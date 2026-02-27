Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Navgrah Mantra: कुंडलीतील नवग्रहांना बळकट करण्यासाठी मंत्र आणि उपाय जाणून घ्या

कुंडलीतील कमकुवत ग्रहांचा परिणाम व्यक्तींच्या जीवनावर होतो. कमकुवत ग्रहांमुळे नकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रामध्ये ग्रहांना बळकट करण्यासाठी काही उपाय सांगण्यात आलेले आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • कुंडलीतील नवग्रह बळकट कसे करायचे
  • नवग्रह बळकट करण्यासाठी उपाय
  • नवग्रह बळकट करण्यासाठी मंत्र
 

 

कुंडलीतील शुभ ग्रहांची स्थिती व्यक्तीला जीवनातील सर्व सुखसोयी आणि विलासिता प्रदान करते. दरम्यान, जेव्हा ग्रह कमकुवत असतात तेव्हा त्यांचे प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या नऊ ग्रहांच्या हालचालींचा व्यक्तीच्या जीवनावर थेट परिणाम होतो. जेव्हा ग्रह बलवान असतात तेव्हा व्यक्तीला थेट लाभ मिळतात. तुमच्या कुंडलीत या ग्रहांना बळकटी देण्यासाठी काही उपाय सांगण्यात आलेले आहेत. सर्वात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे या ग्रहांशी संबंधित मंत्रांचा जप करणे. या नवग्रहांशी संबंधित मंत्र आणि ते व्यक्तीला कोणते फायदे देतात ते जाणून घेऊया.

सूर्याला बळकटी देण्यासाठी मंत्र

ज्योतिषशास्त्रात सूर्याला ग्रहांचा राजा मानले जाते. सूर्याच्या आशीर्वादाने व्यक्तीला जीवनात मान, रोजगार आणि समृद्धी मिळते. अशा वेळी, सूर्यदेवाचा मंत्र ‘ओम ह्रम हि हि स: सूर्याय नम:’ जप केल्याने कुंडलीतील सूर्याची स्थिती मजबूत होते.

Palmistry: तळहातावरील ‘ही’ रेषा दर्शवते आरोग्याची स्थिती, जाणून घ्या काय सांगते सामुद्रिकशास्त्र

चंद्राला बळकटी देण्यासाठी मंत्र

चंद्र हा मन, भावना, आनंद आणि समृद्धीचा ग्रह मानला जातो. ज्यावेळी कुंडलीत त्याची स्थिती कमकुवत असते तेव्हा संघर्ष, मानसिक विकार, कमजोरी आणि पैशाचा अभाव यासारख्या समस्या उद्भवतात. कुंडलीत चंद्र बलवान होण्यासाठी ‘ॐ श्री श्री श्री चंद्राय नम:’ या मंत्राचा जप करावा.

मंगळ बळकट करण्याचा मंत्र

मंगळ हा धैर्य आणि शौर्याचा ग्रह मानला जातो. जन्मकुंडलीत कमकुवत मंगळ व्यक्तीचे धैर्य आणि ऊर्जा सातत्याने कमी करतो. कुंडलीत मंगळ ग्रहाला बळकटी देण्यासाठी, ‘ओम क्रम क्रीम की सा. भूमय नम:’ या मंगळ मंत्राचा जप करावा.

बुध बळकट करण्याचा मंत्र

ज्योतिषशास्त्रात बुध हा सर्वात शक्तिशाली ग्रह मानला जातो. कुंडलीत बुध बलवान असल्याने जीवनात प्रगती आणि कीर्ती मिळते. बुध बलवान होण्यासाठी “ॐ ब्रम् ब्रम् श्रीम् सह बुधवा नमः” या मंत्राचा जप करावा.

Holi 2026: होळीच्या पहिले घरातून बाहेर काढा या गोष्टी, घरात प्रवेश करेल सकारात्मक ऊर्जा

बृहस्पति मजबूत करण्यासाठी मंत्र

कुंडलीत गुरू ग्रहाचा शुभ प्रभाव धन, आराम, सौभाग्य आणि दीर्घायुष्य आणतो. जर गुरू ग्रह कमकुवत असेल तर वैवाहिक समस्यांना तोंड द्यावे लागू शकते. बृहस्पति बलवान होण्यासाठी ‘ओम प्राण प्री ग्राऊं सह गुरुवे नमः’ या मंत्राचा जप करावा.

शुक्र बळकट करण्याचा मंत्र

ज्योतिषशास्त्रात शुक्र ग्रह हा भौतिक सुखसोयी आणि प्रेमाचा कारक मानला जातो. कुंडलीत बलवान शुक्र हा जातकाला सर्व प्रकारच्या सुखसोयी प्रदान करतो. शुक्राला बलवान करण्यासाठी, “ॐ द्रं द्रं द्रं सह शुक्राय नमः” या मंत्राचा जप करा.

शनि बळकट करण्याचा मंत्र

ज्योतिषशास्त्रात शनिदेवाला कर्माचा दाता आणि न्यायाचा देव मानले जाते. जर कुंडलीत शनि ग्रह कमकुवत असेल तर व्यक्तीला जीवनात अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागते. या समस्या टाळण्यासाठी ‘ओम प्रम प्रीम प्रम सह शन्ये नम:’ या शनि मंत्राचा जप करावा.

राहूला बळकटी देण्यासाठी मंत्र

ज्योतिषशास्त्रात राहूला छाया ग्रह मानले जाते. तो जीवनातील अनपेक्षित घटनांसाठी जबाबदार असतो. जर राहू कुंडलीत अशुभ स्थितीत असेल तर यश सहजासहजी मिळणार नाही. जीवनातील ताणतणाव दूर करण्यासाठी आणि राहूला बळ देण्यासाठी ‘ओम ब्रह्मं श्रीं श्रीं सह राहवे नमः’ या राहूच्या मंत्राचा जप करावा.

केतूला बळकटी देण्यासाठी मंत्र

कुंडलीत कमकुवत केतू आयुष्यभर समस्या आणि संघर्षांना कारणीभूत ठरू शकतो. ज्योतिषशास्त्रात, केतूला अलिप्तता आणि अचानक लाभ-हानी यांचे कारण मानले जाते. म्हणून, जीवनात संघर्ष टाळण्यासाठी “ॐ खाम सीम सौम सह केतवे नम:” या केतूच्या मंत्रांचा जप करावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: नवग्रह म्हणजे कोणते?

    Ans: वैदिक ज्योतिषानुसार नवग्रहांमध्ये सूर्य, चंद्र, मंगळ, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहू आणि केतु यांचा समावेश होतो. हे ग्रह व्यक्तीच्या जीवनातील विविध क्षेत्रांवर प्रभाव टाकतात असे मानले जाते.

  • Que: मंत्रजप करताना कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: स्वच्छ आणि शांत ठिकाणी बसावे, मन एकाग्र ठेवावे, नियमितता राखावी

  • Que: नवग्रहांसाठी मंत्र जप का केला जातो?

    Ans: मंत्रजप केल्याने ग्रहांची अनुकूलता वाढते, नकारात्मक परिणाम कमी होतात आणि मानसिक स्थैर्य मिळते, अशी श्रद्धा आहे.

Published On: Feb 27, 2026 | 03:40 PM

