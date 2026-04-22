  • After A 10 Years Plan The Family Finally Escapes From North Korea A Thrilling Tale Of Freedom

पोत्यात भरली पोरं अन् १० वर्षांच्या योजनेनंतर अखेर कुटुंबाने नार्थ कोरीयातून केले पलायान; स्वातंत्र्याची थरारक कहाणी

North Korea Family Escape : कठोर निर्बंध आणि हुकुमशाहीच्या जाचातून एका कुटुंबाने आपली सुटका केली आणि त्यांच्या स्वातंत्र्याची कहाणी सर्वांसाठीच प्रेरणादायी ठरली. उत्तर कोरियातून पलायन केलेलं हे कुटुंब कोण? जाणून घ्या संप

Updated On: Apr 22, 2026 | 12:26 PM
(फोटो सौजन्य: Gemini)

  • कठोर निर्बंध असलेल्या देशातून बाहेर पडण्यासाठी कुटुंबाने धोकादायक निर्णय घेतला.
  • अनेक वर्षांच्या तयारीनंतर योग्य वेळ साधत त्यांनी आपली योजना अंमलात आणली.
  • प्रवासादरम्यान प्रत्येक पावलावर जीवाला धोका असूनही त्यांनी हार मानली नाही.
उत्तर कोरिया हा पूर्व आशियातील एक असा देश आहे जो आपल्या सरकारच्या हुकुमशाहीसाठी ओळखला जातो. इथे नागरिकांना कठोर निर्बंधात ठेवलं जातं. इथे नागरिकांच्या प्रत्येक लहान-सहान गोष्टींवर निर्बंध लावण्यात आले आहेत. जसे की, कपडे कसे घालावेत, हेअर स्टाईल कशी करावी. इथला नागरिक परवानगीशिवाय देश देखील सोडून जाऊ शकत नाही. माहितीनुसार, इथे एकेकाळी नागरिकांच्या हसण्यावर देखील बंदी घालण्यात आली होती. आता अशा देशात वास्तव करणे म्हणजे कोणत्या आव्हानाहून कमी नाही. विचार करा जिथे तुमच्या प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवली जात असेल, तुमच्या प्रत्येक निर्णयासाठी जर कठोर कायदे असतील तर त्या देशात राहणं आपल्यासाठी कठीण होऊन बसतं. पण अशा देशातून स्वत:ची सुटका करण्याचा विचार देखील आपल्यासाठी धोकादायक ठरु शकतो. अशातच आज आम्ही तुम्हाला या हुकुमशाही देशातील एका कुटुंबाची कथा सांगत आहेत ज्यांनी अथक प्रयत्नांनंतर या बंदिस्त वातावरणातून आपली सुटका करुन घेतली. हा प्रवास त्यांच्यासाठी सोपा नव्हता आणि त्यांनी हे नक्की कसं सार्थकी आणलं ते आज आपण या लेखात जाणून घेणार आहोत.

हुकुमशाहीतून स्वत:ची सुटका करुन घेणं प्रत्येकाला जमण्यासारखी गोष्ट नाही. पण किम इल-ह्योक आणि किम यी-ह्योक या दोन भावांनी गुलामगिरीच्या या बेड्या तोडण्याचा दृढनिश्चय केला होता. १० वर्षांपूर्वी आपल्या वडिलांनी पाहिलेले स्वातंत्र्याचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी, त्या भावांनी आपला जीव धोक्यात घातला. पलायनासाठी निवडलेला दिवस होता ६ मे २०२३, जेव्हा समुद्रातील वादळामुळे रक्षकांची दृष्टी अंधुक झाली होती.

माध्यमांच्या वृत्तानुसार , हा प्रवास इतका धोकादायक होता की, ४ आणि ६ वर्षांच्या मुलांना पोत्यांमध्ये कोंबण्यात आलं होतं, जेणेकरून त्यांचा किंचितसा रडण्याचा आवाज पथकापर्यंत पोहोचू नये. इतकेच नव्हे तर, घरातील महिलांना भूसुरुंगांनी भरलेल्या भागातून जावे लागले. त्यांची एक छोटीशी चूक त्यांची कुटुंबाला नष्ट करु शकली असती. किमची पत्नी त्यावेळी पाच महिन्यांची गर्भवती होती. सुरुवातीला हा धोका पत्कारण्यासाठी ती तयार नव्हती पण आपल्या न जन्मलेल्या बाळाला एक उज्वल भविष्य देण्यासाठी तिने हा धोका स्वीकारला.

त्यांनी जलमार्गाने देश सोडण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यासाठी दोन्ही भावांनी मच्छीमार असल्याचे भासवत तटरक्षक दलाचा विश्वास संपादित केला. ते अनेकदा आपली बोट सीमेजवळ नेऊन ती परत मागे आणत असत जेणेकरुन रक्षकांनी त्यांच्या उपस्थितीची सवय व्हावी. त्या वादळी रात्री त्यांनी रक्षकांना लाच दिली आणि अंधाराचा फायदा घेत आपली बोट थेट दक्षिण कोरियाच्या दिशेने वळवली. त्यांच्यासोबत त्यांच्या वडिलांची राखही होती, जी त्यांना त्या बंदिस्त देशात सोडून जायची नव्हती.

जेव्हा त्यांनी सीमा ओलांडून दक्षिण कोरियाच्या सागरी हद्दीत प्रवेश केला तेव्हा तिथल्या चमचमत्या दिव्यांनी त्यांचे डोळे उजळवून काढले. त्यांना समजलं की त्यांनी अंधारातून प्रकाशात प्रवेश घेतला आहे. दुर्दैवाने ज्या भावाने १० वर्षे या योजनेची आखणी केली त्याला हे स्वांतत्र्य फार काळ पाहता आले नाही. स्वातंत्र्यानंतर अवघ्या १९ महिन्यांतच, डायव्हिंगच्या अपघातात लहान भावाचा मृत्यू झाला.

 

 

Published On: Apr 22, 2026 | 12:26 PM

"पुढील वर्षापासून 'पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…"; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

"केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही," सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी 'एसआरएच'ला 181 रन्सची गरज

रायगडचा तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Sangli News : "मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?" सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌'गगनभरारी‌' एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

