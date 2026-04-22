Mohini Ekadashi 2026: 27 की 28 एप्रिल कधी आहे मोहिनी एकादशी, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

मोहिनी एकादशीच्या दिवशी भगवान विष्णूच्या मोहिनी रूपाची पूजा केली जाते. या पवित्र दिवशी उपवास केल्याने सुख, समृद्धी आणि धनप्राप्ती होते, असे म्हटले जाते. मोहिनी एकादशी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Apr 22, 2026 | 12:50 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मोहिनी एकादशी कधी आहे
  • ध्रुव योगात साजरी केली जाणार मोहिनी एकादशी
  • मोहिनी एकादशीचे महत्त्व
 

 

 

वैशाख महिन्याच्या शुक्ल पक्षातील एकादशीला मोहिनी एकादशी म्हणतात. हिंदू धर्मात या दिवसाला विशेष महत्त्व आहे. या दिवशी भगवान विष्णूची विधीपूर्वक पूजा केली जाते आणि उपवास करण्याचीही परंपरा आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, हा उपवास केल्याने सुख, समृद्धी आणि सौभाग्य लाभते. तसेच यामुळे पापांचा नाश होण्यासही मदत होते. असे म्हटले जाते की, या दिवशी प्रामाणिकपणे उपवास केल्याने आणि खऱ्या मनाने भगवान विष्णूची पूजा केल्याने जीवनातील संकटे दूर होतात.

हा उपवास केवळ भौतिक सुखच देत नाही, तर आध्यात्मिक प्रगतीचा मार्गही खुला करतो. धार्मिक दृष्टिकोनातून, हा दिवस अत्यंत पुण्यवान मानला जातो, कारण भक्ती आणि श्रद्धेने केलेली उपासना मोक्षप्राप्तीचा मार्ग मोकळा करू शकते. यंदा मोहिनी एकादशी नेमकी कधी आहे, मुहूर्त आणि महत्त्व जाणून घ्या

शुभ योगामध्ये साजरी केली जाणार मोहिनी एकादशी

हिंदू पंचांगानुसार, यावर्षी मोहिनी एकादशीचे व्रत सोमवार, 27 एप्रिल रोजी भक्तीभावाने आणि श्रद्धेने पाळला जाणार आहे. या दिवशी ध्रुव योगाचा विशेष संयोग होत असून, तो सकाळी सुरू होऊन रात्री ९:३६ पर्यंत असणार आहे. हा योग भगवान विष्णूशी संबंधित असल्याचे मानले जाते आणि तो जीवनात स्थिरता व सकारात्मकता आणतो. दरम्यान, अभिजीत मुहूर्त सकाळी ११:५३ ते दुपारी १२:४५ पर्यंत असेल, जो शुभ कार्यांसाठी अत्यंत फलदायी मानला जातो.

मोहिनी एकादशीचे महत्त्व

या दिवशी भगवान राम आणि भगवान विष्णूच्या मोहिनी रूपाची पूजा केली जाते. पद्म पुराणानुसार, भगवान रामाने त्रेता युगात महर्षी वसिष्ठांच्या सांगण्यावरून हे व्रत केले होते. असे म्हटले जाते की या व्रताने सर्व दुःखे दूर होतात आणि सर्व पापांचा नाश होतो. मोहिनी एकादशीच्या दिवशी भक्ताने भगवान विष्णूला प्रसन्न करण्यासाठी विधीनुसार त्यांची पूजा करावी.

मोहिनी एकादशीच्या दिवशी काय करावे

मोहिनी एकादशीच्या दिवशी ‘विष्णु सहस्रनाम’ म्हणणे अत्यंत लाभदायक मानले जाते. ‘ओम नमो भगवते वासुदेवाय’ या मंत्राचा जप करणे देखील लाभदायक आहे. तसेच, ब्रह्म मुहूर्तावर उठून स्नान करावे. स्नान केल्यानंतर पिवळे वस्त्र परिधान करून भगवान विष्णूची पूजा करावी. देवाला पिवळी फुले अर्पण करावीत आणि धूप, दिवे आणि नैवेद्य अर्पण करावा. भगवान विष्णूची आरती करावी. या दिवशी गरिबांना अन्नदान करणे देखील महत्त्वाचे आहे.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मोहिनी एकादशी कधी आहे

    Ans: मोहिनी एकादशी सोमवार, 27 एप्रिल रोजी आहे

  • Que: मोहिनी एकादशीचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: हा दिवस भगवान विष्णू यांच्या मोहिनी अवताराशी संबंधित आहे. या दिवशी उपवास केल्याने पापांचे क्षालन होते आणि मोक्षप्राप्तीचा मार्ग सुकर होतो, असे मानले जाते.

  • Que: मोहिनी एकादशी का साजरी केली जाते?

    Ans: पुराणानुसार, भगवान विष्णूंनी मोहिनी रूप धारण करून देवांना अमृत मिळवून दिले. या घटनेच्या स्मरणार्थ हा दिवस साजरा केला जातो.

Published On: Apr 22, 2026 | 12:50 PM

Ola Uber Ban : महाराष्ट्रा सायबर सेलचा अचानक यु-टर्न! ओला-उबरवरील कारवाई रोखली?

