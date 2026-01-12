Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mangal Gochar: मंगळाच्या संक्रमणामुळे या राशीच्या लोकांच्या वाढणार अडचणी, ‘हे’ उपाय ठरतील फायदेशीर

मंगळाच्या संक्रमणामुळे काही राशीच्या लोकांच्या जीवनातील अडचणी वाढणार आहे. या अडचणी दूर करण्यासाठी काही उपाय करणे फायदेशीर ठरु शकतात. मंगळाच्या संक्रमणाचा नकारात्मक प्रभाव दूर करण्यासाठी जाणून घ्या उपाय

Updated On: Jan 12, 2026 | 11:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

  • मंगळ ग्रह करणार संक्रमण
  • मंगळ संक्रमणाचा नकारात्मक प्रभाव
  • या राशीच्या वाढणार अडचणी
 

 

हिंदू धर्मात ज्योतिषशास्त्र हे जीवन मार्गदर्शनासाठी एक महत्त्वाचा आधार मानले जाते. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रह वेळोवेळी आपल्या राशीच बदलत नाही तर नक्षत्रदेखील बदलतात. त्याचा काही राशीच्या लोकांवर प्रत्यक्ष तर काहींच्या जीवनावर अप्रत्यक्ष प्रभाव पडतो. या ग्रहांमध्ये 16 जानेवारी रोजी धैर्य, शौर्य, ऊर्जा आणि कठोर परिश्रमाचे प्रतीक असलेल्या मंगळाचे एक विशेष संक्रमण होणार आहे. या दिवशी मंगळ शनिच्या राशीत, मकर राशीत प्रवेश करेल. मंगळाचे मकर राशीत संक्रमण शनि आणि मंगळाचे दुर्मिळ आणि शक्तिशाली संयोजन निर्माण करते, परंतु काही राशींना त्यांच्या आयुष्यात चढ-उतार येतील. मंगळाच्या संक्रमणाचा नकारात्मक प्रभाव दूर करण्यासाठी जाणून घ्या उपाय

मंगळाच्या संक्रमणाचा कोणत्या राशीच्या लोकांवर पडणार नकारात्मक प्रभाव

मिथुन रास

या राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे हे संक्रमण अत्यंत अशुभ असणार आहे. आर्थिक अडचणींमुळे समस्या उद्भवू शकतात. व्यवसायात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. अपघात होण्याचीही शक्यता आहे. जर तुम्ही असे कोणतेही काम हाती घेतले ज्यासाठी मोठी जबाबदारी आवश्यक असेल तर तुम्हाला अपयश येईल. मूळ रहिवाशांनी त्यांच्या बोलण्याकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. विद्यार्थ्यांसाठी हा काळ अनुकूल राहील.

Hans Mahapurush Yoga: देवगुरु बृहस्पती निर्माण करणार शक्तिशाली राजयोग, या राशींच्या लोकांचे उजळणार नशीब

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांसाठी या राशी बदलामुळे अत्यंत अशुभ परिणाम होतील. कौटुंबिक संबंधांमध्ये संघर्ष आणि वैवाहिक संघर्ष होण्याची शक्यता आहे. जर तुम्ही व्यवसाय करत असाल तर आर्थिक अडचणी आणि तोटा होण्याची शक्यता आहे. कोणाशीही कठोर किंवा अपमानास्पद शब्द बोलणे टाळा. तुमच्या घरामध्ये तणावाचे वातावरण राहू शकते.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांसाठी मंगळाचे संक्रमण हानिकारक ठरू शकते. तुमचे मन अस्वस्थ असेल, ज्यामुळे नैराश्य येईल. घरातील वातावरणही बिघडू शकते. तुम्हाला ऑफिसमध्ये काम करण्याची इच्छा होणार नाही. या काळात काम रखडू शकते. नोकरदार व्यक्तींना विरोध होऊ शकतो.

Budh Makar Gochar 2026: बुध ग्रह बदलणार आपली राशी, या राशींच्या लोकांना होणार फायदा

या उपायांमुळे मिळेल दिलासा

मंगळ ग्रहाच्या नकारात्मक प्रभावांना कमी करण्यासाठी काही राशींच्या लोकांनी शांत राहणे गरजेचे आहे. याव्यतिरिक्त, मंगळवारी भगवान हनुमानाची पूजा करा आणि हनुमान चालिसा किंवा सुंदरकांड पठण करा. पूजेदरम्यान, हनुमानजींना सिंदूरचा तिलक लावा आणि लाल डाळ दान करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळ गोचर म्हणजे काय?

    Ans: मंगळ गोचर म्हणजे मंगळ ग्रहाने एका राशीतून दुसऱ्या राशीत प्रवेश करणे. मंगळ हा साहस, ऊर्जा, क्रोध, संघर्ष आणि भूमी-संपत्तीचा कारक ग्रह मानला जातो.

  • Que: मंगळ गोचरामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांच्या अडचणी वाढू शकतात?

    Ans: मिथुन, सिंह आणि धनु या राशींच्या लोकांना तणाव, वाद-विवाद आणि अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो

  • Que: मंगळ गोचराचा नकारात्मक परिणाम कशा स्वरूपात दिसतो?

    Ans: चिडचिड आणि राग वाढणे, कामात अडथळे, अपघाताची शक्यता , नातेसंबंधात तणाव असे परिणाम दिसू शकतात.

Published On: Jan 12, 2026 | 11:30 AM

