Skanda Sashti 2026: कधी आहे स्कंद षष्ठी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि उपाय

भगवान कार्तिकेयांना समर्पित असलेला स्कंद षष्ठीचा उपवास प्रत्येक महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या सहाव्या दिवशी पाळला जातो. एप्रिल महिन्यातील वैशाख महिन्यातील स्कंद षष्ठीचा उपवास आज, बुधवार २२ एप्रिल रोजी पाळला जाणार आहे. स्कंद षष्ठीच्या दिवशी भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांचा ज्येष्ठ पुत्र कार्तिकेय याची पूजा केली जाते. त्याचे एक नाव स्कंद आहे, म्हणूनच या सणाला स्कंद षष्ठी असे नाव पडले आहे. संततीप्राप्ती आणि कौटुंबिक जीवनात शांती आणि सुखासाठी स्कंद षष्ठीचा उपवास करणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
स्कंद षष्ठीची सुरुवात बुधवार २२ एप्रिल रोजी पहाटे १:१९ वाजता झाली आहे आणि या षष्ठी तिथीची समाप्ती २२ एप्रिल रोजी रात्री १०:४९ वाजता होणार आहे. उदयतिथीनुसार, २२ एप्रिल रोजी स्कंद षष्ठीचा उपवास असेल.
स्कंद षष्ठीच्या दिवशी सकाळी लवकर उठून स्नान झाल्यानंतर स्वच्छ, लाल किंवा पिवळ्या रंगांचे कपडे परिधान करा. त्यानंतर
हातात पाणी घ्या आणि आपल्या इच्छेनुसार उपवास करण्याची प्रतिज्ञा करा. नंतर एका ठिकाणी चौरंग ठेवून त्यावर लाल रंगांचे वस्त्र अंतरा. त्यावर भगवान कार्तिकेयाची मूर्ती किंवा चित्राची स्थापना करा. यासोबतच, भगवान शिव आणि देवी पार्वती यांची पूजा करा. भगवान कार्तिकेय यांना पाण्याने आणि पंचामृताने स्नान घाला. चंदनाचा लेप, कुंकू, तांदळाचे अखंड दाणे, तसेच निळी फुले आणि मोराची पिसे अर्पण करा. उदबत्त्या लावा आणि फळे व मिठाई अर्पण करा. पूजेदरम्यान “ॐ स्कंदय नमः” किंवा “ॐ श्रवणभावय नमः” या मंत्राचा जप करा.
पूजेच्या वेळी ‘षष्ठी स्तोत्र’ म्हणणे अत्यंत शुभ मानले जाते, त्यामुळे मुलांच्या जीवनात आनंद येतो आणि अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळते.
असे मानले जाते की भगवान कार्तिकेयाला लाल चंदन अर्पण केल्याने संततीसंबंधीच्या समस्या दूर होतात.
कमळाच्या मण्यांची माळ घेऊन “ओम ह्रीं शष्टीदेवय स्वाहा” या मंत्राचा ११०० वेळा जप करणे विशेष महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले जाते.
या दिवशी देवी दुर्गेला फुले, धूप, दिवे, अक्षत आणि नैवेद्य अर्पण करणे शुभ मानले जाते.
मोराची पूजा केल्याने मुलांवरील संकटे दूर होतात, असा विश्वास आहे.
भगवान कार्तिकेयाला कमळाचे फूल आणि सुदर्शन चक्र अर्पण केल्याने मुलांसंबंधीच्या समस्या दूर होतात.
जर मूल वाईट संगतीत पडले तर त्याला मोराची पिसे, बुंदीचे लाडू, केशर आणि शंख देणे फायदेशीर मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: भगवान कार्तिकेयाची विशेष पूजा, मंत्रजप आणि अभिषेक, फुले, नैवेद्य अर्पण, आरती आणि प्रार्थना
Ans: हा दिवस शौर्य, विजय आणि नकारात्मक शक्तींवर मात करण्याचे प्रतीक मानला जातो. भक्त या दिवशी उपवास करून आशीर्वाद प्राप्त करतात.