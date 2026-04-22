Kedarnath Dham : ‘हर हर महादेव’च्या गजरात उघडले केदारनाथ धामचे द्वार; मोबाईल वापर अन् रिल्सवर बंदी

यानिमित्ताने संपूर्ण केदारनाथ मंदिर भव्य पद्धतीने सजवण्यात आले होते. केदारनाथ धामला करण्यात आलेली आकर्षक फुलांची सजावट आणि आरास यांनी भाविकांचे लक्ष वेधून घेतले. यासाठी सुमारे ५१ क्विंटल फुलांचा वापर करुन मंदिर आणि आजूबाजूचा परिसर सजवण्यात आला होता. यामुळे संपूर्ण वातावरण एका आध्यात्मिक आणि दिव्य तेजाने भरून गेले होते.
श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के शुभ अवसर पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा कर दिव्य स्वागत किया गया। 👮♂️ आपकी सुरक्षित व सुगम यात्रा हेतु उत्तराखंड पुलिस प्रतिबद्ध है।#Kedarnath #CharDhamYatra2026 #UttarakhandPolice pic.twitter.com/wjkxNJwPa9 — Uttarakhand Police (@uttarakhandcops) April 22, 2026
केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याच्या या शुभप्रसंगी उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हे देखील उपस्थित होते. त्यांनी पारंपरिक पूजा केली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने विशेष प्रार्थनाही केली. कडाक्याची थंडी असूनही, हजारो भाविक बाबा केदार यांच्या दर्शनासाठी आले होते आणि संपूर्ण परिसर ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषाने दुमदुमत होता. आता, पुढील सहा महिने, म्हणजेच २२ एप्रिल ते नोव्हेंबरपर्यंत, केदारनाथ धामचे दरवाजे भाविकांसाठी खुले राहतील.
उत्तराखंड : बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुल गए हैं !! pic.twitter.com/jVYO3A6riz — Sachin Gupta (@Sachingupta) April 22, 2026
दरवाजे उघडल्यानंतर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनीही मंदिरात प्रार्थना केली आणि भाविकांना यात्रेदरम्यान स्वच्छता राखण्याचे आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की, राज्य सरकारने चारधाम यात्रेसाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था केली आहे, परंतु ही यात्रा सुरळीत आणि सुरक्षित पार पाडण्यासाठी भाविकांचे सहकार्यही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
पंतप्रधान मोदींनी ट्वीटद्वारे आनंद व्यक्त
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याच्या निमित्ताने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर एक संदेश शेअर केला. त्यांनी लिहिले की, देवभूमी उत्तराखंडमध्ये असलेल्या केदारनाथ धामचे दरवाजे उघडण्याचा हा सोहळा श्रद्धा, एकता आणि भारताच्या शाश्वत परंपरेचा एक दिव्य उत्सव आहे. चारधाम यात्रा ही केवळ एक धार्मिक यात्रा नसून, भारतीय संस्कृतीच्या सखोलतेचे आणि आध्यात्मिक वारशाचे प्रतीक आहे. पंतप्रधान मोदींनी सर्व भाविकांना सुरक्षित आणि यशस्वी यात्रेसाठी शुभेच्छा दिल्या आणि बाबा केदार यांच्याकडे सर्वांच्या आशीर्वादासाठी प्रार्थना केली.
देवभूमि उत्तराखंड की पवित्र धरती पर आज श्री केदारनाथ धाम के कपाट पूरे विधि-विधान के साथ हम सभी श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। केदारनाथ धाम और चारधाम की यह यात्रा हमारी आस्था, एकता और समृद्ध परंपराओं का दिव्य उत्सव है। इन यात्राओं से हमें भारत की सनातन संस्कृति के दर्शन भी… pic.twitter.com/BYQItBsZi4 — Narendra Modi (@narendramodi) April 22, 2026
मंदिर प्रशासनाकडून मोबाईल फोन वापरावर बंदी
दरम्यान, केदारनाथ धामची पवित्रता आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी मंदिर प्रशासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. मंदिराच्या आवारात मोबाईल फोनच्या वापरास आता पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. भाविकांना मंदिरात फोटो काढता येणार नाहीत, व्हिडिओ बनवता येणार नाहीत किंवा रील रेकॉर्ड करता येणार नाहीत. मंदिर समितीच्या मते, मंदिराचे आध्यात्मिक वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी आणि दर्शन व्यवस्थेत कोणताही व्यत्यय येऊ नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना कठोर कायदेशीर कारवाईचा इशाराही देण्यात आला आहे.