिकवण

Jan 29, 2026 | 12:48 PM
अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले : हर्षवर्धन सपकाळ

अजित पवार यांच्या निधनाने महाराष्ट्राने धडाडीचे, कर्तबगार व लोकाभिमुख नेतृत्व गमावले : हर्षवर्धन सपकाळ

Jan 29, 2026 | 12:46 PM
Ajit Pawar Funeral : अजितदादांची वस्त्रनगरी इचलकरंजीशी होती विशेष जवळीक

Ajit Pawar Funeral : अजितदादांची वस्त्रनगरी इचलकरंजीशी होती विशेष जवळीक

Jan 29, 2026 | 12:30 PM
Bigg Boss Marathi 6: दिपाली आणि राकेशच्या मैत्रीत पडली फूट, पाहायला मिळणार ‘बिग बॉस’ च्या घरात नवा ट्विस्ट

Bigg Boss Marathi 6: दिपाली आणि राकेशच्या मैत्रीत पडली फूट, पाहायला मिळणार ‘बिग बॉस’ च्या घरात नवा ट्विस्ट

Jan 29, 2026 | 12:25 PM
Ajit Pawar Death : आज माझा हा प्रवास इथेच थांबतोय…! अजित पवारांचा अखेरचा निरोप, तो AI जनरेटेड VIDEO पाहून हृदय पिळवटेल

Ajit Pawar Death : आज माझा हा प्रवास इथेच थांबतोय…! अजित पवारांचा अखेरचा निरोप, तो AI जनरेटेड VIDEO पाहून हृदय पिळवटेल

Jan 29, 2026 | 12:22 PM
इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज

इन्व्हर्टर-जनरेटरला रामराम! Ola Electric ने लाँच केली ‘ओला शक्ती’ होम बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम; फक्त 2 तासात देणार फुल चार्ज

Jan 29, 2026 | 12:16 PM
Ajit Pawar Funeral : ‘अलविदा दादा…’ अखेर घड्याळाचा काटा थांबला! अजित पवार अनंतात विलीन

Ajit Pawar Funeral : ‘अलविदा दादा…’ अखेर घड्याळाचा काटा थांबला! अजित पवार अनंतात विलीन

Jan 29, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM