Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Makar Sankranti 2026 Why Bor Nahan Ritual Is Done For Children Religious And Scientific Reasons

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीनंतर लहान मुलांचं बोरन्हाण का केलं जातं? जाणून घ्या धार्मिक आणि शास्त्रीय कारणे

मकरसंक्रांती हा केवळ तिळगुळाचा किंवा पतंगांचा सण नसून त्यामागे अनेक परंपरा आहेत. घरामध्ये लहान मुलांचं बोरन्हाण केलं जातं. लहान मुलांचं बोरन्हाण करण्यामागे काय आहे धार्मिक आणि सामाजिक कारणे जाणून घ्या

Updated On: Jan 11, 2026 | 03:43 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • मकरसंक्रांत कधी आहे
  • मकरसंक्रांतीनंतर लहान मुलांचं बोरन्हाण का केलं जातं
  • बोरन्हाण करण्यामागील धार्मिक आणि सामाजिक कारणे
 

नवीन वर्षातील पहिला सण म्हणजे मकरसंक्रांत. यंदा मकरसंक्रांत 14 जानेवारीला मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात येणार आहे. मकरसंक्रांतीमध्ये बोरन्हाण हे महाराष्ट्रात विविध नावाने प्रचलित आहे, तर विदर्भात त्याला लहान मुलांची लूट या नावाने प्रचलित आहे तर काही ठिकाणी बोरलूट असंही म्हणतात. ही परंपरा आजही साजरी करण्यात येते. बोरन्हाण म्हणजे काय, कधी साजरे केले जाते, काय आहे त्यामागे धार्मिक आणि सामाजिक कारणे जाणून घ्या

बोरन्हाण म्हणजे काय?

नववधूची पहिली मकरसंक्रांत असली की, तिला हलव्याचे दागिने घातले जातात. तसेच बोरन्हाणच्या सोहळ्यात लहान मुलांना हलव्याच्या दागिन्यांनी नटवलं जातं. त्याचं औक्षण करून त्याच्या डोक्यावरून बोर, ऊस, हरभरे, मुरमुरे, बत्तासे, हलवा, तिळाच्या रेवड्या आदी पदार्थ टाकले जातात. हे पदार्थ उपस्थित लहान मुलं लुटतात. यावेळी इतर लहान मुलांचा आनंद अवर्णनीय असतो. या विधीला बोरन्हाण असं म्हटलं जातं.

बोरन्हाण करण्यामागील आख्यायिका

लहान मुलांचं बोरन्हाण का करायचे यामागे एक पौराणिक कथा आहे. अस म्हणतात की, करी नावाच्या राक्षसाची वाईट दृष्टी आणि वाईट विचार मुलांवर पडू नये म्हणून हा विधी करण्यात येतो. हा विधी सर्वप्रथम करी राक्षसापासून बचावासाठी बाळ गोपाळ कृष्णावर करण्यात आला होता. तेव्हापासून ही प्रथा सुरू झाली आहे. लहान मुलं हे कृष्णाचं रुप मानलं जातं. त्यामुळे करी राक्षसाची सावली आपल्या मुलावर पडू नये, म्हणून बोरन्हाण करण्याची परंपरा सुरू झाली.

आरोग्यदायी बोरन्हाण

बोरन्हाणमागे धर्मशास्त्राबरोबरच आरोग्यवर्धक कारणही आहे. मकरसंक्रांत ही ऋतू बदलाची चाहुल आहे. लहान मुलांना या बदलत्या ऋतुचा त्रास होऊ नये आणि या ऋतुमधील फळे त्यांनी खावीत म्हणून हा विधी केला जातो. मजा आणि मस्तीमध्ये जी लहान मुलं न खाणारी फळे ही या निमित्ताने खातात. त्यामुळे त्यांना त्यातील जीवनसत्त्वे मिळतात.

Makar Sankranti 2026: हिंदू सणांमध्ये काळा रंग अशुभ, पण मकरसंक्रांतीला का मानला जातो शुभ

बोरन्हाणं कधी आणि किती वर्षांपर्यंतच्या मुलाचं करावं?

मकरसंक्रांत आली की, लहान मुलांना बोरन्हाण करण्याची परंपरा आहे. मकरसंक्रांतीच्या करीदिन हे बोरन्हाणासाठी योग्य दिवस मानला गेला आहे. पण तुम्ही रथ सप्तमीपर्यंत हा सोहळा कधीही करू शकता तर एक वर्षांच्या चिमुकल्यापासून पाच वर्षांच्या मुलांचं बोरन्हाण करतात. लहान मुलांचा कौतुक सोहळा आजकाल मोठ्या थाट्यामाट्यात केला जातो.

कसं घालायचं बोरन्हाणं?

घरात तुम्ही ज्या ठिकाणी बोरन्हाण करणार आहात ती जागा स्वच्छ करुन तिथे पाट किंवा चौरंग ठेवा. बाळाला नवीन काळ्या रंगाचे कपडे घालून त्यांना हलव्याचे दागिने घाला आणि चौरंगावर बसवा. त्यानंतर चिमुकल्याच औक्षण करा. त्याच्या डोक्यावरून बोर, उसाचे तुकडे, भुईमुगाच्या शेंगा आणि कुरमुरे एकत्र करुन त्याचं बोरन्हाण करा आणि उपस्थितीत लहान मुलांना ते लुटण्यासाठी सांगा. बोरन्हाणमध्ये वापरण्यात येणारी फळं मुलं इतर वेळी खात नाहीत म्हणून बोरन्हाणच्या माध्यमातून ती फळं त्यांच्या पोटात जातात.

बोरन्हाणंचं नवं रूप

हल्ली वाढदिवस, बारशे व अन्य कोणतेही सोहळे भव्य दिव्य करण्यासाठी हल्ली पालक वाटेल ते करतात. काही जण हा सोहळा करण्यासाठी खास ऑडर करतात. त्यात विशेष लक्ष दिले पाहिजे. कारण बोरन्हाण करताना लहान मुलांना डोक्याला किंवा अंगाला लागू नये म्हणून काळजी आपण घेतली पाहिजे. यासाठी छान छोटीशी छत्री वापरु शकता. या बोरन्हाणंमध्ये तुम्ही चुरमुरे, लाह्या, छोटी बोरं, चिंचा, गाजराचे तुकडे, भुईमुगाच्या शेंगा, रंगीबेरंगी गोळ्या, हल्लीच्या लहान मुलांच्या आवडीचा विचार करून वेगवेगळी चॉकलेट्स, गोळ्या, बिस्कीटे वापरु शकता.

Makar Sankranti 2026: मकरसंक्रांतीच्या दिवशी शिवलिंगावर अर्पण करा या गोष्टी, जीवनात येईल सुख समृद्धी

यावेळी काही श्लोक येत असतील ते म्हटले तरी अति उत्तम, तसेच जमलेल्या आप्तेष्टांनी बाळावर प्रेमाचा, शुभेच्छांचा वर्षाव करावा. तो सुबत्तेत न्हाउ दे. कायम बाळगोपाळांनी घेरलेला म्हणजेच सर्वांचा लाडका होऊ दे, असा हा लहान मुलांचा मकरसंक्रांतीमधील एक संस्कार आहे. प्रत्येक लहान मुलांच्या घरी आवर्जून करावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बोरन्हाण म्हणजे काय

    Ans: बोरन्हाण हा महाराष्ट्रातील एक पारंपरिक विधी आहे. मकरसंक्रांतीनंतर लहान मुलांना किंवा नवजात बाळांना बसवून त्यांच्या अंगावर बोर (बेर), ऊस, भुईमूग, तीळ, हरभरे, साखरगाठी अशा नैसर्गिक पदार्थांचा वर्षाव केला जातो. हा विधी आनंद, संरक्षण आणि आशीर्वादाचे प्रतीक मानला जातो.

  • Que: मकरसंक्रांतीनंतरच बोरन्हाण का केलं जातं?

    Ans: मकरसंक्रांतीनंतर सूर्य उत्तरायणात प्रवेश करतो. या काळात सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि आरोग्यास पोषक वातावरण तयार होते. त्यामुळे संक्रांतीनंतर बोरन्हाण करणे शुभ मानले जाते.

  • Que: बोरन्हाण कोणत्या वयाच्या मुलांचं केलं जातं?

    Ans: साधारणपणे नवजात बाळापासून 5–7 वर्षांपर्यंतच्या मुलांचं बोरन्हाण केलं जातं. विशेषतः पहिल्यांदा संक्रांती अनुभवणाऱ्या बाळासाठी हा विधी महत्त्वाचा मानला जातो.

Web Title: Makar sankranti 2026 why bor nahan ritual is done for children religious and scientific reasons

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 03:43 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत
1

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

पक्ष्यांच्या भरारीला नायलॉन मांजाचा लगाम! संक्रांतीत पतंगबाजीत ७२ पक्षी जखमी १० पक्षी रुग्णालयात दाखल
2

पक्ष्यांच्या भरारीला नायलॉन मांजाचा लगाम! संक्रांतीत पतंगबाजीत ७२ पक्षी जखमी १० पक्षी रुग्णालयात दाखल

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीनंतरचा दिवस किक्रांत अशुभ का आहे, जाणून घ्या यामागील कारण
3

Makar Sankranti: मकरसंक्रांतीनंतरचा दिवस किक्रांत अशुभ का आहे, जाणून घ्या यामागील कारण

THANE : आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून मकर संक्रांतीचे महत्त्व काय आहे? डॉ. ऐश्वर्या रानडे
4

THANE : आयुर्वेदिक दृष्टिकोनातून मकर संक्रांतीचे महत्त्व काय आहे? डॉ. ऐश्वर्या रानडे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

‘चित्रपटइंडस्ट्री एकजूट नाहीत…’, इमरान हाश्मीने बॉलीवूडबद्दल केला मोठा खुलासा; ट्रोलिंगवरही मांडले मत

Jan 18, 2026 | 01:32 PM
Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Jan 18, 2026 | 01:30 PM
ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

ZP Election 2026 : कुडाळ गटात ओबीसी महिला उमेदवारीसाठी रस्सीखेच; उमेदवार निवडण्याचे भाजप पक्षश्रेष्ठींसमाेर आव्हान

Jan 18, 2026 | 01:29 PM
Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Accident News: पुणे-सोलापूर हायवेवर ड्रायव्हरचा ताबा सुटला अन् थेट…; 5 मृतदेह गाडीतच अडकले

Jan 18, 2026 | 01:26 PM
Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Gujrat News: पतीने नवीन मोबाईल घेऊन देण्यास दिला नकार आणि…, २२ वर्षीय महिलेने गळफास घेतला

Jan 18, 2026 | 01:19 PM
जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

जुन्नर तालुक्यात राजकीय रणधुमाळी; ओतूर-रोहोकडी गणात इच्छुकांची ‘कंबर कसली’

Jan 18, 2026 | 01:16 PM
Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Latur ZP Elections 2026: लातूर महानगरपालिका विजयानंतर जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी काँग्रेस सज्ज!

Jan 18, 2026 | 01:14 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM
Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Muncipal Election Result : भाजप आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षाच्या आमदारांचा सत्ता स्थापण्याचा दावा

Jan 17, 2026 | 07:32 PM
MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

MUMBAI : एकनाथ शिंदेंच्या भूमिकेमुळे मुंबईवर महाराष्ट्र द्वेष्ट्यांचा झेंडा? -संजय राऊत

Jan 17, 2026 | 03:27 PM