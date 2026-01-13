Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीला राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, आर्थिक समस्या होईल दूर

ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो तेव्हा एक महत्त्वाचा सण साजरा केला जातो, ज्याला मकरसंक्रांती म्हणतात. यावर्षी मकरसंक्रांती बुधवार, 14 जानेवारी रोजी आहे. हा दिवस स्नान आणि दान दोन्हीसाठी शुभ मानला जातो. आर्थिक कल्याण, समृद्धी आणि ग्रहांची अनुकूलता मिळविण्यासाठी, मकरसंक्रांतीला तुमच्या राशीनुसार दान करावे. मकरसंक्रांतीला कोणत्या गोष्टींचे दान करावे, जाणून घ्या
मकर संक्रांतीच्या दिवशी मेष राशीच्या लोकांनी गूळ, शेंगदाणे आणि तीळ दान करावेत. गाजर भाजी म्हणून दान करावेत आणि लाल वस्त्रही गरजू व्यक्तीला दान करावे.
मकर संक्रांतीला वृषभ राशीच्या लोकांनी पांढऱ्या रंगांचे वस्त्र, दही आणि तीळ दान करणे शुभ राहील, असे मानले जाते की यामुळे देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळतो आणि संपत्ती वाढते.
मिथुन राशीच्या मकरसंक्रांतीच्या दिवशी भाज्या, मूग, चादर, काळे तीळ आणि ब्लँकेट दान करावेत. असे मानले जाते की यामुळे आजार दूर होण्यास मदत होते आणि बौद्धिक विकासाला चालना मिळते.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी सिंह राशीच्या लोकांसाठी लाल वस्त्र, तांबे, तीळ आणि गहू दान करू शकतात. त्यांनी गाजरदेखील दान करावे. यामुळे सूर्य देव प्रसन्न होतो आणि आरोग्य मिळते.
मकरसंक्रांतीच्या दिवशी आपल्या क्षमतेनुसार दान करु शकता.
कन्या राशीच्या लोकांनी मकरसंक्रांतीच्या दिवशी हिरव्या भाज्या, तिळाचे लाडू, संपूर्ण मूग, खिचडी, शेंगदाणे, हिरवे कपडे इत्यादी दान करणे शुभ राहील.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी तूळ राशीच्या लोकांनी साखर, गूळ, तांदूळ, दूध-दही, पांढरे किंवा गुलाबी लोकरीचे कपडे, खिचडी आणि तीळ-गूळ दान करणे विशेषतः फायदेशीर आहे.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी तुम्ही गाईच्या वासराला काही ताजी हिरवी पाने खाऊ घालावीत आणि गरजूंना लाल कापड, तांबे, गूळ आणि तीळ दान करावेत.
धनु राशीच्या लोकांनी पिवळे कापड, पिवळी डाळ आणि हळद दान करावी. तसेच विवाहित महिलांना लग्नाच्या वस्तू दान कराव्यात.
मकर राशीच्या लोकांनी मकरसंक्रांतीच्या लोकांनी गरजू व्यक्तीला काळे कपडे, काळे तीळ किंवा काळे जोडे दान करा. तसेच ब्लँकेट आणि काळे तीळ दान करावेत.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी काळ्या डाळीपासून बनवलेली खिचडी दान करा आणि सूर्यदेवाला अर्घ्य अर्पण करा.
मकरसंक्रांतीला मीन राशीच्या लोकांनी खिचडी, तीळ, पिवळी डाळ आणि हळद दान करावी.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मकरसंक्रांतीला सूर्य देव मकर राशीत प्रवेश करतो. या दिवशी केलेले दान, पुण्यकर्म आणि जप शंभरपटीने फलदायी मानले जातात. विशेषतः आर्थिक अडचणी दूर करण्यासाठी दानाला फार महत्त्व आहे.
Ans: दान सूर्योदयापासून दुपारपर्यंत करावे, श्रद्धा आणि शुद्ध भावनेने दान करावे, शक्य असल्यास स्नानानंतर दान करणे उत्तम
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार, योग्य दिवशी योग्य वस्तूचे दान केल्यास ग्रहदोष शांत होतात, पुण्य वाढते आणि आर्थिक अडचणी कमी होण्यास मदत होते.