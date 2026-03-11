Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Numberlogy: मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आज बुधवार, 11 मार्च. आजचा दिवस अनुकूल राहील. आज बुधवारचा दिवस असल्याने आजच्या दिवसाचा स्वामी ग्रह बुध राहील. आजचा दिवस बुध ग्रहाला समर्पित राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Updated On: Mar 11, 2026 | 08:30 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

आजचा बुधवारचा दिवस अनुकूल राहील. आज बुधवारचा दिवस असल्याने आजचा दिवस बुध ग्रहाला समर्पित आहे. आज सर्व मूलांकाच्या लोकांवर बुध ग्रहाचा प्रभाव राहील. आज मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांना नोकरी व्यवसायात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुमची आर्थिक स्थिती मिश्रित राहील आणि मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांसाठी नवीन कामाची सुरुवात करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला राहील. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मूलांक 1

मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्यावर महत्त्वाच्य जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर जबाबदारी येऊ शकते. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाईल. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील.

मूलांक 2

मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस उत्साहाचा राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या कामाचे कौतुक केले जाईल. जुने वाद आणि गैरसमज दूर होतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. नातेसंबंध चांगले राहतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 3

मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. आज टीमवर्कसाठी खूप शुभ दिवस आहे. तुमचे विचार तुमच्या आई आणि कुटुंबासोबत शेअर करा, कारण यामुळे तुमचे नाते मजबूत होईल.

मूलांक 4

मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुमचा व्यावहारिक स्वभाव आज तुमच्या घरात आणि ऑफिसमध्ये स्थिरता आणेल. तुम्ही नियोजनात कडक असला तरी, आज अधिक आरामशीर दृष्टिकोन घेतल्यास तुमच्यासाठी नवीन मार्ग खुले होऊ शकतात.

Shani Asta 2026 : 13 मार्चपासून शनीची चाल बदलणार; ‘या’ 3 राशींच्या अडचणी वाढणार…

मूलांक 5

मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. व्यवसाय योजनांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी आणि योग्य लोकांशी संपर्क साधण्यासाठी हा एक चांगला काळ आहे. मित्रांसोबत किंवा भागीदारांसोबत चांगल्या गप्पा मारल्याने आज तुमचे नाते अधिक घट्ट होईल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

मूलांक 6

मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुमच्यामधील ऊर्जा वाढलेली राहील. तुम्हाला तुमच्या सहकाऱ्यांना मदत करण्याची आणि ऑफिसमध्ये एक आनंददायी वातावरण निर्माण करण्याची प्रेरणा मिळेल. प्रेम आणि कुटुंबासाठी हा एक अद्भुत दिवस आहे. घरामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी.

मूलांक 7

मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकतात. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. कामाच्या ठिकाणी तणावाचे वातावरण राहू शकते. जास्त विचार केल्याने मानसिक थकवा येऊ शकतो, म्हणून निसर्गात किंवा शांततेत थोडा वेळ घालवा.

मूलांक 8

मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. आज तुम्हाला कोणतेही निर्णय काळजीपूर्वक घ्यावे लागतील. केवळ निकालांवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी, तुमच्या टीम सदस्यांच्या भावना समजून घेण्याचा प्रयत्न करा. तुमच्या वडिलांच्या मालमत्तेशी किंवा करिअरशी संबंधित बाबींमध्ये प्रियजनांकडून मिळणारा पाठिंबा महत्त्वाचा असेल. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील.

Sheetla Ashtami 2026 : उद्या आहे शीतला अष्टमी, चुकूनही करू नका ‘या’ चुका!

मूलांक 9

मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुम्हाला इतरांना मदत करण्याची किंवा एखाद्या उदात्त कार्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळेल. लोकांच्या कल्याणाशी संबंधित प्रकल्प तुम्हाला प्रचंड समाधान देतील. सहानुभूती आणि समजूतदारपणा आज तुमच्या नात्यांचे रक्षण करेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Published On: Mar 11, 2026 | 08:30 AM

