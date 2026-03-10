Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  Weekly Horoscope In The Next Five Days The Planets Will Be In Your Favor Libra Scorpio Sagittarius And Capricorn People Will Prosper

Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट

पंचागानुसार या आठवड्यातील येत्या 5 दिवसात आता दिवस पालटणार असून चांगले दिवस येणार आहे. या राशींच्या मेहनतीला फळ मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या चला तर मग जाणून घेऊयात.

Updated On: Mar 10, 2026 | 03:08 PM
Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट
  • पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ;
  • प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट
ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांच्या स्थिती प्रत्येक व्यक्तीचा स्वभाव आणि आयुष्यातील चढउतार ठरवते. त्यामुळे पत्रिकेतील ग्रहस्थितीवरुन व्यक्तीच्या आयुष्यातले अंदाज लावता येतात. पंचागानुसार या आठवड्यातील येत्या 5 दिवसात अशा काही राशी आहेत ज्यांना आता पर्यंत अनेक आव्हानांना सामोरं जावं लागलं मात्र आता दिवस पालटणार असून चांगले दिवस येणार आहे. या राशींच्या मेहनतीला फळ मिळणार आहे. कोणत्या आहेत या राशी चला तर मग जाणून घेऊयात.

तूळ रास

तूळ रास ही कायम संतुलित राहणारी राशी म्हणून ओळखली जाते. या राशीला कायमच प्रपंच आणि अध्यात्म दोन्हीचा तोल सांभाळणं उत्तमरित्या जमतं. मेहनतीला कधीही मागे न हटणारा यांचा स्वभाव असतो. या राशीच्या मंडळींना आजवर जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीला फळ मिळणार आहे. पुढील पाच दिवस तुळ राशीला अत्यंत सकारात्मक जाणार आहेत. ग्रहांच्या सकारात्मक स्थितीमुळे नोकरी आणि करियरमध्य़े चांगले बदल दिसतील. नातेसंबंधात गोडवा राहील आणि न्यायालयीन कामकाजात यश लाभेल.

वृश्चिक रास

बरेच दिवस नोकरीमुळे कुटुंबाला वेळ देणं शक्य नव्हतं मात्र आता येत्या काही दिवसात जवळच्या माणसांबरोबर वेळ घालवता येणार आहे. कित्येक दिवस खर्च वाढत होता. मात्र आता खर्चावर नियंत्रण मिळणार आहे. रागावर नियंत्रण ठेवल्यास नात्यातील वाद विवाद टळतील. सकारात्मक ग्रहस्थितीमुळे कामात मनासारखे बदल होताना दिसतील.

धनु रास

धनु राशीसाठी पुढील 5 दिवसात आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. हा काळ व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर असणार आहे. ग्रहांच्या चांगल्या स्थितीमुळे भौतिक सुख जसं की वाहन वास्तु मालमत्ता यांच्या खरेदीचे योग आहेत. घरातील वातावरण देखील या काळात आनंदी राहिल.

मकर रास

सतत तणवात तुम्ही काही दिवस होतात. मात्र आता ग्रह तुमच्या बाजूने फिरताना दिसत आहे. पुढील 5 दिवसात आरोग्य उत्तम राहील. आर्थिक ताण तणाव कमी होतील. तुमच्या भावंडांकडून एखाद्या कामासाठी सहकार्य मिळेल. या काळात दररोज हनुमान चालीसाचे पठण केल्यास मन: शांती मिळेल.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Published On: Mar 10, 2026 | 03:08 PM

