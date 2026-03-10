Weekly Horoscope: पुढच्या पाच दिवसात होणार ग्रहांची कृपा ; प्रेम, करियर पैसा आणि नोकरी ‘या’ राशीच्या लोकांची होणार भरभराट

तूळ रास
तूळ रास ही कायम संतुलित राहणारी राशी म्हणून ओळखली जाते. या राशीला कायमच प्रपंच आणि अध्यात्म दोन्हीचा तोल सांभाळणं उत्तमरित्या जमतं. मेहनतीला कधीही मागे न हटणारा यांचा स्वभाव असतो. या राशीच्या मंडळींना आजवर जी मेहनत घेतली त्या मेहनतीला फळ मिळणार आहे. पुढील पाच दिवस तुळ राशीला अत्यंत सकारात्मक जाणार आहेत. ग्रहांच्या सकारात्मक स्थितीमुळे नोकरी आणि करियरमध्य़े चांगले बदल दिसतील. नातेसंबंधात गोडवा राहील आणि न्यायालयीन कामकाजात यश लाभेल.
वृश्चिक रास
बरेच दिवस नोकरीमुळे कुटुंबाला वेळ देणं शक्य नव्हतं मात्र आता येत्या काही दिवसात जवळच्या माणसांबरोबर वेळ घालवता येणार आहे. कित्येक दिवस खर्च वाढत होता. मात्र आता खर्चावर नियंत्रण मिळणार आहे. रागावर नियंत्रण ठेवल्यास नात्यातील वाद विवाद टळतील. सकारात्मक ग्रहस्थितीमुळे कामात मनासारखे बदल होताना दिसतील.
धनु रास
धनु राशीसाठी पुढील 5 दिवसात आर्थिक स्थितीत सुधारणा होणार आहे. हा काळ व्यवसायाच्या दृष्टीने फायदेशीर असणार आहे. ग्रहांच्या चांगल्या स्थितीमुळे भौतिक सुख जसं की वाहन वास्तु मालमत्ता यांच्या खरेदीचे योग आहेत. घरातील वातावरण देखील या काळात आनंदी राहिल.
मकर रास
सतत तणवात तुम्ही काही दिवस होतात. मात्र आता ग्रह तुमच्या बाजूने फिरताना दिसत आहे. पुढील 5 दिवसात आरोग्य उत्तम राहील. आर्थिक ताण तणाव कमी होतील. तुमच्या भावंडांकडून एखाद्या कामासाठी सहकार्य मिळेल. या काळात दररोज हनुमान चालीसाचे पठण केल्यास मन: शांती मिळेल.
