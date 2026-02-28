Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Pakistan Sahibzada Farhan Set 213 Target Runs To Sri Lanka T20 World Cup 2026 Sports News

Pak Vs SL World Cup Live: फरहानने श्रीलंकेची केली धुलाई; Century मारत दिले 213 धावांचे लक्ष्य

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानने आपल्या डावाची जोरदार सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या ओपनिंग जोडीने 176 धावांची भागीदारी केली. 176 वर पाकिस्तानची पहिली विकेट गेली.

Updated On: Feb 28, 2026 | 09:03 PM
Pak Vs SL World Cup Live: फरहानने श्रीलंकेची केली धुलाई; Century मारत दिले 213 धावांचे लक्ष्य

पाकिस्तानची श्रीलंकेविरुद्ध तूफान खेळी (फोटो- ट्विटर)

Follow Us:
Follow Us:

पाकिस्तानने केली प्रथम फलंदाजी 
सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी पाकिस्तानला विजय महत्वाचा 
पाकच्या पहिल्याच जोडीने केली 176 धावांवर विकेट

आज टी-20 वर्ल्ड कप स्पर्धेतील महत्वाचा सामना खेळवला जात आहे. पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका यांच्यात आजचा सामना खेळवला जात आहे. पाकिस्तानसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा आहे. सेमीफायनलमध्ये जाण्यासाठी त्यांना आज विजयश्री खेचून आणावीच लागणार आहे. पाकिस्तानने प्रथम फलंदाजी करताना 20 ओव्हर्समध्ये धावा केल्या. पाकिस्तानने श्रीलंकेला धावांचे लक्ष्य दिले आहे. साहिबजादा फरहानने शतकी खेळी केली.

प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानने आपल्या डावाची जोरदार सुरुवात केली. पाकिस्तानच्या ओपनिंग जोडीने 176 धावांची भागीदारी केली. 176 वर पाकिस्तानची पहिली विकेट गेली. पॉवरप्लेमध्ये पाकिस्तानने 64 धावांची खेळी केली. साहिबजादा फरहानने 32 चेंडूत अर्धशतकी खेळी केली. 176 धावानंतर पाकिस्तानची फलंदाजी गडबडली. 34 धावांमध्ये 7 विकेट गमावल्या.

पाकिस्तानच्या फलंदाजांनी 10 ओव्हर्समध्ये 100 धावा पूर्ण केल्या. पाकिस्तानसाठी आजचा सामना अत्यंत महत्वाचा असल्याने फलदाजांनी आपली कामगिरी चोख बजावली आहे. आता गोलदाजांची कसोटी लागणार आहे.  दुसऱ्या इनिंगमध्ये दव येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या गोलंदाजांना सामना जिंकायला मोठी कसरत करावी लागणार आहे.

पाकिस्तानसाठी उपांत्य फेरीचे समीकरण काय आहे?

सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करण्यासाठी पाकिस्तानला श्रीलंकेला ६३ धावांनी हरवावे लागेल. जर पाठलाग करायचा असेल तर त्यांना श्रीलंकेचे लक्ष्य १३.१ षटकात गाठावे लागेल. अशा प्रकारे, पाकिस्तान न्यूझीलंडच्या रनरेटला मागे टाकेल आणि ३ गुणांसह सेमीफायनलमध्ये प्रवेश करेल.

PAK vs SL : पाकिस्तान-श्रीलंका सामना पावसामुळे रद्द झाला तर कोणाला मिळणार सेमीफायनलचे तिकीट? वाचा संपूर्ण समीकरण

पाकिस्तान-श्रीलंका समोरासमोरचा विक्रम

टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये पाकिस्तानचा श्रीलंकेविरुद्धचा रेकॉर्ड उत्कृष्ट आहे. पाकिस्तानने आतापर्यंत १७ सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेने १२ सामने जिंकले आहेत. गेल्या सहा टी-२० सामन्यांकडे पाहता, पाकिस्तानला येथेही आघाडी आहे. पाकिस्तानने चार सामने जिंकले आहेत, तर श्रीलंकेला फक्त दोन सामने जिंकता आले आहेत.

Web Title: Pakistan sahibzada farhan set 213 target runs to sri lanka t20 world cup 2026 sports news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 08:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

मोहम्मद आमिरने भारताविरूद्ध ओकले विष, ‘टीम इंडिया सेमीफायनल…’, पंगा घेणं पडणार भारी
1

मोहम्मद आमिरने भारताविरूद्ध ओकले विष, ‘टीम इंडिया सेमीफायनल…’, पंगा घेणं पडणार भारी

PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला
2

PAK vs SL: ‘इनसे न हो पाई…’ सेहवागचा पाकिस्तानला टोमणा, सेमीफायनलमध्ये येण्यासाठी मार्गही सांगितला

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी
3

PAK vs SL Live: आज करो या मरो! Sri Lanka करणार पाकिस्तानविरुद्ध प्रथम गोलंदाजी

IND vs WI सामन्याआधी आकडेवारीवर टाका नजर! आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का…कोणाचं पारडं जड?
4

IND vs WI सामन्याआधी आकडेवारीवर टाका नजर! आकडे पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का…कोणाचं पारडं जड?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बारावीच्या परीक्षेनंतर काय? सुट्टीत करा ‘हे’ महत्वाचे कोर्स, भविष्यात होईल फायदा

बारावीच्या परीक्षेनंतर काय? सुट्टीत करा ‘हे’ महत्वाचे कोर्स, भविष्यात होईल फायदा

Feb 28, 2026 | 09:00 PM
Pak Vs SL World Cup Live: फरहानने श्रीलंकेची केली धुलाई; Century मारत दिले 213 धावांचे लक्ष्य

Pak Vs SL World Cup Live: फरहानने श्रीलंकेची केली धुलाई; Century मारत दिले 213 धावांचे लक्ष्य

Feb 28, 2026 | 08:51 PM
Middle East War : खामेनेई अंडरग्राउंड? इस्रायली हल्ल्यानंतर इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा ठावठिकाणा गुलदस्त्यात

Middle East War : खामेनेई अंडरग्राउंड? इस्रायली हल्ल्यानंतर इराणच्या सर्वोच्च नेत्याचा ठावठिकाणा गुलदस्त्यात

Feb 28, 2026 | 08:30 PM
Washim News : किरकोळ वादातून काढला भावाचा काटा! तपासातून सत्य उघड; पिंपळगावराजा पोलिसांची धडक कारवाई

Washim News : किरकोळ वादातून काढला भावाचा काटा! तपासातून सत्य उघड; पिंपळगावराजा पोलिसांची धडक कारवाई

Feb 28, 2026 | 08:28 PM
Recipe : कुरकुरीत आणि मजेदार घरी बनवा ‘थ्रेड चिकन’, हॉटेलसारखी टेस्ट आता घरच्या घरी

Recipe : कुरकुरीत आणि मजेदार घरी बनवा ‘थ्रेड चिकन’, हॉटेलसारखी टेस्ट आता घरच्या घरी

Feb 28, 2026 | 08:15 PM
World War 3: लहान लेकरांना सोडलं नाही; Iran सोबत जग संपणार? Airstrike मध्ये 51 जणांचा मृत्यू

World War 3: लहान लेकरांना सोडलं नाही; Iran सोबत जग संपणार? Airstrike मध्ये 51 जणांचा मृत्यू

Feb 28, 2026 | 08:01 PM
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM