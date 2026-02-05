Sankashti Chaturthi: संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी संध्याकाळी घरामध्ये या दिशेला लावा दिवा, तुमच्यावर बाप्पाचे राहतील आशीर्वाद

हिंदू धर्मात भगवान गणेश हे पहिले पूजनीय देवता आणि विघ्न दूर करणारे मानले जातात. कोणत्याही शुभ कार्याची सुरुवात सामान्यतः भगवान गणेशाच्या पूजेने केली जाते. गणपती बाप्पा सर्व संकटे दूर करतात आणि त्यांच्या भक्तांना सुख आणि समृद्धी प्रदान करतात असे मानले जाते. पंचांगानुसार, द्विजप्रिया संकष्टी चतुर्थी व्रत गुरुवार, 5 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी गणपती बाप्पाची पूजा आणि उपवास केल्याने जीवनातील अडथळे दूर होतात आणि इच्छा पूर्ण होतात.
यावेळी, संकष्टी चतुर्थी गुरुवारी आल्याने हा दिवस खूप खास आहे. आजचा दिवस भगवान विष्णू यांना समर्पित आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, या दिवशी संध्याकाळी घरात काही ठिकाणी दिवे लावणे खूप शुभ मानले जाते. असे केल्याने गणपती बाप्पांचा विशेष आशीर्वाद मिळतो आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा संचारते. संकष्टी चतुर्थीच्या दिवशी कोणत्या दिशेला दिवा लावावा जाणून घ्या
मुख्यप्रवेशद्वाराच्या दोन्ही बाजूंना दिवा लावा. यामुळे नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि घरात सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करते. तसेच सुख समृद्धी नांदते.
गणपती बाप्पासमोर तुपाचा दिवा लावा आणि त्यात एक लवंग ठेवा. यामुळे तुमच्या घरातील वास्तुदोष दूर होतात.
स्वयंपाकघरातील पिण्याच्या पाण्याच्या जागेजवळ दिवा लावणे शुभ मानले जाते. यामुळे पूर्वजांना आनंद होतो आणि अन्न आणि संपत्तीचा सुरक्षित पुरवठा होतो.
संध्याकाळी तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावा. यामुळे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते आणि कुटुंबात प्रेम टिकून राहते.
जर तुमच्या घराजवळ पिंपळ किंवा शमीचे झाड असेल तर तिथे दिवा दान करा. यामुळे ग्रहांचे अशुभ प्रभाव कमी होतात.
सकाळी स्नान झाल्यानंतर उपवास करण्याचे व्रत घ्या. संध्याकाळी गणपती बाप्पाची मूर्ती लाल कापडावर ठेवून स्थापना करा. त्यांना दुर्वा गवत, मोदक आणि लाल फुले अर्पण करा. चंद्रोदयानंतर, चंद्राला दूध आणि पाणी अर्पण करून उपवास सोडा. या दिवशी दानधर्माचेही विशेष महत्त्व आहे. तुमच्या क्षमतेनुसार गरजूंना तीळ किंवा गूळ दान करा.
द्विजप्रिय गणेश हे भगवान गणेशाच्या 31 रूपांपैकी सहावे रूप आहे. त्यांना चार हात आहेत आणि ते ज्ञान आणि संपत्तीचे दाता मानले जातात. या दिवशी उपवास केल्याने केवळ मनाची शांती मिळत नाही तर प्रलंबित कामे देखील पूर्ण होतात. संकष्टी चतुर्थीला दिवा लावल्याने आणि गणपतीची पूजा केल्याने घरातील आर्थिक समस्या दूर होतात आणि कुटुंबात समृद्धी येते असे म्हटले जाते. जीवनात वारंवार येणाऱ्या समस्यांनी त्रस्त असलेल्या लोकांसाठी हे व्रत विशेषतः फायदेशीर मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: भगवान गणेश विघ्नहर्ता मानले जातात. संकष्टीच्या दिवशी संध्याकाळी दिवा लावल्याने घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर होऊन सकारात्मकता वाढते, अशी श्रद्धा आहे
Ans: वास्तुनुसार ईशान्य दिशा ही देवस्थानाची दिशा मानली जाते. या दिशेला दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
Ans: घरामध्ये मुख्यप्रवेशद्वार, देव्हारा, स्वयंपाकघर, तुळशीचे रोप, पिंपळ आणि शमीचे झाड या ठिकाणी दिवा लावावा