Abhishek Sharma: अभिषेक काय ऐकत नाही! एका शतकात 5 महारेकॉर्ड्स, 350 सिक्सर्सने जगाला हादरवले

१. T20 क्रिकेटमध्ये ३५० षटकार
मंगळवारी दिल्ली कॅपिटल्सविरुद्ध (DC) झालेल्या आयपीएल सामन्यात, सनरायझर्स हैदराबादचा (SRH) सलामीवीर अभिषेक शर्माने आपल्या खेळीत १० षटकार मारले. यासह, अभिषेक शर्माने एकूण टी-२० क्रिकेटमध्ये ३५० षटकार पूर्ण केले आहेत. अभिषेक शर्माने एकूण टी-२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारण्याच्या महेंद्रसिंग धोनीच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. महेंद्रसिंग धोनीनेही आपल्या एकूण टी२० कारकिर्दीत ३५० षटकार मारले आहेत.
२. T20 क्रिकेटमध्ये ९ शतके
अभिषेक शर्माने आपल्या एकूण टी२० कारकिर्दीत ९ शतके पूर्ण केली आहेत. अभिषेक शर्माने टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करण्याचा विराट कोहलीच्या विक्रमाची बरोबरी केली आहे. विराट कोहलीनेही आपल्या एकूण टी२० क्रिकेट कारकिर्दीत ९ शतके झळकावली आहेत. अभिषेक शर्माने आयपीएलमध्ये २ शतके, टी२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये २ शतके आणि देशांतर्गत टी२० क्रिकेटमध्ये ५ शतके झळकावली आहेत.
३. सनरायझर्स हैदराबादसाठी २ शतके
अभिषेक शर्मा आता आयपीएलमध्ये सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) साठी सर्वाधिक शतके करणाऱ्या फलंदाजांच्या यादीत संयुक्तपणे पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. अभिषेक शर्माच्या आधी, डेव्हिड वॉर्नर आणि हेनरिक क्लासेन यांनी सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) साठी प्रत्येकी दोन शतके झळकावली होती.
४. भारतासाठी T20 क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके
अभिषेक शर्मा टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक शतके करणारा भारताचा संयुक्तपणे पहिला फलंदाज ठरला आहे. विराट कोहली आणि अभिषेक शर्मा यांनी मिळून या सर्वात लहान फॉरमॅटमध्ये नऊ शतके झळकावली आहेत. टी२० क्रिकेटमधील सर्वाधिक शतकांचा विक्रम ख्रिस गेलच्या नावावर आहे, ज्याने या फॉरमॅटमध्ये २२ शतके केली आहेत.
५. T20 क्रिकेटमध्ये एका डावात पाच वेळा १०+ षटकार
अभिषेक शर्माने टी२० क्रिकेटमध्ये पाचव्यांदा एका डावात १० किंवा अधिक षटकार मारून श्रेयस अय्यरला (४) मागे टाकले आहे. अभिषेक शर्माने आयपीएलच्या इतिहासातील पाचवा सर्वात मोठा डाव खेळला. त्याने आणि ट्रॅव्हिस हेडने ८.५ षटकांत पहिल्या विकेटसाठी ९७ धावा जोडल्या. दरम्यान, त्याने इशान किशनसोबत दुसऱ्या विकेटसाठी ३५ चेंडूंमध्ये ७९ धावांची शानदार भागीदारी केली. अभिषेक शर्माने हेनरिक क्लासेनसोबत मिळून ३२ चेंडूंमध्ये नाबाद ६६ धावा जोडल्या, ज्यामुळे सनरायझर्स हैदराबादने (SRH) २० षटकांत २ गडी गमावून २४२ धावा केल्या.
