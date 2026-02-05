Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Sankashti Chaturthi 2026 Light A Lamp In This Direction In The Evening At Home

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

माघ महिन्यातील कृष्ण पक्षातील चतुर्थीला द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी म्हणून ओळखले जाते. या दिवशी विधिवत पूजा केल्याने जीवनातील सर्व संकटे दूर होतात. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणत्या दिशेला दिवा लावावा जाणून घ्या

Updated On: Feb 05, 2026 | 01:00 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • संकष्टी चतुर्थी कधी आहे
  • संकष्टी चतुर्थीला या दिशेला लावा दिवा
  • संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व
 

हिंदू धर्मात भगवान गणेश हे पहिले पूजनीय देवता आणि विघ्न दूर करणारे मानले जातात. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात सामान्यतः भगवान गणेशाच्या पूजेने केली जाते. गणपती बाप्पा सर्व संकटे दूर करतात आणि त्यांच्या भक्तांना सुख आणि समृद्धी प्रदान करतात असे मानले जाते. पंचांगानुसार, द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा आणि उपवास केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि इच्छा पूर्ण होतात.

यावेळी, संकष्टी चतुर्थी गुरुवारी आल्याने हा दिवस खूप खास आहे. आजचा दिवस भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी संध्याकाळी घरात काही ठिकाणी दिवे लावणे खूप शुभ मानले जाते. असे केल्याने गणपती बाप्पांचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा संचारते. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणत्या दिशेला दिवा लावावा जाणून घ्या

संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा

मुख्यप्रवेशद्वार

मुख्यप्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना दिवा लावा. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते. तसेच सुख समृद्धी नांदते.

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

देव्हारा

गणपती बाप्पासमोर तुपाचा दिवा लावा आणि त्यात एक लवंग ठेवा. यामुळे तुमच्या घरातील वास्तुदोष दूर होतात.

स्वयंपाकघर

स्वयंपाकघरातील पिण्याच्या पाण्याच्या जागेजवळ दिवा लावणे शुभ मानले जाते. यामुळे पूर्वजांना आनंद होतो आणि अन्न आणि संपत्तीचा सुरक्षित पुरवठा होतो.

तुळशीचे रोप

संध्याकाळी तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावा. यामुळे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि कुटुंबात प्रेम टिकून राहते.

पिंपळ किंवा शमीचे झाड

जर तुमच्या घराजवळ पिंपळ किंवा शमीचे झाड असेल तर तिथे दिवा दान करा. यामुळे ग्रहांचे अशुभ प्रभाव कमी होतात.

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी पूजा कशी करावी

सकाळी स्नान झाल्यानंतर उपवास करण्याचे व्रत घ्या. संध्याकाळी गणपती बाप्पाची मूर्ती लाल कापडावर ठेवून स्थापना करा. त्यांना दुर्वा गवत, मोदक आणि लाल फुले अर्पण करा. चंद्रोदयानंतर, चंद्राला दूध आणि पाणी अर्पण करून उपवास सोडा. या दिवशी दानधर्माचेही विशेष महत्त्व आहे. तुमच्या क्षमतेनुसार गरजूंना तीळ किंवा गूळ दान करा.

संकष्टी चतुर्थीचे महत्त्व

द्विजप्रिय गणेश हे भगवान गणेशाच्या 31 रूपांपैकी सहावे रूप आहे. त्यांना चार हात आहेत आणि ते ज्ञान आणि संपत्तीचे दाता मानले जातात. या दिवशी उपवास केल्याने केवळ मनाची शांती मिळत नाही तर प्रलंबित कामे देखील पूर्ण होतात. संकष्टी चतुर्थीला दिवा लावल्याने आणि गणपतीची पूजा केल्याने घरातील आर्थिक समस्या दूर होतात आणि कुटुंबात समृद्धी येते असे म्हटले जाते. जीवनात वारंवार येणाऱ्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी हे व्रत विशेषतः फायदेशीर मानले जाते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: संकष्टी चतुर्थीला दिवा लावण्याचे धार्मिक महत्त्व काय आहे?

    Ans: भगवान गणेश विघ्नहर्ता मानले जातात. संकष्टीच्या दिवशी संध्याकाळी दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन सकारात्मकता वाढते, अशी श्रद्धा आहे

  • Que: दिवा कोणत्या दिशेला लावणे शुभ मानले जाते?

    Ans: वास्तुनुसार ईशान्य दिशा ही देवस्थानाची दिशा मानली जाते. या दिशेला दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते.

  • Que: घरामध्ये कोणत्या दिशेला दिवा लावावा

    Ans: घरामध्ये मुख्यप्रवेशद्वार, देव्हारा, स्वयंपाकघर, तुळशीचे रोप, पिंपळ आणि शमीचे झाड या ठिकाणी दिवा लावावा

Web Title: Sankashti chaturthi 2026 light a lamp in this direction in the evening at home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 05, 2026 | 01:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
1

Mahashivratri 2026: मंगळ, बुध आणि चंद्र करणार संक्रमण, महाशिवरात्रीला या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा
2

Astro Tips: राशीनुसार ठरते तुमची आराध्य देवता, जाणून घ्या कोणत्या देवतेची करावी पूजा

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश
3

Sankashti Chaturthi 2026: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, मिळेल अपेक्षित यश

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत
4

Zodiac Sign: गुरु आणि चंद्र तयार करणार गजकेसरी योग, या राशीच्या लोकांना घ्यावी लागणार मेहनत

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

Feb 05, 2026 | 01:00 PM
मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

मानवतेला काळीमा! 13 वर्षांच्या मुलीला नोकरानी बनवत पलंगाच्या बॉक्समध्ये केलं कैद, Video Viral

Feb 05, 2026 | 12:45 PM
माया संस्कृती ‘एक प्रगत इतिहास!’ कधी विचित्र विधी तर मानवाचं मुंडक… भयावह पण श्रद्धा अफाट

माया संस्कृती ‘एक प्रगत इतिहास!’ कधी विचित्र विधी तर मानवाचं मुंडक… भयावह पण श्रद्धा अफाट

Feb 05, 2026 | 12:30 PM
“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक

“मी आता प्रेमात…”, अखेर Talwiinder ने दिली प्रेमाची कबुली; दिशा पटानीसोबतच्या डेटिंग वर स्पष्ट बोलला गायक

Feb 05, 2026 | 12:29 PM
दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

दिल्लीनंतर आता ‘या’ राज्यातून 1 लाख लोक बेपत्ता! कुठेही ठावठिकाणा नाही, पोलीस यंत्रणेत उदासीनता

Feb 05, 2026 | 12:13 PM
Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

Nuclear War Alert : अमेरिका-रशियामधील ‘तो’ १५ वर्षांचा करार संपला; आता जगाचा विनाश निश्चित?

Feb 05, 2026 | 12:11 PM
Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Dhurandhar: The Revenge ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर सुस्साट! चित्रपटाने रिलीजआधीच स्वतःचाच मोडला रेकॉर्ड

Feb 05, 2026 | 12:09 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Vaibhav Naik: “एकनाथ शिंदे गद्दारीच्या पैशांवर निवडणूका लढवतात”- वैभव नाईक यांचा घणाघात

Feb 04, 2026 | 03:10 PM
माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

माणगाव तर्फे वरेडीमध्ये परिवर्तन घडवणार – एकनाथ धुळे

Feb 04, 2026 | 02:58 PM
Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Lonavala News : ट्रेकसाठी आलेल्या श्रेया पाटीलचा मृत्यू अपघात नाही तर आत्महत्या, पोलीसांनी केला खुलासा

Feb 03, 2026 | 08:42 PM
Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Kolhapur : महापौरपदावरुन महायुतीतील गटांत वाद; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 03, 2026 | 08:35 PM
गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

गाव रस्त्यावरील अतिक्रमण हटवून खुला करण्यासाठी ग्रामस्थांचे नगर कल्याण महामार्गावर रास्ता रोको

Feb 03, 2026 | 08:30 PM
Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Thane : शिंदे गटाचं ठाण्यात वर्चस्व ; शर्मिला पिंपळोलकर नव्या महापौर

Feb 03, 2026 | 05:15 PM
Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Mumbai : “नोटिसा आल्या तरीही आंदोलन होणारच” -गोवर्धन देशमुख

Feb 03, 2026 | 05:05 PM