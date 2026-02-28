बारावीच्या परीक्षेनंतर काय? सुट्टीत करा ‘हे’ महत्वाचे कोर्स, भविष्यात होईल फायदा

बारावीच्या परीक्षेनंतरची सुट्टी ही फक्त आराम करण्यासाठी नसून, करिअरची भक्कम पायाभरणी करण्याची सुवर्णसंधी असते. या काळात योग्य कोर्स निवडून कौशल्ये विकसित केली तर भविष्यात मोठा फायदा होऊ शकतो. अनेक विद्यार्थी हा वेळ फक्त मनोरंजनात घालवतात, मात्र थोडी योग्य दिशा घेतली तर हा काळ तुमच्या आयुष्यात मोठा बदल घडवू शकतो.
इंग्लिश स्पिकिंग कोर्स हा आजच्या स्पर्धात्मक युगात अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. चांगले इंग्लिश बोलता येणे केवळ नोकरी मिळवण्यासाठीच नव्हे, तर व्यक्तिमत्त्व अधिक प्रभावी बनवण्यासाठीही उपयोगी पडते. त्याचबरोबर MSCIT सारखा कोर्स केल्यास संगणकाचे मूलभूत ज्ञान मिळते, जे आज जवळपास प्रत्येक क्षेत्रात आवश्यक झाले आहे.
याशिवाय डिजिटल मार्केटिंग हा सध्या सर्वाधिक मागणी असलेला कोर्स आहे. सोशल मीडिया मॅनेजमेंट, SEO, Google Ads यांसारख्या कौशल्यांमुळे तुम्ही फ्रीलान्सिंग किंवा पार्ट-टाईम काम करून पैसेही कमवू शकता. ग्राफिक डिझायनिंग कोर्सद्वारे Canva किंवा Photoshop सारखी टूल्स शिकून तुम्ही क्रिएटिव्ह क्षेत्रात आपली ओळख निर्माण करू शकता.
कॉमर्स विद्यार्थ्यांसाठी टॅली (Tally) कोर्स अत्यंत उपयुक्त आहे. अकाउंटिंग, GST आणि फायनान्स क्षेत्रात करिअर करायचे असल्यास हा कोर्स महत्त्वाचा ठरतो. तसेच मराठी आणि इंग्लिश टायपिंग शिकणेही फायदेशीर आहे, कारण अनेक सरकारी नोकऱ्यांमध्ये टायपिंग कौशल्य आवश्यक असते.
जर तुम्हाला IT क्षेत्रात रस असेल, तर बेसिक कोडिंग जसे Python किंवा Web Development शिकणे ही उत्तम सुरुवात ठरू शकते. यामुळे पुढील शिक्षणात विषय समजणे सोपे जाते. तसेच व्हिडिओ एडिटिंग कोर्स करून तुम्ही YouTube किंवा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर कंटेंट क्रिएटर म्हणूनही करिअर करू शकता.
कम्युनिकेशन स्किल्स आणि पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट कोर्स केल्याने आत्मविश्वास वाढतो, प्रेझेंटेशन स्किल्स सुधारतात आणि इंटरव्ह्यूमध्ये चांगली कामगिरी करता येते. एकंदरीत, बारावीनंतरची सुट्टी योग्य प्रकारे वापरली तर ती तुमच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी मजबूत पाया ठरते.