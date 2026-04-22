Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • India »
  • Kedarnath Dham Gates Open 2026 Schedule Uttarakhand Live Marathi News

Kedarnath Dham : ‘हर हर महादेव’च्या गजरात उघडले केदारनाथ धामचे द्वार; मोबाईल वापर अन् रिल्सवर बंदी

Kedarnath Dham Yatra 2026 : केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्यात आले आहे. या शुभप्रसंगी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी पूजाअर्चा केली.

Updated On: Apr 22, 2026 | 12:29 PM
Kedarnath Dham Gates Open 2026 Schedule Uttarakhand Live marathi News

केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्यात आले आहे (फोटो - एक्स)

Follow Us:
Follow Us:
  • केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडले
  • केदारनाथ धाम मंदिर परिसराला फुलांची आकर्षक सजावट
  • उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी केली पूजा
Kedarnath Dham Door Open Live : उत्तराखंड : बारा ज्योतिर्लिंगांमधील महत्त्वाचे असलेले एक धाम म्हणजे केदारनाथ धाम. बर्फाच्या छायेमध्ये असलेल्या केदारनाथ बाबांच्या दर्शनाची भाविकांना मोठी ओढ असते. (Uttarakhand News) या सर्व भाविकांसाठी आनंदवार्ता समोर आली आहे. आज (दि.22) सकाळी ८ वाजता विधी आणि वैदिक मंत्रोच्चारांच्या गजरात केदारनाथ धामचे दरवाजे भाविकांसाठी उघडण्यात आले. यावेळी ‘हर हर महादेव’ आणि ‘केदारनाथधाम की जय’ अशा घोषणांनी परिसर दुमदुमून गेला होता.

यानिमित्ताने संपूर्ण केदारनाथ मंदिर भव्य पद्धतीने सजवण्यात आले होते. केदारनाथ धामला करण्यात आलेली आकर्षक फुलांची सजावट आणि आरास यांनी भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. यासाठी सुमारे ५१ क्विंटल फुलांचा वापर करुन मंदिर आणि आजूबाजूचा परिसर सजवण्यात आला होता. यामुळे संपूर्ण वातावरण एका आध्यात्मिक आणि दिव्य तेजाने भरून गेले होते.

हे देखील वाचा : “भाड्याची माणसं आणून रस्ते जाम…हा जगातील निर्लज्जपणा: MP संजय राऊतांचे टीकास्त्र

केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याच्या या शुभप्रसंगी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी पारंपरिक पूजा केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने विशेष प्रार्थनाही केली. कडाक्याची थंडी असूनही, हजारो भाविक बाबा केदार यांच्या दर्शनासाठी आले होते आणि संपूर्ण परिसर ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषाने दुमदुमत होता. आता, पुढील सहा महिने, म्हणजेच २२ एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत, केदारनाथ धामचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले राहतील.


दरवाजे उघडल्यानंतर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही मंदिरात प्रार्थना केली आणि भाविकांना यात्रेदरम्यान स्वच्छता राखण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने चारधाम यात्रेसाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था केली आहे, परंतु ही यात्रा सुरळीत आणि सुरक्षित पार पाडण्यासाठी भाविकांचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

हे देखील वाचा : पुण्यात तापमानाचा पारा पुन्हा चढला; सकाळी दहानंतरच बसतोय उन्हाचा चटका

पंतप्रधान मोदींनी ट्वीटद्वारे आनंद व्यक्त

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याच्या निमित्ताने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक संदेश शेअर केला. त्यांनी लिहिले की, देवभूमी उत्तराखंडमध्ये असलेल्या केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याचा हा सोहळा श्रद्धा, एकता आणि भारताच्या शाश्वत परंपरेचा एक दिव्य उत्सव आहे. चारधाम यात्रा ही केवळ एक धार्मिक यात्रा नसून, भारतीय संस्कृतीच्या सखोलतेचे आणि आध्यात्मिक वारशाचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान मोदींनी सर्व भाविकांना सुरक्षित आणि यशस्वी यात्रेसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि बाबा केदार यांच्याकडे सर्वांच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना केली.

मंदिर प्रशासनाकडून मोबाईल फोन वापरावर बंदी

दरम्यान, केदारनाथ धामची पवित्रता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंदिराच्या आवारात मोबाईल फोनच्या वापरास आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. भाविकांना मंदिरात फोटो काढता येणार नाहीत, व्हिडिओ बनवता येणार नाहीत किंवा रील रेकॉर्ड करता येणार नाहीत. मंदिर समितीच्या मते, मंदिराचे आध्यात्मिक वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दर्शन व्यवस्थेत कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.

Web Title: Kedarnath dham gates open 2026 schedule uttarakhand live marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 12:29 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM